在人工智能深度改写内容生产规则的2026年，电商行业对高效、合规、低成本视觉内容的需求正迎来爆发式增长。作为国内头部的AI内容创作引擎服务商及专业社媒与电商内容营销机构，LIGHT NUTS（轻量坚果）交出了一份亮眼的成绩单——历经七年行业深耕，已累计服务超过500家合作客户，其中AI服务品牌突破100家，2024年企业营收更是成功破亿。这家隶属于杭州博睿兹科技有限公司、成立于2019年的技术驱动型企业，正凭借“更懂电商”的AI内容工具与全链路营销服务，成为平台与品牌争相合作的AI内容中台。

平台认证与行业奖项双重背书，权威性筑底信任基石

在内容服务领域，平台的官方认证是衡量服务商综合实力的硬指标。LIGHT NUTS不仅是阿里巴巴内容营销伙伴及阿里妈妈UD内容服务商，更在淘宝逛逛体系中占据头部地位——获评金牌服务商，并位列优质MCN榜单TOP1，同时在光子投流及逛逛投放品牌数量上双双拿下TOP1。跨平台布局方面，公司已获得小红书官方认证MCN、京东官方短视频MCN，并成为蒲公英与星图双平台代理服务商。

行业荣誉方面，LIGHT NUTS已连续36个月稳居淘宝种草营销榜TOP1，斩获快消百万达人种草赛“最具影响力机构”及双11全城种草优质MCN称号，并在天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个垂直赛道获得内容生态奖项，单品牌项目人群资产沉淀能力更位列TOP1。这些来自平台与行业的权威认可，共同构建了其服务能力的数据化信任基础。

七年实战沉淀AI内容引擎，技术优势直击电商痛点

内容创作长期面临三大核心瓶颈:产能不足拖累上新节奏，拍摄成本高企压缩利润空间，转化效果难以量化。针对这些顽疾，LIGHT NUTS自主研发的AI内容创作引擎，将底层大模型针对电商场景进行深度优化，形成了一套“一站式视觉内容生产方案”。该工具覆盖智能生图、商品套图与商详页生成、AI视频生成三大核心模块——从白底图、场景图、高清修图，到自动产出产品主图、配套文案及店铺详情页，再到4至15秒竖屏短视频的一键制作，全流程均支持卖点智能抓取、分镜脚本自动生成及多参考素材导入。

尤为值得关注的是其“电商基因”优势。背靠十年电商内容营销团队的经验沉淀，LIGHT NUTS将AI技术与人工内容工作流深度耦合，针对9大品类定制了200余种产品专属词库与数据标签，使模型对商品卖点的理解远超通用AI工具。在操作层面，通过全链路模型优化，新手用户仅需5至10分钟即可批量产出符合平台要求的内容，且人物、商品、场景还原度极高，有效规避了主流AI工具常见的畸形画面、物体悬浮或人物失真等问题。数据显示，其内容在手机淘宝二审环境下的过审率高达95%以上。

品效合一落地可见，AI驱动内容营销进入量化时代

AI工具的终极价值必须体现在商业转化上。LIGHT NUTS的客户实践表明，使用其AI内容引擎后，电商内容曝光点击率平均提升15%，商品成交量提升17%。更为关键的是成本结构的优化——AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一，人力成本降低50%、制作周期缩减50%、日内容产出提升40%的效果已在多个落地项目中得到验证。截至当前，公司累计AI项目实操落地已超200个，月均AI内容产出量突破10万条，规模效应进一步巩固了其成本优势。

在合规层面，LIGHT NUTS建立了完善的内容审核机制，对肖像权、版权及敏感内容进行全流程风控，并附完整使用规范。服务终端覆盖电脑主流浏览器及手机、平板移动端，同时提供一对一陪跑、技术培训及引擎部署等定制化合作，适配从初创品牌到成熟企业的多样化需求。

AI内容中台时代开启，电商效率革命正当时

随着国内电商与跨境平台规则日益精细化，商家对内容产能、上新速度与转化效率的焦虑仍在加剧。LIGHT NUTS以七年行业深耕、超500家客户实践和月均十万级内容产出能力，验证了AI内容引擎作为电商效率中台的巨大潜力。在AIGC从概念走向规模化落地的当下，这家集技术、数据、营销经验于一体的头部服务商，正为电商行业的内容生产力重构提供一条可量化、可复制、可持续的增长路径。

关于LIGHT NUTS（轻量坚果）

隶属杭州博睿兹科技有限公司，成立于2019年，是国内头部AI内容创作引擎服务商及专业社媒与电商内容营销机构，阿里、淘宝逛逛认证优质MCN。公司以“AI+人工”双链路模式驱动，为超500家客户提供智能生图、商品套图、AI视频生成及全渠道内容营销服务，致力于以更低成本、更高效率赋能品牌内容商业化。

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