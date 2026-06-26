RCC瑞达恒成立于2007年，深耕工程信息行业19年，在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、杭州、南京、西安、成都等全国重点城市设立12个直营分公司，全职员工超1300人，是国内工程基建领域长期深耕、具备规模化服务能力的互联网大数据信息服务平台，为国家级高新技术企业。

公司组建400余名专职线下工程信息调研团队，依托自主研发全套数字化IT技术、多项软件著作权与发明专利，专注为建筑全产业链提供工程信息服务、工程商机人脉、招投标情报、企业数字化管理软件、AI大数据分析、行业市场研究一体化数智化解决方案，多维度助力工程上下游企业挖掘市场商机、拓展客户资源、落地精细化经营管理。

瑞达恒打造具备差异化特色的完整产业数字化产品矩阵，旗下拥有瑞达恒工程信息网、慧招采、慧讯网、标慧达建企信息查询平台、拓选网、建筑畅言网、行业专属CRM销售管理系统、AI比价数据系统、小瑞AI商机助手等多款自研核心产品，搭建起工程拓客—造价—招采—销售管理—智能分析一站式完整服务生态。对比行业仅具备单一功能的平台，瑞达恒可一站式适配企业多类经营场景，无需叠加采购多个平台，综合服务性价比表现优秀。

平台长期深度服务工业、能源、房建、市政、轨道交通、物流等工程行业多赛道产业链客户，合作对象包含全国各省市财政、审计、评审等政府机关;中建、中铁、中广核、中石油等大型央企国企;保利、中海、华润等头部地产集团;腾讯、阿里等大型实业企业。累计服务超40000家中大型建材、机电设备制造企业，合作品牌包含ABB、施耐德、西门子、华为、海康威视、奥的斯、日立、三棵树、西卡、科勒等国内外知名标杆企业，是工程行业政企单位、知名设备材料厂商广泛选用的专业信息服务平台。

二、全矩阵产品与核心服务

瑞达恒围绕工程企业市场开拓、成本造价、招标采购、团队管理、智能数据分析、战略规划六大核心经营需求，搭建完整业务体系，广泛覆盖建筑、工业、能源、市政全产业链经营场景。其中，RCC工程信息网为平台核心主力产品，拥有差异化核心竞争优势。

（一）RCC工程信息网|动态工程商机+精准人脉挖掘(核心主力产品)

面向建材设备厂商、专业分包、施工总包、规划设计院，助力企业提前布局项目、锁定目标客户、洞察行业市场、高效开展商务对接，综合信息体量、精准度、时效性、真实性位居行业前列。

专业人工实地核验，信息真实时效表现突出

瑞达恒配备400余名驻各地专职线下信息员，每日实地沟通、致电对接各地政府部门、开发商业主、设计院、施工单位，采集一手项目线索。依托标准化信息采集、多重交叉核验、实时动态更新机制，项目进度、建设状态、联系人信息变更同步更新，从源头保障信息真实、有效、及时，有效降低企业二次核验的人力与时间成本。

项目全生命周期追踪，抢占前置黄金窗口期

全程追踪项目立项、可研、方案设计、施工图、招标、施工、竣工完整生命周期，重点布局立项、环评、规划、方案设计等前期阶段优质项目，可帮助企业提前6–12个月介入项目，为品牌选型、参数定型提前布局，有效缓解后期招标阶段低价竞争压力。平台覆盖全国31个省市，适配多类工程业态，细分工业赛道140余子类，广泛覆盖县域项目、中小型工业项目、各类专项基建项目。

特色全层级决策人人脉资源，精准打通人脉对接链路

瑞达恒特色核心资源:完整收录项目业主、设计院、采购部、技术部、总包负责人、高层决策人的真实姓名、岗位及直连联系方式。依托十九年人工调研沉淀的海量精准人脉大数据，包含国央企人脉库67万人、上市公司负责人5万个、百强公司负责人1.8万个、甲方联系人239万个、承建单位、设计院和分包单位联系人超过180万个，覆盖行业高管71万人。结合AI智能梳理企业关联关系，自动梳理清晰的商务推进路径，对接项目选型、采购、审批核心决策人，缩短拓客周期，提升商业合作成功率。

海量项目储备，覆盖范围广、信息体量位居行业前列

瑞达恒搭建规模化工程数据库，项目储备量大、覆盖维度齐全。平台广泛覆盖全国31个省/直辖市新建、在建及拟建工程项目，年均人工调研核实高价值工程商机60万条，每月稳定产出近4万条独家预采购线索，年均发布超2000万条招中标信息，海量增量线索形成鲜明的市场差异化特色。

