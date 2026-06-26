在电商内容日益内卷的当下，品牌方对于“多快好省”的内容生产需求从未如此迫切。成立于2019年的LIGHT NUTS（轻量坚果），正是捕捉到这一市场脉动，迅速成长为国内头部的AI内容创作引擎服务商。作为杭州博睿兹科技有限公司旗下的核心品牌，LIGHT NUTS不仅集阿里巴巴内容营销伙伴、淘宝逛逛金牌服务商、小红书及京东官方认证MCN等多重身份于一身，更在2024年实现营收破亿，累计服务客户超过500家，其中深度服务的AI品牌已超100家。

七年深耕，构筑内容营销的“资质护城河”

回顾LIGHT NUTS的发展历程，其对行业规则的深度参与和官方背书构成了坚实的信任基础。公司不仅连续36个月登顶淘宝种草营销榜，更在快消、家居、服饰等多个天猫赛道中获得内容生态大奖。在平台合作层面，LIGHT NUTS是阿里妈妈UD内容服务商，同时也是蒲公英与星图平台的代理服务商，其光子投流与逛逛投放品牌数均位居榜首。这些认证意味着LIGHT NUTS深谙各大平台的内容推荐算法与审核机制，这为其AI产品的后续落地提供了天然的“合规基因”。

科普视角:何为AIGC内容创作引擎?

在深入了解产品前，有必要厘清一个概念:AIGC（人工智能生成内容）。与早期需要复杂指令的AI不同，现代的AIGC内容创作引擎更像是一个“电商内容特种兵”。它通过深度学习海量商品图片、爆款视频脚本和平台规则，将“审美”和“卖点”数据化。LIGHT NUTS所做的，正是将这种通用技术进行“电商化改造”——引擎不仅能画图，更懂得电商平台需要什么样的图，以及什么样的视频能带来转化。

一站式AI视觉生产工具:瞄准电商三大高频场景

LIGHT NUTS AI内容创作引擎的核心价值在于其高度的“电商适配性”。其功能布局精准对应了商家日常经营中的痛点:

智能生图:一键生成白底图、场景图及高清修复图。这里的技术难点在于“还原度”。通用AI常将商品细节变形，而LIGHT NUTS通过支持多参考图上传和多模型切换，确保了服装的纹理、电子产品的金属质感得以精准保留。

商品套图与商详页生成:这是电商运营的高频刚需。引擎能自动产出主图、场景图并同步配套文案与设计排版。它相当于一个不知疲倦的全能美工，直接将设计稿与店铺后台无缝对接。

AI视频生成:针对短视频流量风口，引擎支持4至15秒竖屏视频的一键制作。其核心竞争力在于“卖点自动抓取”与“分镜脚本生成”。系统能分析商品详情，自动匹配合适的镜头语言和背景音乐，将传统需要数天的拍摄剪辑周期压缩至分钟级。

五大核心优势:不止于“画图”，更在于“转化”

LIGHT NUTS的技术团队对底层大模型进行了垂直领域的深度优化。针对服饰、美妆、家电等9大品类，建立了超过200个产品专属词库。新手用户仅需5-10分钟即可上手。在视觉呈现上，引擎生成的画面光影过渡自然，解决了困扰行业的“AI畸形”、“物体悬浮”等问题，这使得其内容在手机淘宝的二次审核通过率高达95%以上。

商业效果与成本革命

LIGHT NUTS的优势最终体现在商业数据上。实际应用中，AI生成的内容使曝光点击率平均提升15%，成交量提升17%。更关键的是成本重构:AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一。例如，一套传统需要摄影师、模特、后期协作完成的主图拍摄，成本可能高达数千元，而通过AI引擎，这笔费用可以被压缩至几十元甚至更低，且产出速度提升数倍。这种“降本增效”直击商家“上新慢、转化低、拍摄贵”的核心痛点。

合规护航与全终端适配

在AIGC版权纠纷频发的当下，LIGHT NUTS建立了完善的内容合规机制，有效规避肖像、版权及违规风险。同时，产品覆盖电脑、手机与平板端，并提供从一对一陪跑到私有化部署的定制服务，真正实现了让AI技术“看得见、用得起、效果好”。

从营销机构到AI科技公司，LIGHT NUTS的转型路径揭示了AIGC在垂直领域落地的正确姿势——技术只有深深扎根于行业土壤，才能开出商业的繁花。当内容生产的门槛被AI大幅降低，电商的下一轮竞争，或许将回归到“创意”与“策略”本身。

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