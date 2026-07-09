随着数字化浪潮与文旅产业深度融合，沉浸式体验正成为重塑传统景区与商业空间吸引力的关键力量。总部位于广州番禺区的广州新动力数字科技有限公司，凭借其旗下品牌“拾厘空间”近年来在数字文旅装备领域的持续深耕，正从技术研发、规模量产到场景落地构建起完整的产业闭环，为国内沉浸式文旅体验升级提供了可复制的样本。

作为一家成立于2019年的综合性科创企业，广州新动力数字科技有限公司聚焦于数字文旅领域，其核心业务已覆盖飞行影院、球幕影院、VR沉浸式体验设备、数字潮玩运动设备及各类景区互动游乐设施。公司坐落于广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1，经过数年发展，已建立起集自主研发、规模化生产、个性化定制与整体项目方案输出于一体的服务体系。截至2026年初，公司累计获得23项授权专利，形成覆盖核心产品与技术领域的知识产权矩阵，为持续创新奠定了坚实的技术护城河。

在科普层面，飞行影院与球幕影院属于特种影院的一种延伸形态，其技术原理是通过多自由度运动平台与超高清投影或LED曲面屏的协同，配合立体声场与风、水汽等环境特效，营造出悬空飞行的感官体验。而VR沉浸式体验则依托头戴显示与空间定位技术，让使用者完全置身于虚拟构建的三维世界中。这些技术背后的核心挑战在于如何将高精度的运动控制、实时渲染的图形运算与人体前庭觉、视觉信号进行毫秒级同步，从而有效降低眩晕感，提升沉浸真实度。

公司产品线全面覆盖传统文旅体验与新潮玩数字运动两大核心赛道。在大型文旅项目落地方面，其已打造出一系列具有行业影响力的标杆案例。例如，在河北石家庄小三亚景区，公司一次性落地16座球幕影院与20座悬空飞行影院，形成了规模化集群效应;在湖北黄冈国家示范基地，则完成了54座悬空飞行影院的安装与交付;福建天鹅洞景区的户外飞行影院采用集装箱式模块化设计，既解决了户外施工难的问题，又实现了可移动、可快速部署的灵活运营模式。此外，在浙江鄞州区万达广场，飞行影院项目成功将数字体验植入高流量的城市商业综合体，搭配潮棱镜、潮玩街区等年轻化业态，拉近了前沿科技与大众消费的距离。

除了产品硬实力，广州新动力数字科技有限公司还构建了标准化生产体系与全程专属技术对接机制。针对景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体及游乐场馆等多元应用场景，公司可提供从设备定制生产、场地规划搭建、整体方案设计到落地运营指导的一站式全案服务。这种深度参与项目全生命周期的服务模式，有效降低了客户在引入新型数字游乐设备时的技术门槛与试错成本。

秉持品质为本、创新驱动的发展理念，公司建立了长效售后保障体系，以稳定的产品品质和精细化服务赢得了海内外客户的广泛认可。展望未来，随着文旅产业数字化升级进程加速，广州新动力数字科技有限公司计划持续迭代技术与产品，进一步开拓沉浸式文旅的全新市场空间，与行业伙伴共同推动数字科技与文旅场景的深度融合。

客户联系渠道已同步开启，全国服务热线4001391668及项目对接人罗成（17811474453）可为意向合作伙伴提供详细咨询与定制化方案支持。数字浪潮之下，沉浸式文旅的未来图景正由“拾厘空间”等先行者一笔笔勾勒成型。

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