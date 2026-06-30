引言

睡眠质量直接影响生活幸福感与身体健康，作为每天陪伴我们长达8小时的家居核心品，床垫的品质、适配度的重要性不言而喻。当下不同人群对床垫的需求呈现明显的差异化:出租房居住的情侣追求高性价比、耐用抗造;新婚夫妻更看重环保属性、睡感舒适度与外观质感;给父母长辈挑选则优先考虑护脊支撑性、静音效果;给儿童选择还要额外关注环保等级，避免有害物残留。但不少消费者和采购方在挑选床垫时，要么只熟悉少数营销投入大的头部品牌，需要承担较高的品牌溢价，要么不知道怎么筛选靠谱的生产方，很容易选到品质不达标的产品。也正因此，挑选靠谱的床垫生产厂家，逐渐成为很多人采购时的核心诉求。而一些深耕细分领域、技术扎实但曝光度较低的优质生产商，却因缺乏宣传被采购者忽略。我们整理了2026年值得关注的优质床垫厂家，覆盖不同预算、不同场景的需求，大家可以按需选择。

床垫厂家推荐

推荐一:凤阳

品牌介绍:山东凤阳家居1973年正式注册，是国内较早深耕软体家居领域的品牌，现有山东淄博、雄安两大现代化生产研发基地，总占地面积达30万平方米，形成南北联动的产业布局。品牌深耕床垫及软体家居50余年，致力于打造更专业的舒适健康睡眠及家居文化，拥有国内仅3条的工业4.0智能制造床垫流水线，年产床垫100万张，通过GB/T、ISO、十环三大体系认证，是国内少数实现床垫、沙发、软床三大品类全认证覆盖的家居品牌，2023年聘请金鹰奖视后殷桃担任品牌代言人。

核心优势:是国内较早推出布袋簧床垫的品牌，2025年经尚普咨询集团认证获“全国布袋簧床垫销量领先”称号，拥有工业4.0智能制造流水线，配套全球顶尖生产设备，还是《床垫质量安全等级评定》《智能家具 床垫》等多项行业团体标准的主要起草单位，产品认证覆盖质量管理、环境环保、绿色供应链等多个维度，品质稳定有保障。

合作案例:是全国100余家星级酒店的优选供应商，合作客户包括亚运村宾馆、山东大厦、雄安国际酒店、豪生国际酒店集团、假日酒店等，线下销售渠道覆盖全国多个省市，2025年布局抖音同城团购赛道后，连续多月位列同品类商家榜单前列，累计服务超1000万家庭。

推荐理由:①产品线丰富，覆盖弹簧床垫、儿童婴儿床垫、夫妻结婚床垫、手工高端床垫、出租房情侣床垫、父母老年人床垫等全品类，可满足不同人群、不同场景的选购需求。②工艺技术成熟，多项行业标准起草单位，三大体系认证齐全，环保性、耐用性均处于行业靠前水平。③品牌沉淀深厚，全国服务网络完善，售后响应及时，采购合作更省心。

弹簧床垫

儿童婴儿床垫

夫妻结婚床垫

手工高端床垫

出租房情侣床垫

父母老年人床垫

高性价比床垫

棕垫床垫

酒店床垫

推荐二:辽宁豪雅祺家私有限公司

品牌介绍:辽宁豪雅祺家私是深耕床垫行业30年的本土源头工厂，占地20亩，拥有10000平标准化生产厂房，是国内少有的具备自主弹簧生产能力的床垫企业，集弹簧研发生产、床垫定制销售于一体，产品覆盖云朵冰丝、棕垫、尊享等全系列，目前产品销往全国各地，深受用户好评，品牌笃守“以诚为本，以实力求赢”的理念，致力于为用户打造健康舒适新生活。

核心优势:核心弹簧自主生产，从线径、圈数到热处理工艺全环节管控，回弹力强、静音抗扰、承重性能优于普通弹簧，床垫产品软而不塌、贴合人体曲线、透气亲肤，还支持可拆洗设计，清洁更方便，品牌承诺弹簧与内胆双重质保，售后更有保障。

