豆包正式推出专业版：连续包月 500 元 接入2.1 Pro 模型

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:豆包今天正式上线了其面向专业用户的全新服务——豆包专业版。这一版本基于最新的豆包2.1系列大模型，旨在帮助用户处理复杂的办公和生产场景下的任务。

与此前版本不同，专业版的核心升级在于推出了一种全新的“办公任务模式”。该模式接入了具备执行能力的豆包2.1系列模型，使其不再局限于回答问题。在获得用户明确授权后，它能够理解工作目标，自主拆解任务，并调用本地电脑中的应用、文件、浏览器，以及内置的Office办公套件等工具，持续执行直至完成任务。

这意味着，豆包可以协助用户完成整理本地资料、处理文档表格、跨应用协作等操作。官方演示中，它甚至能根据用户指令，自主完成从查找本地素材、文案到最终在社交平台发布内容的完整流程。此外，该模式还支持创建和部署带有后端数据库的网站应用、进行专业图片视频设计，并能调用特定技能的Skill来完成如创意设计、金融分析等工作。用户还可以设定定时任务，让豆包在指定时间自动处理周报汇总等重复性办公事务。

对于更复杂的应用场景，如高质量视频生成和产品设计，豆包专业版提供了最新的旗舰模型豆包2.1Pro，以及更充足的使用额度。专业版采用了三级定价方案:标准套餐连续包月68元，其办公任务等功能的额度是免费版的5倍以上;加强套餐月费200元，额度为标准版的4倍;高级套餐月费500元，额度为标准版的10倍。所有套餐均包含免费版的所有权益，并接入2.1Pro模型。

官方同时强调，现有免费版用户的日常使用体验不会受影响，免费版将持续获得新模型和新能力。此外，豆包还将针对在校大学生推出教育优惠，认证后的学生可享受更多免费额度，若订阅专业版标准套餐，可享连续包月38元的专属折扣。针对视障群体对视频通话功能的需求，也将有特殊的优惠方案。

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