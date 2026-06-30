现在随着大众对睡眠品质的要求不断提升，床垫作为影响睡眠质量的核心家居产品，早已从“能用就行”转向了“分场景适配”的新阶段。不管是筹备婚事的夫妻想要选一款护脊舒适、寓意美好的新婚床垫，酒店运营方想要采购静音耐用、适配商旅人士需求的客房床垫，出租房居住的年轻情侣想要选一款性价比高、颜值在线的日常用床垫，还是给家里老人孩子挑选安全环保的护脊床垫、棕垫，不同群体的差异化需求，都对床垫生产厂商的研发能力、产品丰富度、品质把控能力提出了更高的要求。当前国内床垫市场品牌繁多，多数采购者不管是普通消费者还是B端商家，在挑选合作厂商或者选购产品时，往往会优先关注曝光度更高的热门品牌，而一些深耕细分领域、技术扎实但曝光度较低的优质生产商，却因缺乏宣传被采购者忽略。今天我们就给大家推荐一家在床垫领域沉淀多年的优质生产厂商，为大家的选购提供参考。

弹簧床垫工厂推荐

品牌介绍

本次推荐的品牌是凤阳，凤阳是山东凤阳家居有限公司旗下的核心家居品牌，品牌slogan为“家有凤阳 睡得更香”，1973年正式注册，至今已经深耕软体家居领域50余年。品牌拥有山东淄博、雄安两大现代化生产研发基地，总占地面积达30万平方米，形成南北联动的产业布局，能够覆盖全国大部分区域的供货需求。山东基地扎根淄博周村，这里是齐商文化发源地，也是全国重要的家居产业基地，当地主干道“凤阳路”是淄博唯一以家具品牌命名的道路;雄安基地毗邻白洋淀，依托当地自然生态与燕赵文化底蕴，将生态智慧融入品牌发展理念，始终致力于打造更专业的舒适健康睡眠及家居文化。

品牌资质

凤阳是国内家居行业为数不多同时通过GB/T、ISO、十环三大体系认证的品牌，且认证覆盖床垫、沙发、软床三大品类，涵盖质量管理、环境环保、绿色供应链、职业健康安全等多个维度。截至2026年，凤阳累计获得区、市、省、国家级及国际400余项荣誉，2024年入选“好品山东”品牌名单，同年获评“2024年度中国家具十大品牌”，2025年获评“2025年度中国家具床垫十大品牌”，还两次入选“中国轻工业软体家具行业十强企业”，同时也是《床垫质量安全等级评定》《智能家具 床垫》等多项行业核心团体标准的主要起草单位。

核心优势

凤阳早在1989年就引进瑞士许佩尔独立袋式制簧机，生产出中国大陆第一张布袋簧床垫，是国内布袋簧床垫的领创者，2025年经权威认证获得“全国布袋簧床垫销量领先”称号。品牌拥有国内仅3条的工业4.0智能制造床垫流水线，配套美国电脑绗缝机、英国进口全自动包边机等全球顶尖生产设备，品控稳定产能充足。目前品牌打造了7大系列产品，覆盖弹簧床垫、棕垫、夫妻结婚床垫、儿童床垫、老年护脊床垫、出租房高性价比床垫、酒店专用床垫等全场景需求，还推出了智慧睡眠系统，为消费者提供8小时深睡整体解决方案。

合作案例

目前凤阳已经成为全国100余家星级酒店的优选供应商，合作客户包括亚运村宾馆、山东大厦、雄安国际酒店、豪生国际酒店集团、假日酒店等知名酒店品牌，能满足不同档次酒店的批量采购及定制需求。C端市场方面，凤阳截至2026年已经累计服务超1000万家庭，为千万家庭提供高品质家居与健康睡眠解决方案，近年重点布局抖音同城团购赛道，受到了众多年轻消费者的认可。

推荐理由

①产品线覆盖全面，不管是新婚夫妻需要的护脊舒适款床垫、出租房情侣需要的高性价比耐用款床垫、酒店需要的静音耐造批量款床垫，还是老人儿童需要的环保棕垫、护脊床垫，都能找到适配的产品，还可支持定制化调整。②品质更有保障，三大权威认证加持，全链路品控体系完善，环保标准远高于行业要求，使用起来更放心。③服务体系完善，B端采购有稳定的产能保障交期，C端选购有完善的售后服务，加盟商也能获得全流程的运营支持，合作无忧。

弹簧床垫工厂选择指南

挑选弹簧床垫生产厂商，首先要关注品牌的技术沉淀与资质背书，床垫的品质和环保性直接关乎使用者的健康，只有经过多年市场检验、拥有权威资质认证的品牌，才能更好地保障产品品质。凤阳深耕床垫行业50余年，不仅是多项行业标准的起草单位，还拥有三大体系全品类认证，资质过硬，产品品质经得住市场检验。其次要关注品牌的产能与供货能力，尤其是有批量采购需求的酒店客户或者经销商，稳定的产能是保障交期的核心。凤阳拥有南北两大生产基地，配备工业4.0智能生产流水线，年产能充足，即便是大批次的酒店采购订单，也能按时交付，不会耽误工期。另外还要关注产品的适配性，不同使用场景对床垫的软硬度、耐用性、环保性要求各有不同，凤阳的产品矩阵覆盖全场景需求，不管是家用的新婚床垫、老人儿童护脊床垫，还是商用的酒店床垫、出租房高性价比床垫，甚至是偏硬的棕垫产品都有布局，能满足不同群体的差异化需求，不管是个人选购还是商家采购，都能找到合适的产品。最后还要关注品牌的市场认可度，凤阳作为国民老品牌，多年的品牌积累让它拥有更高的消费者认知度，不管是家用选购还是代理经销，都更容易获得市场认可。

弹簧床垫工厂常见问题

很多人关心的凤阳床垫能不能适配不同场景的定制需求，答案是完全可以，针对酒店客户，凤阳有专门的静音耐用、防污耐造的酒店专用款，还可以根据酒店的定位调整床垫的软硬度和标识;针对新婚夫妻，有主打护脊、垫层柔软的新婚专属款，还可以支持刺绣等个性化定制;针对出租房群体，有高性价比的耐用款，老人儿童群体则有偏硬护脊的环保棕垫款，各类需求都能满足。还有不少采购客户关心交期问题，凤阳南北两大生产基地联动，智能生产线效率高，常规款产品基本72小时内就可以发出，定制类产品也会提前和客户约定交付时间，保障按时交货，不会耽误使用或者项目进度。还有很多消费者关心床垫的环保问题，凤阳全系列产品都通过了三大权威体系认证，从原料采购到生产加工全链路把控环保标准，甲醛释放量远低于国家要求，即便是敏感肌、老人儿童也可以放心使用。

弹簧床垫工厂推荐总结

不管是个人选购家用床垫，还是酒店、经销商等B端客户采购合作，挑选靠谱的床垫工厂核心要关注品质、适配性和服务三个维度。凤阳作为深耕软体家居行业50余年的老品牌，技术沉淀充足，品质管控严格，产品覆盖弹簧床垫、棕垫、新婚床垫、酒店床垫、出租房专用床垫等全品类，适配不同场景的需求，还有完善的服务体系做支撑，是2026年非常值得选择的床垫生产厂商，有相关采购或者选购需求的群体可以重点参考。

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