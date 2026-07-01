首页 > 热点 > 关键词  > Redmi最新资讯  > 正文

REDMI K90 版手机发布 首销到手价 2799 元起

2026-07-01 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:REDMI K90至尊版今日正式发布，起售价2999元，首销期间到手价为2799元。在首销活动中，16GB+256GB版本同样定价2799元，与12GB+256GB版本价格持平，其余版本售价分别为12GB+512GB版3299元，16GB+512GB版3499元。

核心性能方面，该机搭载了骁龙8至尊版处理器与独显芯片D2，搭配LPDDR5X Ultra内存和UFS4.1闪存。散热系统采用了一枚直径18.1毫米的风扇，单体最大风量0.42CFM。官方宣称该散热方案可在100秒内使核心温度降低10摄氏度，旨在保证长时间游戏场景下的性能稳定输出。

REDMI K90至尊版

新机正面采用一块6.83英寸的1.5K分辨率直屏，使用M10发光材质，支持165Hz刷新率、3500尼特峰值亮度及全亮度DC调光。续航配置上，机身内置8550毫安时电池，支持100W有线快充与22.5W有线反向充电，并具备旁路充电功能，可在充电时减少机身发热。

其他方面，REDMI K90至尊版后置5000万像素主摄，支持Bose调音与3D超声波指纹识别，并具备IP68及IP69级别的防尘防水能力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 首销2799元起！REDMI K90至尊版发布：一代神U骁龙8E、风冷主动散热

    REDMI K90至尊版发布，起售价2999元，首销到手价2799元起。其中16GB+256GB版本限时加量不加价至2799元。核心搭载骁龙8至尊版与独显芯片D2，配LPDDR5X+UFS 4.1及高效散热系统。手机采用6.83英寸1.5K高刷直屏，内置8550mAh大电池支持100W快充，并配备5000万像素主摄、IP68/IP69防尘防水，整体配置均衡强劲。

    ​REDMI ​K90至尊版 ​骁龙8至尊版

  • REDMI K90至尊版塞进最大散热风扇：骁龙8E性能被彻底榨干

    REDMI K90至尊版将于今天19点正式发布，这款主打极致性能的新机在硬件配置上可谓诚意满满。 该机采用了一块6.83英寸1.5K分辨率、支持165Hz超高刷新率的直屏，核心搭载骁龙8E旗舰处理器，并内置了独立的D2独显芯片和最大主动散热风扇，电池容量达到8550mAh，支持100W闪充。此外，该机还配备了Bose调音、3D超声波指纹以及IP68/IP69级别的防尘防水能力，整体配置相当全面。 从整体�

    ​REDMI ​K90至尊版 ​骁龙8E

  • REDMI K90至尊版搭载骁龙8至尊版处理器 Max同款风冷散热

    REDMI K90至尊版在今天的预热中，揭晓了其散热系统的核心配置。这款新机将搭载与K90Max同款的风冷散热模块，试图在性能输出与温控之间建立新的平衡。 新机内置了一枚直径达到18.1毫米的微型风扇，该尺寸比主流方案大了约6%，单分钟风量可至0.42立方英尺。与之配套的涡流风道设计，旨在避免气流紊乱，并将运行噪音控制在32分贝左右，以兼顾高负载下的散热效率与日常使用

    ​Redmi ​K90至尊版 ​风冷散热系统

  • REDMI K90至尊版搭载旗舰双芯 综合性能领跑3千档

    Redmi K90至尊版发布，主打骁龙8至尊版与独显芯片D2双芯。骁龙8至尊版采用3nm工艺，集成定制Oryon CPU架构，超大核主频4.6GHz，GPU、NPU大幅提升，综合性能领跑。独显D2专精游戏插帧与画质优化，支持超分至165帧。此外，手机内置主动散热风扇，噪音控制在32dB内，配备Bose调音双扬声器及3D超声波指纹。

