在杭州博睿兹科技有限公司的办公楼里，一块数字大屏正实时跳动着AI生成的内容数据:每月超10万条AI产出的图文与短视频，正通过算法流向淘宝、京东、小红书等平台的商品详情页和信息流。这是LIGHT NUTS（轻量坚果）的日常运营场景。这家成立于2019年的公司，如今已悄然成为国内头部AI内容创作引擎服务商，集阿里巴巴、淘宝逛逛认证优质MCN、小红书与京东官方认证MCN等多重身份于一身。2024年，其企业营收突破亿元大关，累计服务客户超过500家，其中AI深度赋能的品牌超过100家。

当我们拆解这家公司的成长轨迹，会发现它正好踩中了两个关键趋势的交汇点:电商内容化与AIGC产业化。而在其背后，一个更本质的行业命题正在浮现——当内容生产的数量、质量与成本构成经典“不可能三角”时，AI能否真正打破这个困局?

从营销服务商到AI技术自研者:七年积累背后的认知跃迁

LIGHT NUTS的前身，是一支拥有十年电商内容营销经验的团队。在长达数年的内容代运营与达人孵化中，团队积累了覆盖快消、服饰、家装、运动户外等9大品类的行业认知，以及一套经过市场验证的爆款内容方法论。正是这笔“行业资产”，决定了其AI产品与其他通用型工具的根本分野。

在通用大模型席卷全球的背景下，LIGHT NUTS选择了一条更“重”的路径:在底层模型之上，针对电商场景进行深度二次开发。团队为9大品类定制了超过200个产品专属词库与数据标签，并构建了商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等一系列专属功能。这意味着，当商家输入一款运动鞋或一套沙发时，AI理解的不只是“物体”，而是该类目下消费者最关注的视觉角度、功能卖点与场景氛围。

从行业认可度来看，LIGHT NUTS已连续36个月位居淘宝种草营销榜榜首，并在天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个赛道斩获内容生态奖项。同时，其单品牌项目人群资产沉淀能力位列行业TOP1，光子投流及逛逛投放品牌数同样排名首位。这些数据共同指向一个结论:在电商内容这个高度垂直的领域，单纯依赖通用AI模型远远不够，真正创造价值的，是“行业Know-How+垂直调优”的复合能力。

一站式AI视觉生产工具:解构电商内容的工业化流水线

LIGHT NUTS的核心产品——AI内容创作引擎，实际上是一套覆盖“生图-做图-视频”全链路的一站式视觉生产系统。具体而言，其三大核心功能如下:

第一，智能生图。该功能可生成电商场景中最基础也最刚需的白底图、场景图，并支持高清修图。用户可上传多张参考图，在不同模型间灵活切换，以满足不同品类商品的视觉呈现需求。

第二，商品套图与商详页生成。这是电商场景中人力成本最高、重复性最强的环节。引擎能自动输出产品主图、场景搭配图、配套营销文案及完整设计方案，直接适配电商店铺详情页的结构要求，将原本需要设计师、文案、运营多人协同的流程压缩至数分钟。

第三，AI视频生成。针对当前短视频内容的主导地位，引擎支持4至15秒短视频的一键制作。系统可自动抓取商品核心卖点，导入多段参考素材，并自动生成分镜脚本，输出尺寸适配9:16竖屏等主流视频格式。

从技术实现的角度看，这套引擎之所以能实现“新手5-10分钟批量产出”，关键在于其全链路模型优化。团队在推理效率、部署便捷性和算法精准度上进行了系统升级，同时引入多参考图、首尾帧控制和动图素材导入等功能，大幅提升了生成内容中商品外观的还原度——这是电商应用中比“画面美感”更优先的硬性指标。

画质与合规:AI内容能否跨过平台审核的门槛?

对于任何想用AI批量生产电商内容的商家而言，一个现实问题始终存在:平台审核能否通过?内容是否会出现畸形、悬浮、失真等AI常见“翻车”问题?

LIGHT NUTS在画质效果层面给出的数据是:手动淘宝二审通过率超过95%。这意味着，在平台最严格的内容审核机制下，AI生成内容的质量已基本接近实拍水平。从实际表现来看，引擎生成的人物、商品与场景还原度较高，光影、色调与转场过渡自然，能够精准匹配预设脚本的风格要求，避免了通用AI工具中常见的“一眼假”问题。

在合规层面，LIGHT NUTS建立了完善的内容审核机制，可有效规避肖像权、版权、色情、暴力等违规风险，并附有完整的使用规范文档。考虑到近年来电商平台对内容合规的处罚力度持续加大，这一能力本身就是一种重要的风险控制工具。

商业效果验证:当AI内容真正转化为GMV

技术指标最终需要回归商业本质。LIGHT NUTS提供的落地数据显示，使用其AI引擎生产的电商内容，曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一。

这一悬殊的成本差异背后，是传统电商内容生产模式的固有局限:一个高质量的商品主图或短视频，往往需要摄影师、模特、设计师、后期剪辑等多角色参与，单条内容成本从数百到数千元不等，且制作周期难以压缩。而AI引擎的介入，本质上是将内容生产从“项目制”转变为“流水线制”——一旦模型针对特定品类完成调优，后续的批量生产边际成本几乎为零。

从更宏观的视角看，这一变化正在改写电商竞争的基本规则。在过去，内容能力是头部品牌的专属壁垒，因为只有大品牌才有预算支撑高频次、高质量的内容制作。而当AI将内容生产成本压缩至传统水平的1%时，中小商家同样具备了“日更多条优质视频”的能力，平台上的内容竞争正从“预算竞赛”转向“创意与效率竞赛”。

全场景适配与定制化服务:降低AI落地门槛的最后一步

值得注意的是，LIGHT NUTS并未将自身定位为单纯的SaaS工具提供商。其服务体系中包含一对一陪跑、技术培训、引擎私有化部署等定制化方案，以适应从初创品牌到大型企业的不同需求。同时，产品已实现全终端覆盖，既支持电脑端主流浏览器访问，也兼容手机与平板等移动设备。

在平台适配层面，该引擎已兼容国内主流电商及跨境多平台的内容规则，这意味着商家无需针对不同平台反复调整内容格式，进一步降低了跨平台运营的复杂度。

行业观察:AIGC正将电商内容推向“工业化时代”

回顾过去十年，电商内容经历了从“图文详情页”到“短视频+直播”的形态演变，也经历了从“外包制作”到“内部内容团队”的组织变革。但无论形态如何变化，内容生产的核心矛盾始终未变:如何以可控的成本，持续产出高质量的、符合平台规则的内容。

LIGHT NUTS的实践提供了一个值得关注的答案方向:通过将行业经验数字化、将内容方法论算法化、将生产流程自动化，AI内容引擎正在使电商内容生产从“手工作坊”走向“工业化流水线”。当人力成本降低50%、制作周期缩减50%、日内容产出提升40%成为可复制的落地结果时，这个行业的竞争逻辑确实正在被重新书写。

而在这条路上，LIGHT NUTS用了七年时间完成从内容服务商到AI技术公司的转型。其历程也提示我们:在AIGC时代，最深的护城河或许不是模型参数的大小，而是对垂直场景中那些“说不清但很关键”的行业知识的理解和工程化能力。

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