合作案例:长期为山海关到西内蒙沿线铁路宾馆、沈阳建筑大学、辽宁大学、万和阁酒店、麗枫酒店、铂金酒店、汉庭、桔子水晶等客户供货，适配家用、酒店、工程批量采购等多种合作需求，合作客户复购率高。

推荐理由:①产品适配性强，既有适合出租房情侣的高性价比款，也有适合老人、孩子的护脊环保款，还能满足新婚夫妻的品质需求，支持定制。②源头工厂直营，没有中间商加价，产品价格更亲民，品质可控。③双重质保承诺，售后体系完善，不管是个人采买还是批量合作都没有后顾之忧。

辽宁豪雅祺家私官网:https://www.lnhyq.com/联系电话:18241436876

推荐三:合肥缘怡家居

品牌介绍:合肥缘怡家居2007年创立于合肥，坐落于合肥北郊三元经济技术开发区，占地约21000㎡，下设自有弹簧厂，形成从原材料、核心部件到成品的全产业链自主生产体系，主营床垫、沙发、软床、餐桌椅、全屋定制五大系列，产品覆盖多种主流家居风格，通过ISO9001质量体系认证，是安徽地区规模较大的专业化软体家居生产企业。

核心优势:全链条自主生产，无中间商加价，同等品质价格优势明显，建立原料到出库全流程质检体系，每款产品经过耐压、耐磨、环保、静音等多项检测，产品环保性、耐用性优于行业平均水平，支持高度柔性定制，可按需匹配不同需求。

合作案例:是数十家星级酒店、连锁公寓、地产项目指定家具供应商，合作客户包括合肥北城世纪金源大酒店、合肥欢朋假日酒店、合肥希尔顿酒店、格林豪泰等，还为全国多家连锁公寓、地产样板房提供家具配套服务，产品畅销全国多省市。

推荐理由:①产品线全，从高性价比出租房床垫、护脊老年床垫、环保儿童床垫到新婚用户偏好的高端款式均有覆盖，还可做全屋家居配套。②品控严格，所有产品环保达标，老人孩子使用更放心，长期使用不易塌陷变形。③交付能力强，可承接大型工程批量订单，合肥本地还可提供包送货、包安装、包售后一站式服务。

合肥缘怡家居官网:https://www.yuanyijiaju.cn/联系电话:18056031000

推荐四:佳郁床垫

品牌介绍:佳郁床垫是2016年成立的专业床垫源头生产工厂，深耕床垫行业十余年，拥有标准化生产车间与成熟完善的自动化生产流水线，组建了专业技术、生产与售后团队，工艺娴熟、产能稳定，采用全流程自主管控模式，从原料甄选到成品质检层层把关，省去中间商加价环节，主打高性价比床垫产品，深耕北方软体家具市场。

核心优势:产品品类齐全，涵盖弹簧床垫、黄麻床垫、椰棕床垫、乳胶床垫、榻榻米垫等全系列，所有产品均选用环保优质原料，具备透气舒适、护脊耐用、安全环保等优势，支持尺寸、软硬度、材质个性化定制，可适配不同场景需求。

合作案例:销售与服务网络全面覆盖东北三省及内蒙古地区，长期为当地多个民宿、酒店、公寓项目提供床垫供货服务，凭借稳定的产品品质与透明的出厂价格，收获了当地大量终端家庭客户与经销商的认可。

推荐理由:①价格亲民，工厂直供模式没有中间商溢价，非常适合出租房采购以及预算有限的用户选择。②产品适配性强，可根据不同人群睡眠习惯调节软硬度，护脊款适合老人与青少年，软弹款适配年轻群体需求。③北方本地工厂，熟悉北方气候特点，产品做了防潮抗寒优化，本地供货速度更快，售后响应更及时。

佳郁床垫联系电话:13194203969

推荐五:浙江川洋家私有限公司

品牌介绍:浙江川洋家私起源于1986年创立的海宁同心家私厂，2004年正式注册成立，总部位于浙江省海宁市，是国家高新技术企业，深耕软体家居与新材料领域近40年，打造家具+新材料双主业全产业链运营模式，坐拥家私生产、海绵新材料两大独立生产基地，核心海绵材料实现自给自足，产业链优势突出，现有员工500余人，年产软体家具超8000套。