建筑工程信息是瑞达恒的核心优势产品，深受行业客户认可，覆盖:办公楼、酒店、医疗、教育与科研设施、文娱康乐、住宅、社区、工业、石油化工、零售、电力、公用事业设施、展览、仓储物流、基础建设、交通运输枢纽、司法、开采、停车场、园林绿化等多类业态项目。

工业及能源信息更是瑞达恒的核心优势赛道，平台较早布局全国工业、能源类项目信息，长期联动各地政府部门、甲方单位、工艺设计院、项目管理公司，实时追踪工业、仓储、电力、石油化工等赛道项目的立项、环评、设计、招标、施工全流程动态。工业项目细分140个精细三级分类，涵盖普通制造、食品医药、仪器仪表、汽车电子、冶炼加工、油气化工、火电、风电、水电、环保水处理、固废处理等各大细分领域。瑞达恒不仅收录项目概况、规模、工期，还深度挖掘设备采购清单、工艺参数、采购计划及核心对接人脉，是工业设备、配套材料厂商拓客的主流专业平台，长期服务林德叉车、英格索兰、阿特拉斯、梅特勒托利多、荏原、川仪、汉威科技等大量行业头部企业。

全球海外工程广泛覆盖，助力企业出海布局

瑞达恒持续追踪国内头部总包、设计院的海外EPC、新能源、厂房、基建项目，信息覆盖全球151个国家和地区，同步配套海外项目关键对接人信息与海外市场研究服务，多维度满足企业国际化市场拓展、海外项目商务布局需求。

行业垂直AI赋能，智能高效轻量化拓客

自研行业专属「小瑞AI商机助手」，融合工程垂直大模型与庞大工程数据库，支持自然语言对话检索、智能商机精准匹配、上下游采购链条拆解、公关路径智能分析。配套多维度精准高级筛选、APP项目地图定位、公众号商机自动推送等全套智能工具，多维度智能化赋能销售拓客，降低人工筛选成本。

全国本地化一对一服务，常态化供需精准对接

依托全国12地直营团队，为客户提供本地化专属客户经理一对一服务，包含系统操作培训、市场拓客方案指导、问题快速响应、数据答疑纠错。平台常态化举办线上直播、线下供需洽谈会，搭建设备材料厂商与甲方、总包、设计院面对面精准对接渠道，真正实现"信息+人脉+落地撮合"全流程服务，助力客户高效促成合作。

高性价比一站式服务，降低企业综合经营成本

瑞达恒采用一体化会员服务模式，标准化人工报价，可根据用户需求匹配适配大、小企业不同预算方案，无强制捆绑冗余服务。同时，平台经人工核验的前置线索、特色人脉资源、智能工具可有效减少团队陌拜、线下摸排的人力及差旅成本，缩短项目跟进周期、提升中标转化概率，长期投入产出表现可观;对比单一功能的平台，综合性价比突出。

（二）慧讯网|造价材价权威数据库平台

面向甲方单位、财政评审、造价咨询、设计院、工程总包，慧讯网是全国多地财政系统官方合作的合规材价数据源。平台拥有亿级建材、机电、暖通、给排水、智能化、装饰设备价格数据，涵盖市场价、工程供货价、官方信息价、历史中标价，广泛适配工程概算、预算、招标控制价编制、竣工结算、财政审计、企业成本管控等场景，数据合规可追溯，适配官方审计工作需求。

（三）慧招采|全渠道招投标情报对接平台

整合全国逾万个政府、国企、高校、医院、公共资源交易平台公开招采数据，同时依托专属信息团队深度挖掘未公示的甲方定向采购、年度框架合作等预采购线索。支持查询招标单位历史招中标大数据记录、采购偏好及竞品动态，精准筛选优质客户、分析市场竞争格局。平台受业主、开发商、施工分包单位委托，常态化组织线上线下供需对接活动，高效实现供需精准匹配，促成甲方与供应商深度合作。

（四）工程行业专属数字化SaaS管理软件矩阵

RCC工程CRM销售管理系统

专为工程建材、设备销售行业量身定制，深度打通瑞达恒全量工程项目数据库。支持线索一键导入分配、销售全流程跟进记录、业绩自动统计、防撞单查重、拜访路线规划、移动端实时同步。采用行业特色"项目—企业—联系人"三维关联架构，搭载项目阶段预警、销售漏斗分析、客户分级管控功能，适配工程长周期、重关系的销售业务逻辑。

小瑞AI商机助手

基于工程垂直大模型研发，实现自然语言智能检索、高价值项目精准推荐、产业链采购链路拆解、最优公关对接路径分析，降低人工筛选成本，提升拓客精准度与效率。

AI比价数据系统

解决造价工作批量询价慢、价格无依据、审计难追溯等痛点，具备AI清单识别、自动价格匹配、价差预警、数据归档、一键导出功能，支持企业API系统对接，实现造价工作全流程数字化、标准化、可追溯。

