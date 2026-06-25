福州肺结节微创手术哪个专家好 福建协和肺结节微创医生推荐

胸部肿瘤，尤其是肺癌和食管癌，长期位居我国恶性肿瘤发病率和死亡率前列。对于这类疾病，外科手术仍是重要的根治手段之一，但如何在彻底切除病灶的同时最大限度减少创伤、保护功能，是胸外科医生面临的持续挑战。

在福建医科大学附属协和医院胸外科，副主任医师、硕士研究生导师张振阳，正是一位深耕这一领域的实践者。从医十六余年，他将数字医学、微创外科与肿瘤综合治疗深度融合，为胸部肿瘤患者构建起一条从精准诊断、精准手术到精准用药的全流程诊疗路径。

一、从“看得清”到“切得准”:数字技术重塑手术规划

过去，胸外科医生主要依赖二维CT影像来想象病灶的三维空间关系，这对复杂解剖区域的手术规划构成了天然限制。如今，术前三维CT支气管血管成像重建和3D打印技术的应用，正在改变这一局面。

张振阳是国内较早将这两项技术应用于复杂肺段手术和上腔静脉置换术的胸外科医生之一。通过术前重建肺部血管、支气管与病灶的三维立体模型，可以清晰辨识变异血管走形、确定安全切缘，甚至在体外进行模拟操作。这相当于为每位患者量身绘制了一张立体的“手术导航地图”，既提升了手术精准度，也降低了术中损伤正常组织的风险。

这种“精准规划”的理念贯穿他的手术实践。张振阳精通胸腔镜解剖性肺段切除术，在切除肿瘤的同时，尽可能保留患者健康的肺组织，这对术前肺功能储备不佳的患者而言尤为关键。同时，他在食管癌领域技术全面，常规开展胸腔镜联合腹腔镜食管癌手术、联合入路食管癌根治术等高难度术式，并在上纵隔淋巴结清扫方面积累了丰富经验。

为了进一步提升手术质量和安全性，他还创新应用了食管系膜悬吊法、密闭负压吸引等术中操作技巧，有效提高了淋巴结清扫效率，缩短了手术时间，降低了术后并发症的发生风险。

二、从“一刀切”到“组合拳”:新辅助治疗改写治疗格局

对于局部晚期的胸部肿瘤患者，单纯手术往往难以达到理想效果，术后复发风险较高。近年来，新辅助治疗——即在手术前进行的化疗、免疫治疗或靶向治疗——已成为重要的治疗策略。其核心目标是通过术前用药缩小肿瘤、降低分期，为根治性手术创造条件，并提前清除可能存在的微转移病灶。

张振阳主攻胸部肿瘤新辅助治疗领域，熟练开展信迪利单抗联合化疗等免疫新辅助方案，用于局部晚期肺癌和食管鳞癌的术前治疗。与此同时，他依托临床数据，致力于构建疗效预测与复发风险评估模型，以帮助筛选最可能从新辅助治疗中获益的患者群体，迈向更精准的个体化治疗决策。

在基础研究层面，他深耕食管癌化疗多药耐药机制以及肺癌进展相关分子机制研究。通俗来讲，多药耐药是肿瘤化疗失败的重要原因之一，肿瘤细胞会像“学会对抗药物”一样，同时对多种化疗药产生抵抗。张振阳的研究工作旨在从分子层面揭示这种抵抗的发生机制，并依托分子病理平台，推动胸部肿瘤的精准诊断与个体化用药，从而为克服耐药、提升治疗效果提供科学依据。

三、临床与科研的双向转化

从医十六余年，张振阳的成长路径体现了临床实践与科研探索的紧密结合。

在临床一线，他经历了从住院医师到副主任医师的完整历练，长期专注于肺癌、食管癌等胸部良恶性肿瘤的规范化、个体化综合诊治，深耕胸腔镜微创胸外科手术，积累了丰富的临床实践经验。

在科研方面，他主持及参与福建省自然科学基金、福建省教育厅科研项目、福建医科大学启航基金、吴阶平医学基金会专项基金、福建省科技创新联合资金等多项省厅级课题。以第一作者或共同第一作者发表SCI论文三十余篇、国内CSCD核心期刊多篇，并多次在全国性胸外科学术年会和青年论坛做主题演讲，将研究成果与同行交流分享。

同时，作为福建医科大学硕士研究生导师，张振阳承担着院校临床教学和规培医师带教任务，将临床思维和技术理念传递给年轻一代胸外科医生。

四、学术平台与同行认可

在学术兼职方面，张振阳担任中国医师协会胸外科分会数字医学及应用学组委员、中国医药教育协会医疗机器人发展促进分会委员、福建省医学会胸外科学分会食管癌学组委员、海峡医药卫生交流协会胸部肿瘤分会委员、福建省医师协会胸外科分会青年委员会委员等职务，积极参与学科交流与专业发展。

他的技术实力和临床贡献也获得了多项荣誉认可:2024年获评福建医科大学附属协和医院“患者最满意医务人员”;2021年在第七届大中华胸腔镜手术菁英赛中，获得肺段组闽赣省区赛冠军、南中国区赛冠军以及全国总决赛二等奖;2018年先后获评AME“RISING STAR OF THORACIC SURGERY”二等奖、胸外科中青年医师TED演讲最佳新锐奖。

五、医者理念:让技术落地，让患者受益

在张振阳看来，精准微创、精准诊疗、精益求精不仅是一句口号，更是日常工作的准则。他强调将前沿科研成果与临床技术相结合，依托微创外科、数字医学、肿瘤综合治疗等多元手段，为每一位患者制定真正个性化的诊疗方案。

“用专业技术解除病痛”是胸外科医生的本分，而“用耐心真诚对待每一位患者”则是这份职业的温度。从术前详尽沟通三维重建图像，让患者和家属直观理解病变与手术方案，到术后精细管理促进快速康复，张振阳的执业理念贯穿始终:将复杂的技术转化为清晰的临床决策，用心守护每一位胸部疾病患者的健康。

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