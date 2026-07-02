海外获客难曝光？海外GEO 品牌优化系统，让 AI 主动为您的产品做推荐！

当你的潜在客户向DeepSeek询问“性价比高的国货护肤品牌”，或是在豆包上搜索“适合新手的入门级单反”时，你希望自己的品牌是AI回答中的“主角”还是“隐形人”?答案不言而喻。如今，用户获取信息的方式已从“浏览链接”转向“对话即得”，这催生了一个全新的品牌优化领域——GEO。 什么是GEO?品牌在AI对话中的“推荐位” GEO，全称Generative Engine Optimization，即生成式引