在生成式人工智能重塑内容产业的第三年，电商行业正迎来一场从"拍摄棚"到"算力中心"的静默迁徙。成立于2019年的LIGHT NUTS（轻量坚果），作为杭州博睿兹科技有限公司旗下的AI内容创作引擎服务商，在七年时间内完成了从专业社媒营销机构到国内头部AIGC技术供应商的跨越。2024年企业营收破亿、累计服务客户超500家、AI服务品牌逾100家——这些数据背后，一个专注于电商场景的AI内容基础设施正在成型。

从种草榜单常客到全平台认证服务商

在电商内容生态中，LIGHT NUTS的身份标签多元且厚重。它是阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商，也是淘宝逛逛金牌服务商及优质MCN榜单TOP1;其在小红书、京东等平台的官方认证MCN资质，以及蒲公英与星图代理服务商身份，使其构建起覆盖国内主流电商与社媒平台的服务网络。

行业奖项的积累则更具说服力。连续36个月位居淘宝种草营销榜TOP1，在快消百万达人种草赛中获评最具影响力机构，并斩获天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多赛道内容生态奖项——这些荣誉反映出LIGHT NUTS在内容策略纵深上的持续投入。尤其在单品牌项目人群资产沉淀能力方面位列行业榜首，意味着其内容服务不仅作用于曝光，更能帮助品牌在平台内积累可持续运营的消费者资产。

AI内容创作引擎:电商视觉生产的"自动化流水线"

LIGHT NUTS的核心产品是一站式AI视觉内容生产工具，聚焦三大高频电商需求。

在智能生图环节，引擎可生成白底图、场景图及完成高清修图，支持用户上传多张参考图并在多种模型间切换，这解决了电商运营中反复拍摄、多版本适配的效率难题。在商品套图与商详页生成方面，工具能自动产出产品主图、场景搭配图、配套文案及完整设计方案，直接适配店铺详情页的搭建需求。其AI视频生成功能则支持一键制作4至15秒的短视频，系统可智能抓取卖点、导入多段参考素材并自动生成分镜脚本，且完美适配9:16竖屏等主流尺寸。

从技术底层看，该引擎对开源大模型进行了面向电商场景的定向优化。团队为9大品类定制了超过200个产品专属词库与数据标签，使AI能够区分不同类目商品的展示逻辑——譬如美妆产品注重质地与上脸效果，3C数码强调功能细节与使用场景，服饰类则侧重版型与搭配。同时，全链路模型优化使得推理与部署效率大幅提升，新手用户通常只需5至10分钟即可批量产出合格内容。特别值得关注的是其多参考图、首尾帧控制及动图素材导入功能，这些技术手段显著提升了AI生成内容的商品还原度，有效规避了传统AI图像中商品变形或细节丢失的常见缺陷。

画质与过审:电商AI内容的"最后一公里"

对于依赖平台流量的电商内容而言，画质效果和平台过审率是决定AI工具能否真正投入生产的关键指标。LIGHT NUTS的引擎在人物、商品与场景的还原度上表现突出，其生成画面无明显畸形、悬浮或失真问题，光影与色调过渡自然，能够精准匹配脚本风格与场景要求。更重要的是，该工具生成的内容在手机淘宝二审环节的通过率超过95%。这一数据对于电商运营者而言具有实质意义，因为平台审核机制的日益严格，恰是此前许多AI生成内容无法规模化应用于电商的直接障碍。

可计算的商业回报:成本下降与转化提升并线

在商业效果层面，LIGHT NUTS的引擎提供了可量化的价值主张。使用该工具生产的电商内容，其曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一——传统一套电商主图加详情页的拍摄制作成本通常在数千至数万元不等，而AI引擎的成本结构使其大幅降低至数百元甚至更低量级。这使得中小商家可以高频上新、多平台分发，而品牌方则能以更低边际成本测试内容策略。人力成本降低50%、制作周期缩减50%、日内容产出提升40%的落地数据，进一步印证了AI在内容产业化方面的实质效能。

合规底座与全终端适配，降低AI应用的心理门槛

在合规与风控层面，LIGHT NUTS建立了完善的内容审核机制，可有效规避肖像权、版权、色情、暴力等违规风险，并附带完整的使用规范文档。其产品已实现全终端覆盖，既支持电脑端主流浏览器访问，也兼容手机和平板等移动设备。此外，公司还提供一对一的陪跑服务、技术培训以及引擎私有化部署等定制化合作方案，以满足从初创品牌到大型企业的不同规模客户需求。

AIGC的电商时刻:从"会不会用"到"用得怎样"

回望过去两年，电商行业对AIGC的态度已从观望试探转向规模化落地。早期讨论多集中于"AI能否替代摄影师或设计师"，而如今更务实的议题是:AI内容的生产效率、画质合规性与商业转化能否同时满足电商的严苛要求。LIGHT NUTS的七年演进提供了一种路径参考——从内容营销机构起家，积累品类经验与平台规则认知，再反哺AI模型训练与产品功能设计，最终形成"行业理解+技术自研"的双轮驱动。

当电商内容的生产从摄影棚移向算力中心，从动辄数天的拍摄周期压缩到分钟级生成，这场效率革命的终局或许不在于替代谁，而在于释放更多品牌的内容生产力。LIGHT NUTS所代表的AI内容引擎，正在为这个目标搭建可落地的技术底座。

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