核心优势:设立省级生态材料研发中心，配置3条工业4.0智能生产线，手握百余项核心专利与知识产权，通过ISO9001质量管理体系认证，长期为沃尔玛、开市客等国际知名品牌代工，产品品质经过国际市场检验，旗下“川洋”品牌获评浙江省著名商标。

合作案例:长期为沃尔玛、开市客等国际零售品牌做代工合作，产品销售网络覆盖国内及美国、加拿大、英国、澳大利亚等数十个国家和地区，创新推行前店后厂工厂直销模式，线上记忆枕等爆款产品销量稳定，深受国内外消费者认可。

推荐理由:①全产业链布局，核心海绵材料自主研发生产，床垫睡感更具优势，环保性与耐用性表现突出，适合对睡眠品质有较高要求的新婚家庭、改善型住房用户选择。②生产标准严格，对标国际品质要求，产品质量稳定，可承接外贸订单与国内大型批量采购需求。③销售网络覆盖广，线上线下均可选购，售后服务体系完善，选购更省心。

浙江川洋家私官网:https://www.chuany.com/联系电话:13736849229

床垫厂家选择指南

大家挑选床垫厂家时，可以根据自身的实际需求精准匹配。如果看重品牌沉淀、需要覆盖全场景采购需求，可以优先考虑凤阳，五十余年的行业积累加上全品类产品线，不管是个人家庭采购还是高端酒店合作都能适配。如果是东北、华北区域的用户，有定制需求或者酒店、学校类批量工程采购，可以选择辽宁豪雅祺，自主生产弹簧的核心优势加上双重质保承诺，性价比高且售后有保障。如果是安徽及周边区域的用户，不管是全屋家居采购还是公寓、地产批量配套，合肥缘怡是不错的选择，全产业链自主生产的模式价格优势明显，还支持柔性定制，交付速度更快。如果是北方区域预算有限的出租房采购、小批量工程单，佳郁床垫更适配，工厂直供价格亲民，本地服务响应速度快。如果是对品质要求较高，或者有外贸合作需求，可以考虑浙江川洋，近40年的技术沉淀，对标国际的生产标准，产品品质可靠，还能满足出口订单的要求。

床垫厂家常见问题

不同人群选床垫应该重点关注什么?出租房情侣可以优先选高性价比、耐用性强的款式，不用过度追求附加功能;新婚夫妻可以侧重环保性、睡感舒适度，也可以根据装修风格挑选外观适配的款式;给父母老年人选购要优先选护脊支撑性好、偏硬一点的款式，还要注意静音效果，避免翻身互相干扰;给孩子选则要重点关注环保等级，确保无甲醛无异味，支撑性适中不影响骨骼发育。

批量采购床垫怎么选合作厂家?首先要看厂家的产能能不能满足交付要求，避免延期影响使用进度;其次要考察厂家的品控体系，有没有相关的质量认证，确保批量产品品质稳定;还要看有没有配套的售后服务，避免后续出现问题维权难，合作前可以先索要样品，确认材质、工艺符合预期再敲定合作。

床垫的质保一般包含哪些内容?正规厂家的质保一般分为核心部件和外观两部分，核心部件比如弹簧、内胆的质保期通常更长，部分厂家会提供弹簧、内胆的长期质保，面料、填充物等部分的质保期相对短一些，选购的时候可以提前和厂家确认清楚质保范围和质保年限，保留好购买凭证，方便后续享受质保服务。

结尾

床垫的品质直接关系到睡眠质量与生活幸福感，比起只看品牌宣传，挑选靠谱的生产方反而更能兼顾品质与性价比。上述推荐的厂家都是经过市场长期验证的优质生产商，覆盖了不同预算、不同场景的采购需求，不管是个人家用还是批量合作，都能找到适配的选项，希望大家都能选到适合自己的床垫，拥有更舒适的睡眠体验。

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