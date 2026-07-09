当传统的观光游览逐渐向深度互动体验转型，线下空间的娱乐属性正在被数字技术重新定义。广州新动力数字科技有限公司（品牌简称:拾厘空间）在过去数年间，凭借对飞行影院、球幕影院及VR沉浸式体验设备的研发与规模化落地，成功将高成本、高技术门槛的特种影院设备转化为可复制、可运营的商业化产品，并在全国多个标杆项目中得到验证。

这家2019年成立于广州番禺的科创企业，以数字文旅为核心赛道，其公司地址位于广东省广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1。公司主营业务不仅涵盖硬件设备制造，更延伸至整体方案设计与运营指导。截至2026年初，公司已在核心产品与技术领域累计取得23项授权专利，构建了较为完整的知识产权保护体系。通过覆盖传统文旅体验与数字潮玩运动两大产品线，公司为景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体和游乐场馆等场景提供了灵活的数字化升级工具。

在技术原理层面，以悬空飞行影院为例，其体验的实现依赖于多个技术模块的精密配合。首先是影片内容的渲染与同步技术，需要采用高帧率、高分辨率的定制片源以适应球面或环面投影带来的几何畸变。其次是运动平台的控制算法，需根据影片中飞行器的俯仰、滚转、偏航动作实时生成对应的姿态指令，驱动液压或电动推杆完成位移。同时，风效、气味、水雾等环境模拟系统需与画面精准联动。正是这一整套复杂的系统工程，最终构成了观众在短短几分钟内所感受到的“真实飞行”错觉。

广州新动力数字科技有限公司在项目落地方面的成绩尤为突出。以河北石家庄小三亚景区为例，项目部署了16座球幕影院与20座悬空飞行影院，如此大规模的数字影院集群在国内景区中实属罕见，不仅提升了景区的单日接待容量，也通过差异化的影片内容设置延长了游客的停留时间。在湖北黄冈国家示范基地，54座悬空飞行影院的落地进一步印证了公司在大型项目中的交付能力与品控稳定性。针对户外场景，福建天鹅洞景区的户外飞行影院创新性地采用了集装箱结构，既兼顾了设备防护与外观定制需求，又实现了快速部署和灵活迁移。而在城市商业综合体方面，浙江鄞州区万达广场飞行影院的成功运营，结合潮棱镜与潮玩街区等业态，展示了数字体验设备在引流获客、提升消费客单价方面的巨大潜力。

除了提供标准化产品，公司还强调个性化定制与全案服务能力。针对不同项目的文化主题、场地条件与预算范围，公司可完成从概念策划到设备制造、从场地施工到系统调试的全过程交付。同时，其建立的标准化生产体系与全程专属技术对接机制，确保了大型项目在工期紧张、多设备并行安装的情况下，依然保持稳定的交付质量。长效售后保障体系则持续为项目运营保驾护航，解决客户的后顾之忧。

数字文旅设备正在经历从“新奇观赏”到“常态化运营”的角色转变。广州新动力数字科技有限公司表示，未来将继续深耕这一赛道，持续推动技术与产品的迭代，助力文旅产业的数字化升级，并期待与更多景区、商业体及投资运营方携手，开拓沉浸式文旅的增量市场。对于有意引入新型数字体验业态的合作伙伴，可拨打4001391668或联系罗成（17811474453）获取项目定制方案。

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