    ​Redmi ​K90至尊版 ​骁龙8至尊版

  • REDMI K90至尊版明天发布：天际蓝配色外观公布

    REDMI K90至尊版明晚7点发布，官方公布全新天际蓝配色外观，其设计与K90 Max高度相似，采用同款散热风扇。两者虽开孔不同，但内部硬件完全同步，搭载18.1mm大尺寸风扇，采用涡流风道设计，风噪仅32dB，号称100秒直降10℃。K90至尊版配备6.8英寸1.5K直屏，支持165Hz刷新率，核心搭载骁龙8E，切换至高通，内置8550mAh电池，支持100W快充与22.5W反向充电。

    ​REDMI ​K90至尊版 ​天际蓝配色

  • REDMI K90至尊版下周登场：最强风冷+骁龙8E 性能挑战骁龙8E5

    REDMI K90至尊版已开启预约，6月30日发布，专为游戏玩家打造。搭载骁龙8E与主动风冷散热，配备165Hz电竞屏和3500Hz触控采样，针对《王者荣耀》等主流手游深度调优。实测180分钟满帧不降频，性能超越部分骁龙8E5机型。提供三色四种存储版本，内置8550mAh大电池、Bose游戏调音及澎湃T1+信号增强芯片。

    ​Redmi ​K90至尊版 ​165Hz电竞屏

  • REDMI K90至尊版明天官宣：骁龙8E+散热风扇 性能挑战骁龙8E5

    REDMI产品经理胡馨心暗示，REDMI K90至尊版预计将在明天正式官宣发布时间。 小米集团总裁卢伟冰表示，2026年行业普遍涨价，2-3K价位段的性能机变得愈发稀缺。REDMI深知行业的无奈，但不会辜负用户期待，K90至尊版的使命就是守住3K价位段，为这一档位的游戏性能自由而战。 据悉，K90至尊版全面继承了K90 Max最硬核的游戏基因，搭载骁龙8至尊版芯片，并内置最强风冷散热技术，

    ​REDMI ​K90至尊版 ​3K价位段

  • 100秒直降10℃！REDMI K90至尊版风冷散热公布：K90 Max同款

    REDMI K90至尊版预热，搭载与K90 Max同款风冷散热，配备18.1mm大风扇，直径超主流方案6%，并采用涡流风道设计，兼顾散热效率与32dB静音体验，号称100秒直降10℃。新机还采用更耐用的金属轴承，搭载骁龙8至尊版芯片，官方实测大型手游60分钟满帧不降频。

    ​REDMI ​K90 ​至尊版

  • REDMI K90 至尊版手机官宣 6 月 30 日发布

    REDMI今天正式宣布，K90至尊版将于6月30日晚19点举行发布会。官方在预热中明确，这款新机将支持风冷主动散热，定位为一款性能更强的3000元档游戏旗舰。 小米集团总裁卢伟冰此前谈及这款产品时表示，K90至尊版的使命就是守住3000元这个价位段，为这个档位的游戏性能而战。从目前已透露的信息来看，新机将搭载骁龙8至尊版芯片，并配备经过强化的风冷散热技术，用以提升�

    ​REDMI ​K90至尊版 ​风冷散热

  • 回归高通！REDMI K90至尊版搭载骁龙8至尊版：K90同款芯 6月发

    博主数码闲聊站放出最新爆料，REDMI K90至尊版将在本月下旬正式发布，新机搭载高通骁龙8至尊版旗舰移动平台，核心芯片和已经发售的REDMI K90完全保持一致。 这也是继K50至尊版之后，REDMI至尊系列时隔数代推出的第二台搭载骁龙旗舰芯片的机型，此前迭代的K60至尊版、K70至尊版和K80至尊版，全部选用的是联发科天玑旗舰平台的芯片。 早前已经官宣的REDMI K90 Max首销起售价定为

    ​REDMI ​K90至尊版 ​骁龙8至尊版

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM