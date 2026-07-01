REDMI K90 版手机发布 首销到手价 2799 元起

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:REDMI K90至尊版今日正式发布，起售价2999元，首销期间到手价为2799元。在首销活动中，16GB+256GB版本同样定价2799元，与12GB+256GB版本价格持平，其余版本售价分别为12GB+512GB版3299元，16GB+512GB版3499元。

核心性能方面，该机搭载了骁龙8至尊版处理器与独显芯片D2，搭配LPDDR5X Ultra内存和UFS4.1闪存。散热系统采用了一枚直径18.1毫米的风扇，单体最大风量0.42CFM。官方宣称该散热方案可在100秒内使核心温度降低10摄氏度，旨在保证长时间游戏场景下的性能稳定输出。

新机正面采用一块6.83英寸的1.5K分辨率直屏，使用M10发光材质，支持165Hz刷新率、3500尼特峰值亮度及全亮度DC调光。续航配置上，机身内置8550毫安时电池，支持100W有线快充与22.5W有线反向充电，并具备旁路充电功能，可在充电时减少机身发热。

其他方面，REDMI K90至尊版后置5000万像素主摄，支持Bose调音与3D超声波指纹识别，并具备IP68及IP69级别的防尘防水能力。

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