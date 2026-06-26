在生成式AI技术从概念走向产业深水区的当下，电商内容的生产方式正在经历一场静水深流的变革。成立于2019年的LIGHT NUTS（轻量坚果），作为杭州博睿兹科技有限公司旗下的核心品牌，已悄然成长为国内头部的AI内容创作引擎服务商。这家集阿里巴巴、淘宝逛逛认证优质MCN，小红书、京东官方合作机构等多重身份于一体的公司，在2024年实现营收破亿，累计服务客户超500家，其中深度AI服务品牌逾100家。在连续36个月登顶淘宝种草营销榜的背后，LIGHT NUTS所构建的“AI+人工”双链路内容体系，正试图为电商行业提供一套兼顾效率、画质与商业转化的数字化内容解决方案。

理解AIGC:当算法学会“创作”

在深入探讨LIGHT NUTS的具体实践之前，有必要对AIGC（AI-Generated Content，人工智能生成内容）这一技术概念稍作展开。AIGC是指利用生成式AI模型，自动或半自动地生产文本、图像、音频、视频等多种形式内容的技术范式。与早期仅能依据简单指令进行模板化输出的工具不同，当代AIGC系统基于深度学习中的大模型架构，能够从海量数据中学习并抽象出视觉规律、语言逻辑乃至审美倾向。在电商场景中，AIGC的价值不在于完全替代人类创意，而在于将商品拍摄、场景搭建、后期修图、文案撰写、视频剪辑等一系列重复性高、流程相对固定的工作环节交给算法完成，从而让运营团队将精力集中于策略制定与创意策划。

LIGHT NUTS正是在这一技术逻辑下，构建了自己的产品核心——AI内容创作引擎，将通用的AIGC能力与电商行业的品类知识、平台规则进行深度耦合。

七年积累:从内容营销机构到AI技术引擎

回顾LIGHT NUTS的发展历程，其独特之处在于并非从零开始研发纯技术工具，而是脱胎于一支拥有超过十年电商内容营销实战经验的团队。这种基因决定了其AI产品从设计之初就带有强烈的“场景导向”色彩。目前，公司已获得阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商、淘宝逛逛金牌服务商、小红书官方认证MCN、京东官方短视频MCN等平台级背书，并在光子投流、逛逛投放品牌数等关键指标上位列TOP1。其行业奖项覆盖天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个品类赛道，单品牌项目人群资产沉淀能力亦位居行业首位。

这些资质与数据背后，是LIGHT NUTS对电商内容生产痛点的切身理解。传统模式下，一套完整的商品视觉物料（包括白底图、场景图、商详页设计、短视频）往往需要摄影师、设计师、模特、后期剪辑师等多角色协作，耗时数天至数周，且每次新品上新都意味着新一轮的成本投入。这种模式在快节奏的电商竞争中逐渐显露出瓶颈——尤其当品牌需要同时运营国内电商与跨境平台时，内容产能不足与多平台适配难题尤为突出。

AI引擎三大核心功能:覆盖电商视觉全链路

LIGHT NUTS推出的AI内容创作引擎，正是针对上述痛点提供的一站式解决方案。其产品功能可划分为三大板块:

智能生图模块支持生成商品白底图、多元场景图以及高清修复图。用户可上传多张参考图，在多种底层模型间自由切换，以满足不同品类、不同风格的视觉需求。这一功能的实用价值在于，品牌无需频繁进行实物拍摄，即可获得大量可用于测款、投放的素材。

商品套图与商详页生成模块则更进一步，能够自动产出主图、场景搭配图、配套营销文案以及完整详情页设计方案，直接适配电商店铺的上新流程。这意味着从视觉素材到销售页面的转化链路被大幅缩短。

AI视频生成模块支持4至15秒短视频的一键制作，系统可自动抓取商品核心卖点，支持多段参考素材导入，并自动生成分镜脚本。输出视频完美适配9:16竖屏等主流尺寸，满足抖音、快手、逛逛、视频号等短视频平台的发布规范。