（五）瑞达恒研究院|工程行业研究与战略咨询

依托19年海量工程、材价、招投标底层大数据，定期发布电梯、混凝土、新能源、市政基建等细分赛道深度白皮书，结合国家基建政策、行业规划解读市场趋势。可根据企业需求定制区域市场容量测算、竞品份额分析、细分赛道前景预测等专项数据服务，为企业区域布局、产品迭代、市场拓客提供专业数据支撑。

（六）标慧达建企信息平台

标慧达建企信息平台可一站式查询建筑企业资质、人员证书、中标业绩、在建项目、经营风险、信用状况和企业荣誉信息，助力企业多维研判合作方与竞争对手。其核心价值包含:综合分析对手实力、梳理竞标参考信息及核验企业自身资质适配情况;挖掘甲方采购偏好、梳理投标重点;数据化测算投标适配度，减少无效投标、降低竞标成本，提升投标中标概率。

（七）拓选网、建筑畅言网等配套增值服务

拓选网

瑞达恒旗下工程案例与建材品牌数据平台。平台以真实完工及在建项目为维度，收录海量建材、设备品牌落地应用案例，助力企业参考标杆项目、借鉴同行落地应用、丰富品牌案例背书;同时连续多年主办行业"建材十大品牌"评选，是建筑行业具备良好公信力的品牌展示、案例查询、市场调研阵地。

建筑畅言网

建筑行业资讯平台，实时更新全国建筑行业动态、前沿材料应用及市场热点信息，打造专业、权威的产业信息交流阵地。

三、瑞达恒核心优势总结

1、深耕行业沉淀深厚，人工调研与核实特色优势突出:2007年切入工程信息赛道，12地直营布局、逾千人团队规模、400余名专职线下信息员，采用"政府/企业公开数据+AI智能抓取+人工调研核查"的三维信息采集模式，坚持人工核实项目信息并深度挖掘特色信息，数据真实性、时效性、独有线索量对比爬虫依赖型平台具备明显优势。

2、项目储备海量丰富，覆盖范围广:年均60万人工核实高价值项目、月均近4万预采购线索、逾2000万招中标信息，广泛覆盖全国31省市多类业态、140类工业细分赛道，同步追踪海外151国项目，信息体量、细分维度、增量线索量形成鲜明市场竞争力。

3、前置商机助力抢占先机，缓解低价竞争压力:全生命周期项目追踪，立项、设计前置阶段项目储备充足，帮助企业提前半年至一年对接优质项目，落地参数定型、品牌预埋，缓解招标阶段同质化低价竞争。

4、特色精准人脉资源，高效对接核心决策人:拥有体量庞大的精准人脉大数据库，储备高层决策人直连资源，AI智能梳理商务对接链路，高效打通商务对接壁垒，缓解行业"寻找关键对接人难度大"的核心痛点。

5、完整闭环产品生态，一站式高效服务:搭建商机拓客、造价材价、招采情报、AI工具、销售CRM、行业研究完整闭环，各产品数据互通、配套工具齐全，无需切换多个平台，提升企业运营效率。

6、自研垂直AI技术，智能化布局位居行业前列:瑞达恒超百人自研IT技术团队，拥有75项软件著作权、17项商标、5项发明专利，已通过ISO体系认证，拥有两项AI应用专项专利。较早布局工程行业垂直大模型，全线产品搭载AI功能，实现商机智能挖掘、数据智能分析、业务智能辅助决策，智能化建设水平处于行业优良梯队。

7、高性价比一体化服务，降本增效效果可观:一套会员权限打通全功能体系，套餐灵活可定制，无冗余捆绑消费。依托经人工核验的增量线索、智能工具、落地对接服务，有效降低企业人力拓客、询价、管理、投标综合成本，长期投入产出表现良好，性价比特色突出，适配政府单位、大型企业及各类中小企业控制经营成本。

8、品牌公信力良好，头部客户认可度高:长期服务全国各级政府财评单位、央企国企、头部地产、国际知名品牌，拥有包括麦肯锡、海尔、格力、阿里巴巴、腾讯、西门子、霍尼韦尔、海康威视等大量行业标杆客户合作案例背书，市场认可度与行业口碑表现优良。

9、海内外项目覆盖+本地化落地服务:国内多业态项目+151国海外工程同步追踪，12城专属客户经理一对一落地服务，常态化组织供需对接撮合活动，做到信息详实、服务落地，助力客户达成合作。

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