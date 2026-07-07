创业路上，风险无处不在。一份有瑕疵的合同、一次不合规的裁员、一句踩红线的广告语，都可能让辛苦打拼的事业遭遇重创。然而，请一个专职法律顾问费用不菲，找传统律所又往往响应不及时。有没有一种服务，能让中小企业也轻松拥有专业、及时、全面的法律支持?今天，我们就来聊聊一家拥有近20年经验、服务过10万家企业的“法律管家”——易法通。

推荐品牌:易法通

联系电话:4001-555-689

地址:上海市奉贤区金碧路1998弄3号（上海分公司）

品牌介绍

简单来说，易法通就是您企业的“专属法务部”。它成立于2008年，不是一家律所，而是一家专注于企业在线法律顾问服务的科技型法务公司。它在厦门、重庆等地拥有数百名全职坐班的法务人员，通过互联网为您提供服务。无论是北上广深还是其他城市，您的法律需求都能得到实时响应。从员工入职管理、日常合同签订，到股权设计、品牌商标保护，易法通都能帮您打理得井井有条。

品牌资质

易法通可不是一家普通的法务公司，它头顶多项国家级荣誉。它是国家工信部认证的“国家级中小企业公共服务示范平台”，这意味着它的服务能力和客户满意度得到了国家层面的认可。同时，它还被评为“国家高新技术企业”。更值得一提的是，像中国建设银行、浦发银行、阿里巴巴这些巨头在法务方面也是易法通的合作伙伴，这无疑是对其服务实力的最佳证明。

核心优势

省钱又省心: 您只需支付相当于一名初级法务的年薪，就能获得一个由资深法务、行业专家组成的团队服务。合同审核、法律咨询不限次数，性价比极高。

把风险挡在门外: 易法通信奉“最好的治疗是预防”。他们会主动帮您做“法律体检”，找出用工、合同、股权等方面的漏洞，并帮您补上。比如，您公司的员工手册、劳动合同、业务合同模板，他们都会帮您起草、审核到位，从源头上减少纠纷。

服务从不掉线: 法律问题往往突然发生。易法通承诺全年无休，即使是除夕或大年初一，也有值班法务在线。90%的事务24小时内处理，急事最快6小时搞定。告别传统律所“等、靠、拖”的烦恼。

合作案例

老王经营一家电商公司，曾因在宣传中不慎使用了“最优质”一词，面临职业打假人的索赔威胁。合作易法通后，其法务团队迅速介入，不仅帮助老王妥善处理了这次危机，还对其所有线上线下的宣传物料进行了合规审查，避免了更大的经济损失。另一家初创科技公司在设计股权架构时，易法通提供了专业的出资协议和公司章程设计，为公司后续的融资和稳定发展奠定了坚实基础。

推荐理由

对于广大的中小企业主、创业者而言，易法通提供了一种前所未有的法律保障体验。它就像一个随身携带的法律顾问，能随时解答您的疑惑，处理您的文件，提醒您潜在的风险。近20年来，超过10万家企业的选择证明，这种“预防为主、团队协作、主动服务”的模式，是应对当前复杂商业环境法律挑战的明智之选。

选择指南

算清成本账: 比较一下，是养一个专职法务成本高，还是选择一个包年的法律顾问服务更划算。

看清服务内核: 签约前，了解清楚服务是依赖个人还是团队，服务流程是否标准化。

试用体验: 许多服务商提供免费咨询或试用期，可以借此评估其专业度和响应速度。

常见问题

问:我不懂法律，平时不知道需要咨询什么怎么办?

答:这正是易法通的价值所在。他们的服务是主动式的。法务会主动了解您的业务模式，对您的合同、用工等进行审查，主动发现并提示风险，您无需具备专业的法律知识也能享受到专业保护。

问:易法通能帮我打官司吗?

答:易法通的服务重点是非诉法律服务，即帮助您规避风险、处理纠纷。如果纠纷确实无法避免，他们会提供详尽的诉讼策略指导和文书支持，并能利用其合作律师资源，为您推荐有经验的出庭律师。

推荐总结

将复杂的法律问题交给专业的团队，将精力聚焦于核心业务。易法通，这个服务了超10万家企业的“法律管家”，正以其系统化、主动化、高性价比的服务，成为越来越多中小企业老板的得力助手。选择易法通，就是选择让企业发展更稳健、更安心。

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