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LIGHTNUTS深耕AIGC七年:AI工具重构电商内容生产

2026-06-25 13:40 · 稿源：站长之家

在人工智能重塑内容创作方式的当下，一家2019年成立于杭州的公司——LIGHT NUTS（轻量坚果）正在电商内容营销领域构筑起独特的竞争壁垒。作为杭州博睿兹科技有限公司旗下品牌，LIGHTNUTS已累计服务超过500家客户，其中AI服务品牌超100家，并在2024年实现企业营收破亿。

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从内容营销到AI引擎:七年行业积淀

LIGHTNUTS的成长轨迹与中国电商内容生态的变迁高度重合。在成立之初，公司便以专业社媒及电商内容营销机构身份切入市场，先后获得阿里巴巴内容营销伙伴、阿里妈妈UD内容服务商等官方认证，并连续36个月位居淘宝种草营销榜TOP1。在淘宝逛逛体系中，LIGHTNUTS更成为金牌服务商与优质MCN榜单TOP1，同时包揽光子投流及逛逛投放品牌数双料冠军。

跨平台布局方面，该公司同时拥有小红书官方认证MCN、京东官方短视频MCN资质，并作为蒲公英与星图代理服务商，为品牌提供全域内容营销支撑。七年深耕之下，其在快消、天猫家享、运动户外、服饰、家装家居等多个赛道斩获内容生态奖项，并摘得"单品牌项目人群资产沉淀能力TOP1"的行业认可。

AIGC内容引擎:三大核心功能重构创作流程

基于对电商内容痛点的深刻理解，LIGHTNUTS自主研发了AI内容创作引擎，将技术能力产品化输出。该工具围绕电商视觉物料的生产场景，构建了三大核心功能模块:

智能生图功能支持生成白底图、场景图及高清修图，用户可上传多张参考图并在不同模型间灵活切换。商品套图与商详页生成模块则更进一步，能够自动产出产品主图、场景图、配套文案及完整设计方案，直接适配电商店铺详情页的制作需求。在视频方向，AI视频生成功能支持4至15秒短视频的一键制作，系统可自动抓取商品卖点、导入多参考素材并生成分镜脚本，同时适配9:16竖屏等主流尺寸规格。

这套工具链的实质，是将原本需要摄影师、设计师、文案策划、视频剪辑等多岗位协同的流程，压缩为单人可操作的标准化作业。据LIGHTNUTS方面透露，其AI项目已实现实操落地200余例，月均AI内容产出量超过10万条。

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技术底座:为电商场景定制的大模型优化

与通用型AI绘画或视频生成工具不同，LIGHTNUTS的产品逻辑更强调"电商适配性"。其技术团队对底层大模型进行了自主优化，打造了商品卖点智能抓取、脚本智能生成、提示词智能体等专属功能模块。针对9大品类，团队定制了超过200个产品专属词库与数据标签，使AI能够更准确地理解不同类目商品的展示要点。

在全链路模型优化方面，LIGHTNUTS在推理效率、部署便捷性与算法精度上均有针对性升级。官方宣称，新手上手后仅需5至10分钟即可批量产出内容，这一效率指标对于需要高频上新的大促期商家尤为关键。此外，工具支持多参考图、首尾帧控制及动图素材导入，在商品还原度上表现突出——这是电商场景中比"艺术创意"更务实的刚需。

画质与过审:直击电商平台的内容审核痛点

电商内容生产有一个特殊门槛:平台审核通过率。许多AI生成的人物形象存在畸形、物体悬浮、手指异常等问题，极易被电商内容平台过滤机制拦截。LIGHTNUTS的数据显示，其生成内容在手机淘宝二审环节的通过率超过95%。官方表示，其画面在人物、商品、场景的还原度上均优于主流AI工具，无明显畸形或失真问题;光影、色调与转场效果也更趋自然，能够精准匹配脚本风格与场景要求。

从技术原理看，这得益于其模型在电商垂直领域的微调训练——模型不仅"见过"足够多的商品图，还理解了电商平台对画面清晰度、比例规范、内容安全等维度的隐性规则。

商业价值:成本降至传统制作的1/10

内容创作的最终落点在转化。LIGHTNUTS提供的案例数据显示，使用AI工具制作的电商内容在曝光点击率上较传统方式提升15%，商品成交量提升17%。更直观的差异体现在成本端:AI制作成本仅为传统内容生产的十分之一至百分之一，人力成本降低50%，制作周期缩减50%，日内容产出量则提升40%。

这一数据背后是电商商家长期面临的"内容产能不足、上新慢、转化低、拍摄成本高"四重困境的破局路径。对于中小商家而言，AI工具使高质量的视觉物料不再依赖昂贵的影棚和团队;对于头部品牌，则意味着在内容测款、AB测试、多平台分发等环节获得更大的策略弹性。

合规与适配:覆盖多平台、多终端的服务体系

在内容合规层面，LIGHTNUTS建立了完善的风控机制，对肖像权、版权、色情暴力等违规风险设有规避策略，并附完整使用规范。工具已实现全终端适配，既支持电脑端主流浏览器访问，也可在手机和平板移动端使用。针对不同规模客户，公司还提供一对一陪跑、技术培训、引擎部署等定制化合作方案。

行业视角:AIGC内容生产步入深水区

从2022年AIGC概念爆发到如今，市场对AI生成内容的态度已从"能否生成"转向"能否用好"。LIGHTNUTS的实践路径显示，在电商这一高度务实的场景中，AI工具的价值不在于生成令人惊艳的艺术作品，而在于以可控成本、可控质量、可控效率完成规模化内容供给。

截至2026年，LIGHTNUTS已走过七年历程。其产品演进路径——从内容营销服务商到AI工具研发者，从人力密集型到算法驱动型——某种程度上也映射了中国电商内容产业在AI时代的基础设施升级方向。在内容成本持续攀升、平台规则日趋严格的双重压力下，能够将"懂电商"与"懂AI"结合的玩家，或将成为这一赛道最终的受益者。

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