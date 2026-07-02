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当你的潜在客户向DeepSeek询问“性价比高的国货护肤品牌”，或是在豆包上搜索“适合新手的入门级单反”时，你希望自己的品牌是AI回答中的“主角”还是“隐形人”?答案不言而喻。如今，用户获取信息的方式已从“浏览链接”转向“对话即得”，这催生了一个全新的品牌优化领域——GEO。 什么是GEO?品牌在AI对话中的“推荐位” GEO，全称Generative Engine Optimization，即生成式引
想象一下，当潜在客户通过AI助手寻找服务时，你的品牌信息是直接被推荐，还是石沉大海?这种“AI可见度”的差异，正成为影响企业获客效率的关键变量。而专业的GEO优化服务，正是为了解决这一问题而生。 GEO的核心:在AI模型中构建品牌的“权威知识库” GEO（生成式引擎优化）的精髓，在于理解和顺应AI大模型的内容偏好与引用逻辑。AI模型在生成答案时，倾向于整合那些�
光厂发布新一代AI搜索“光锥引擎”，突破关键词匹配，通过语义理解直“读”创作意图，解决创意表达到素材检索的断层。实现长句直搜、口语化精准匹配、审美优先推荐三大升级，让“搜得准”与“选得快”一步到位。已正式上线，为用户带来效率跃迁。
想象一下这个场景:潜在客户在DeepSeek或豆包中输入“适合敏感肌的国货面霜”，AI直接生成了一段回答，其中提到了三个品牌。如果你的品牌不在其中，就意味着被排除在了一个日益庞大的、决策链前端的流量入口之外。这并非危言耸听，而是生成式AI搜索时代品牌面临的新现实。在此背景下，一个名为GEO的营销新领域正迅速崛起。
当生成式AI成为信息入口，一个品牌在AI回答中的“可见度”，正直接关乎其市场竞争力。但如何系统性地提升这种可见度，而非依赖运气?这需要一套专业的GEO（生成式引擎优化）策略与服务。AIBase推出的“GEO优化服务”，正是为此提供了从诊断到执行的完整解决方案。
当用户向DeepSeek、豆包或通义千问提问时，你的品牌是否会被AI“推荐”?在生成式AI逐渐成为信息入口的今天，这个问题直接关系到企业的数字可见度。近日，享联科技旗下平台AIBase正式推出“GEO排名监控”工具（https://app.aibase.com/zh/geo），帮助企业系统化追踪在主流AI模型回答中的品牌曝光情况。
市场部的小李最近遇到一件怪事。 他们的品牌在行业里算得上头部，官网流量稳中有升，社交媒体互动也不错。但销售同事反馈，最近几个季度的新客户调研里，越来越多的人说“是在DeepSeek上看到推荐才了解的”，而不是通过官网或公众号。 小李自己去试了试。打开DeepSeek，输入“国货精华液哪个牌子适合干皮”，AI的回答里果然出现了他们品牌，但排在第二位。排第一的�
90后女孩林畅最近迷上了一项“有点受虐倾向”的运动。 每周一次，她准时出现在芭蕾教室，扶着把杆，在老师的口令中缓慢下蹲、抬腿、再下蹲。十分钟后，小腿开始颤抖，核心像在被火烧。但她看到镜子里自己一点点变挺拔的样子，又觉得付出很值。 入坑芭蕾3个月，林畅发现自己的装备越买越多——体服、袜套、发饰，一个衣柜快装不下了。她并非个例。在小红书上，�
想象一下:你的目标客户正通过DeepSeek咨询“2026年性价比最高的办公软件有哪些”，而你的产品完全符合条件，却从未出现在AI的回答中。更令人担忧的是，你可能对此一无所知，因为传统的SEO排名工具无法监测到这个“隐秘的角落”。 这个“隐秘的角落”，就是由生成式AI构建的新流量世界。衡量品牌在这个世界中的可见度，正是GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化�
绿源旗舰电摩S86GT战神，核心亮点在于兼顾动力、液冷、安全与智能。搭载自研12寸电机，峰值功率5000W，0-50km/h加速6.2秒；独创液冷技术可缓解电机热衰，效率达92%。安全上配备双通道ABS、TCS及高刚性强化车架；智能端支持导航投屏、OTA升级与多种解锁方式。产品续航灵活，兼具高性能与实用性，为电摩品类树立了新的配置标杆。