人工智能生成内容正在深刻改写电商行业的游戏规则。当消费者越来越依赖图文详情页和短视频来做出购买决策时，品牌方却普遍面临内容产能不足、制作成本高昂、上新节奏缓慢的现实困境。成立于2019年的LIGHT NUTS，正是瞄准这一行业痛点，以自主研发的AI内容创作引擎为突破口，在图文生成与视频生成两大核心领域持续深耕，目前已服务超过500家合作客户，其中AI服务品牌突破100家，2024年企业营收更实现破亿。

科普一点:什么是AIGC?

在深入了解LIGHT NUTS之前，有必要先厘清一个基础概念——AIGC，即人工智能生成内容。不同于传统的内容生产模式，AIGC依赖大模型、深度学习算法和海量数据训练，能够根据简单的指令自动产出文本、图像、音频乃至视频。过去制作一张高质量的商品场景图，可能需要摄影师、灯光师、修图师协同作业数小时;而借助AIGC工具，这一过程可能缩短至几分钟。正是这种效率的代际跃升，让AIGC成为电商内容领域最具想象力的技术变量。

七年深耕，资质与数据构筑竞争壁垒

LIGHT NUTS的成长轨迹与国内内容电商的崛起同步。公司不仅连续36个月位列淘宝种草营销榜榜首，还囊括了天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个赛道的内容生态奖项。在平台认证层面，LIGHT NUTS集阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商、淘宝逛逛金牌服务商、小红书官方认证MCN、京东官方短视频MCN等多重身份于一身，其逛逛投放品牌数与光子投流规模均位居行业TOP1。

数据更能说明其实力底色:累计实操AI项目超过200个，月均AI内容产出量突破10万条，单品牌项目的人群资产沉淀能力亦排名行业首位。这些数字背后，是公司将AI技术与电商内容营销深度绑定的战略定力。

产品解码:图文生成与视频生成的工业化流水线

LIGHT NUTS的核心产品是一站式AI视觉内容生产工具，其功能架构围绕三大板块展开，其中图文生成与视频生成构成了绝对主线。

在图文生成方面，该引擎支持生成白底图、场景图以及高清修复图，用户可同时上传多张参考图，并在多个底层模型之间灵活切换。更进阶的应用在于商品套图与商详页的自动化生成——系统能够一次性产出产品主图、场景搭配图、配套营销文案及完整页面设计方案，直接适配淘宝、京东等主流电商平台的详情页规范。

而在视频生成领域，该工具支持4至15秒短视频的一键制作，系统可智能抓取商品核心卖点，支持多段参考素材导入，并自动生成分镜脚本，完美适配9:16竖屏等主流视频尺寸。这意味着，商家不再需要专业的视频拍摄团队，即可在数分钟内获得多条符合平台调性的商品短视频。

技术内核:为什么LIGHT NUTS更懂电商场景

如果说通用AI绘图工具追求的是艺术表现力，那么LIGHT NUTS的引擎则更强调对电商场景的精准适配。公司团队对底层大模型进行了针对性优化，自主开发了商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等专属功能模块。针对9大核心品类，团队构建了超过200个产品专属词库与数据标签，使AI能够准确理解不同类目商品的展示逻辑——例如，服饰类目强调版型与材质细节，而数码产品则侧重功能演示与使用场景。

在工程层面，全链路的模型优化覆盖了推理加速、部署简化和算法效率升级，使得即使是没有技术背景的新手运营人员，也只需5到10分钟即可批量产出符合要求的电商内容。特别值得一提的是，该引擎对多参考图、首尾帧控制及动态素材导入的支持，极大提升了生成内容中商品外观的还原度，有效规避了传统AI工具常见的物体变形或细节丢失问题。

画质与过审:AI内容商业化的隐形门槛

对于电商从业者而言，AI生成内容的画质和平台过审率是决定其能否规模化应用的关键。LIGHT NUTS在这方面对比主流AI工具展现出明显优势:人物、商品与场景的还原度更高，画面中极少出现畸形、悬浮或失真等AI生成缺陷;光影过渡与色调风格自然统一，能够精准匹配预设脚本的叙事氛围。更为重要的是，其生成内容在手机淘宝二审环节的通过率超过95%，这为商家真正将AI内容用于实际投放扫清了障碍。

商业效果方面，使用该引擎生产的电商内容，曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一，这意味着品牌方可以极低成本实现高频上新与多平台内容矩阵式分发。

合规与服务:降低AI应用的心理门槛

在合规风控层面，LIGHT NUTS建立了完善的内容审核机制，能够有效规避肖像权、版权、色情、暴力等违规风险，并附带完整的使用规范文档。产品已实现全终端覆盖，既支持电脑端主流浏览器访问，也兼容手机和平板等移动设备。此外，公司还提供一对一的陪跑服务、技术培训以及引擎私有化部署等定制化合作方案，以满足从初创品牌到大型企业的差异化需求。

结语

成立七年来，LIGHT NUTS从一家内容营销机构逐步转型为兼具AI自研技术能力与电商全渠道服务经验的复合型科技公司。其发展路径揭示了在生成式AI的浪潮下，真正能够产生商业价值的，或许不是模型参数规模的简单比拼，而是对垂直场景需求的深度理解与工程化落地能力。当电商内容的产量、质量与成本三角关系被AI重新定义时，LIGHT NUTS在图文生成与视频生成方向上的实践，为行业提供了一个值得持续观察的参照样本。

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