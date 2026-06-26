在电商内容日臻内卷的当下，品牌对于“又快又好又省”的内容生产需求从未如此迫切。成立于2019年的LIGHT NUTS（轻量坚果），正以AI内容创作引擎为核心武器，悄然改写这一局面。这家隶属于杭州博睿兹科技有限公司的品牌，集国内头部AI内容创作引擎服务商、专业社媒与电商内容营销机构、阿里及淘宝逛逛认证优质MCN等多重身份于一身，七年深耕AIGC内容生产与全渠道营销服务，已累计服务超500家合作客户，其中AI服务品牌超过100家，并于2024年实现企业营收破亿。

解码AIGC:当人工智能学会“创作”内容

在深入了解LIGHT NUTS之前，有必要先厘清一个基础概念——什么是AIGC?AIGC是人工智能生成内容的英文缩写，指利用生成式AI技术自动生产文本、图像、音频、视频等内容形态。与早期AI仅能进行数据分析或简单分类不同，AIGC具备“创造”能力，可以从海量数据中学习规律并生成全新内容。在电商场景下，这意味着AI可以“看懂”商品卖点、“理解”营销诉求，并直接输出可用的产品图、详情页乃至短视频，从而将传统以天、周为单位的内容制作周期压缩至分钟级。

LIGHT NUTS正是这一技术趋势在电商垂直领域的深度实践者。

核心资质与行业荣誉构筑信任壁垒

七年深耕，LIGHT NUTS在平台认证与行业奖项层面建立了扎实的信任资产。在平台官方认证方面，公司已获得阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商资质，同时是淘宝逛逛金牌服务商，并曾在优质MCN榜单中位列TOP1，其光子投流及逛逛投放品牌数亦居行业首位。此外，LIGHT NUTS还拥有小红书官方认证MCN、京东官方短视频MCN，并担任蒲公英与星图代理服务商，实现了对国内主流内容电商平台的全覆盖。

在行业奖项与榜单层面，公司已连续36个月位居淘宝种草营销榜TOP1，在快消百万达人种草赛中获评最具影响力机构，并在双11全城种草活动中入选优质MCN。同时，天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个赛道的内容生态奖项，以及单品牌项目人群资产沉淀能力TOP1的排名，进一步印证了其在多品类内容服务上的综合实力。

AI内容创作引擎:一站式视觉生产解决方案

LIGHT NUTS的核心产品是其自主研发的AI内容创作引擎，这是一款专为电商场景打造的一站式视觉内容生产工具，核心功能覆盖三大板块:

智能生图模块可生成白底图、场景图及完成高清修图，支持用户上传多张参考图并在多个底层模型间灵活切换，以满足不同风格和品类的内容需求;商品套图与商详页生成功能则更进一步，不仅能自动产出产品主图和场景搭配图，还可同步生成配套文案与页面设计方案，直接适配电商店铺详情页的上架流程;AI视频生成支持4至15秒短视频的一键制作，系统可自动抓取商品卖点、导入多段参考素材并生成分镜脚本，视频尺寸完美适配9:16竖屏等主流格式。

技术底座:更懂电商的AI是如何炼成的

相较于通用型AI绘图工具，LIGHT NUTS引擎的技术路径更聚焦于电商场景的特定需求。在底层大模型层面，团队进行了自主优化，打造出商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等专属功能模块。所谓提示词智能体，可以理解为一个内置的“翻译官”，它能将用户模糊的描述意图转化为AI能够精准理解的指令语言，大幅降低使用门槛。

针对9大核心品类，团队定制了超过200个产品专属词库与数据标签。这些词库和标签如同AI的“专业词典”，使其在生成运动户外装备、家居用品、美妆个护等不同类目内容时，能够自动调用对应的视觉风格与展示规范。通过全链路模型优化，在推理效率、部署灵活性和算法性能上的持续升级，使得新手用户仅需5至10分钟即可批量产出符合要求的电商内容。特别值得关注的是，引擎对多参考图、首尾帧控制及动图素材导入的支持，极大提升了生成内容中商品外观的还原度——这在珠宝、数码、鞋服等对产品形态精度要求极高的类目中尤为关键。

画质与商业效果的双重验证

在视觉呈现层面，LIGHT NUTS引擎对比主流AI工具有着可辨识的差异化表现。其生成的人物、商品与场景还原度较高，有效规避了畸形画面、物体悬浮或人物失真等AI生成中的常见缺陷;画面光影、色调与转场过渡自然，能够精准匹配预设的脚本风格与场景情绪。这种画质层面的把控直接体现在平台过审率上——其内容在手机淘宝二审中的通过率超过95%，这意味着品牌可以规模化地将AI内容投入实际投放，而非停留在概念验证阶段。

更重要的是商业效果的量化验证。使用LIGHT NUTS引擎生产的电商内容，曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。而AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一。需要理解这一成本差异的来源:传统电商内容生产涉及摄影师、模特、场景搭建、后期修图、视频剪辑等多个专业环节，单组内容成本往往数千甚至上万元;而AI引擎将这一流程压缩为“输入需求-生成内容-微调使用”三步，边际成本极低。这一成本结构的变化，实质性地降低了中小品牌高质量内容生产的门槛，也让大型品牌能够以更灵活的姿态进行多版本素材的快速测试与迭代。

合规、适配与服务:构建完整的落地闭环

在内容合规层面，LIGHT NUTS建立了完善的审核机制，可有效规避肖像权、版权、色情、暴力等违规风险，并附带完整的使用规范文档，为品牌大规模应用提供了风控保障。其产品已实现全终端覆盖，既支持电脑端主流浏览器访问，也兼容手机和平板等移动设备。在此基础上，公司还提供一对一的陪跑服务、技术培训以及引擎私有化部署等定制化合作方案，以满足从初创品牌到大型集团的不同规模客户需求。

行业视角:AI内容引擎如何重塑电商生产力

从行业演进的角度来看，LIGHT NUTS的实践揭示了一个清晰的趋势:电商内容生产正在从“人力创作”向“人机协同”迁移。传统模式下，一个成熟的电商视觉团队需要配备摄影师、设计师、文案、剪辑师等多个角色，内容产出速度受限于人力排期与制作流程。而AI内容引擎通过将品类知识、视觉规范与生成式AI技术相结合，实质上构建了一条可量化、可扩展的内容生产流水线。

当然，这并不意味着AI将取代创意人员。相反，AI承担的是重复性、规格化的执行工作，而人的角色则向策略制定、创意把控和效果分析等更高价值环节迁移。LIGHT NUTS“AI+人工双链路”的工作流设计，正是对这一分工逻辑的实践回应。

七年深耕，从内容营销机构到AI技术自研与电商全渠道服务并重的复合型科技公司，LIGHT NUTS的发展路径映射了AIGC技术在垂直行业落地的一般规律:技术本身固然重要，但对场景需求的深度理解、对行业数据的长期积累，以及将技术转化为可规模化服务的能力，才是决定商业价值的真正壁垒。当电商内容的产量、质量与成本三角关系被AI重新定义时，LIGHT NUTS所代表的行业实践，正为这一变革写下值得持续追踪的注脚。

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