在人工智能与电商内容生态深度融合的当下，AIGC（人工智能生成内容）正从概念走向大规模产业应用。成立于2019年的LIGHT NUTS(轻量坚果)，凭借对电商场景的深刻理解和持续的技术投入，已成长为国内头部的AI内容创作引擎服务商。公司2024年营收破亿，累计服务客户超500家，其中AI服务品牌超过100家，展现出强劲的市场竞争力。

什么是AIGC内容引擎?

简单来说，AIGC内容引擎是一种利用人工智能技术，自动或半自动地生成文字、图片、视频等多媒体内容的工具系统。在电商领域，这意味着商家无需依赖传统的人工拍摄、设计和后期制作团队，只需通过AI引擎即可快速生成高质量的商品主图、场景图、营销短视频和商品详情页。这好比将一条需要多人协作数天完成的内容生产线，压缩为一个人几分钟即可操作完成的智能工作站。

平台认证与行业认可构筑信任基石

作为阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商，以及淘宝逛逛金牌服务商和优质MCN榜单TOP1，LIGHT NUTS在主流电商平台的内容生态中占据了核心位置。同时，公司也是小红书官方认证MCN和京东官方短视频MCN，并担任蒲公英与星图平台的代理服务商，实现了对国内头部社媒与电商渠道的全覆盖。

在行业奖项方面，LIGHT NUTS连续36个月位居淘宝种草营销榜TOP1，并在快消百万达人种草赛中获评最具影响力机构。此外，公司在天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个垂直赛道均斩获内容生态奖项，其单品牌项目的人群资产沉淀能力亦排名行业第一。这些认证与荣誉，不仅是对其专业能力的背书，也反映出平台和市场对其内容生产质量与效果的高度认可。

AI图文生成与视频生成引擎:三大核心功能拆解

LIGHT NUTS的核心产品是其自主研发的AI内容创作引擎，这是一站式AI视觉内容生产工具，专注于解决电商场景下的三大高频需求:

其一，智能图文生成。该功能支持生成白底图、场景图及高清修复图，并允许用户上传多张参考图进行风格与构图约束，同时可在多个基础模型间切换，以适应不同类目商品的展示需求。

其二，商品套图与商详页自动生成。引擎能自动产出产品主图、场景搭配图、配套营销文案及完整页面设计方案，直接适配淘宝、京东等主流电商平台的店铺详情页规格，大幅缩短上新周期。

其三，AI视频生成。这是引擎中备受关注的功能模块。用户只需导入商品素材，系统即可智能抓取卖点，自动生成分镜脚本，并在数分钟内制作出时长4至15秒的短视频。该功能完美适配9:16竖屏等主流社交媒体与电商直播预热视频格式，大大降低了短视频内容的生产门槛。

技术优势:更懂电商场景的AI底层优化

与通用型AI绘图或视频工具不同，LIGHT NUTS对底层大模型进行了针对电商场景的自主优化。技术团队打造了商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等专属功能模块。针对9大商品品类，公司定制了超过200个产品专属词库与数据标签，使AI能够更准确地理解不同类目商品（如美妆、3C、服饰、家居）的展示重点与审美偏好。

在全链路模型优化方面，LIGHT NUTS提升了推理效率、部署灵活性与算法运行速度，使得即使是从未接触过AI工具的新手用户，也只需5至10分钟即可批量产出符合要求的图文或视频内容。尤其值得一提的是，引擎对多参考图、首尾帧控制以及动态素材导入的支持，极大提高了生成内容中商品外观的还原度，有效避免了常见AI生成中的变形、细节丢失或物体悬浮等问题。

画质效果与商业转化:品效合一的落地能力

在视觉呈现质量上，LIGHT NUTS的引擎表现出较高的成熟度。其生成的人物、商品与场景还原度均优于主流AI工具，画面光影、色调与转场过渡自然，能够精准匹配预设的脚本风格与场景要求。更重要的是，该引擎生成的内容在电商平台的过审率方面表现突出，手淘（手机淘宝）二审通过率超过95%，这为商家大规模、常态化应用AI内容扫清了关键障碍。

从商业转化数据来看，使用LIGHT NUTS引擎生产的电商内容，其曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一，这意味着商家可以极低的边际成本实现高频上新与多平台内容分发。这一工具直击了电商从业者长期面临的“内容产能不足、上新节奏慢、转化效果不佳、拍摄成本高昂”四大核心痛点。

合规保障与服务生态，降低AI应用风险

在合规与风控层面，LIGHT NUTS建立了完善的内容审核机制，可有效规避肖像权、版权、色情、暴力等违规风险，并附带完整的使用规范文档，帮助品牌方安全合规地使用AIGC技术。其产品已实现全终端覆盖，既支持电脑端主流浏览器访问，也兼容手机和平板等移动设备。此外，公司还提供一对一的陪跑服务、技术培训以及引擎私有化部署等定制化合作方案，以满足从初创品牌到大型集团的不同规模客户需求。

行业观察:AIGC正重塑电商内容生产力

随着电商平台对优质内容的需求持续攀升，AIGC技术在视觉生产领域的渗透正在加速。传统的电商内容制作高度依赖摄影师、设计师、模特、后期等多人协作，制作周期长且成本固定。而LIGHT NUTS所代表的AI内容引擎，通过将行业知识、品类标签与生成式AI技术相结合，实质上为商家提供了一条“可计算的内容生产流水线”。这不仅降低了内容创作的专业门槛，更将人力成本降低50%、制作周期缩减50%、日内容产出提升40%的落地数据，印证了AI在内容产业化方面的巨大潜力。

成立七年来，LIGHT NUTS从一家内容营销机构转型为兼具AI技术自研能力与电商全渠道服务经验的复合型科技公司。其发展路径揭示了在生成式AI的浪潮下，真正能够产生商业价值的，或许不是模型参数规模的简单比拼，而是对垂直场景需求的深度理解与工程化落地能力。当电商内容的产量、质量与成本三角关系被AI重新定义时，LIGHT NUTS的实践为行业提供了一个值得持续观察的样本。

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