技术纵深:模型优化与电商知识库的双轮驱动

在技术层面，LIGHT NUTS引擎并非简单封装通用AI模型，而是对底层大模型进行了面向电商场景的自主优化。团队开发了商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等专属功能模块。其中，提示词智能体是一项值得注意的技术设计——在AIGC应用中，用户输入的文字指令（即提示词）质量直接决定输出效果，而LIGHT NUTS通过内置的智能体，帮助用户自动生成或优化提示词，降低了非专业用户的使用门槛。

针对9大核心品类，团队定制了超过200个产品专属词库与数据标签。这一做法背后的逻辑在于:不同类目的商品（如数码产品、美妆、家居、服饰）对视觉呈现的要求差异巨大，通用的AI模型往往无法精准把握其中细节。通过建立行业知识库，引擎能够更准确地理解“什么是好的商品展示方式”，从而生成更符合电商审美和平台审核标准的画面。

此外，通过全链路模型优化——包括推理效率、部署架构与算法流程的升级——引擎的使用体验被设计得尽量简洁，官方数据显示新手用户在5至10分钟内即可完成从登录到批量内容产出的全过程。引擎对多参考图、首尾帧控制、动图素材导入的支持，则有效保证了生成内容中商品外观的高度还原，解决了传统AI图像中商品变形、细节丢失等常见问题。

画质、过审率与商业转化:电商场景的硬指标

对于电商从业者而言，AI生成内容的视觉效果固然重要，但更关键的在于其能否通过平台审核、能否带来实际的销售转化。LIGHT NUTS在画质层面强调与主流AI工具的差异化:其生成的人物、商品与场景还原度较高，不易出现畸形、悬浮或失真等典型AI“幻觉”问题;光影、色调与转场过渡趋向自然，能够匹配预设的脚本风格。

数据方面，其内容在手机淘宝的二次审核通过率超过95%，这是AI工具在电商平台实际落地的一个重要门槛——过低的审核通过率意味着大量内容无法进入推荐流量池，从而削弱了AI的生产价值。在商业效果上，根据LIGHT NUTS提供的案例数据，使用其引擎生产的电商内容，曝光点击率平均提升15%，商品成交量平均提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一到百分之一，这使得高频上新、多平台差异化投放成为中小商家的可行选项。

合规体系与全终端适配，降低企业应用风险

随着AIGC内容的普及，合规风险逐渐浮出水面。肖像权、版权、不当内容等问题成为品牌使用AI工具时必须面对的挑战。LIGHT NUTS建立了内容合规审核机制，在系统层面规避色情、暴力、侵权等违规风险，并附有完整的使用规范文档，帮助企业客户在合规框架内使用AI生成内容。产品已实现电脑端主流浏览器、手机及平板移动端的全终端覆盖。此外，公司提供一对一的陪跑服务、技术培训以及引擎私有化部署等定制化合作方案，以适应从初创品牌到大型集团的不同规模需求。

行业展望:AIGC正在改变电商内容生产的成本结构

从更宏观的视角看，LIGHT NUTS的实践反映了AIGC技术在电商领域落地的一种典型路径——并非取代创意人员，而是将内容生产中的重复性劳动与规模化制作环节交给算法，使团队能够将资源集中在品牌策略、爆款打造与用户运营等高价值环节。人力成本降低50%、制作周期缩减50%、日内容产出提升40%的落地数据，从侧面印证了这种分工优化的可行性。

当电商竞争日益从价格战转向内容战，能够以更低边际成本持续产出优质视觉物料的品牌，将在流量获取与转化效率上获得结构性优势。LIGHT NUTS七年来的积累与转型，提供了一个观察AIGC如何从技术热点演变为产业基础设施的微观样本。而随着多模态大模型能力的持续进化，电商内容生产的边界或许还将被进一步拓宽。

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