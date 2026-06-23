理论总是抽象的，但真实的案例最具说服力。在AI搜索流量爆发的初期，一批先行品牌已经通过系统化的GEO优化，尝到了“被AI优先推荐”的红利。让我们透过几个典型场景，看看GEO如何具体地改变品牌的获客轨迹。

场景一:新消费品牌突破认知瓶颈

张总经营着一个主打成分安全的国产护肤品牌，品质虽好，但在传统搜索战场难以与大牌抗衡。令他困扰的是，当用户向AI询问“有哪些成分安全的平价精华”时，他的品牌几乎从未出现在AI的推荐列表里。这意味着，大量精准的潜在客户在决策初期就被“过滤”掉了。

在采用AIBase的GEO优化服务后，情况发生了改变。服务团队首先通过问答搜索关键词筛选，发现用户更常问“敏感肌可用”“无添加”等场景问题，而非直接搜品牌名。随后，针对这些场景进行内容权威度优化，梳理并发布了多篇结构化的成分解读和测评内容。短短几周，效果显现——品牌在豆包和DeepSeek关于“敏感肌精华推荐”类问题下的提及率显著提升。正如张总反馈:“现在用户询问相关产品时，我们的品牌总是出现在推荐列表的前列，带来了大量高质量的潜在客户。”数据显示，其AI提及率提升了300%，转化率增长了230%。

场景二:B2B企业开辟获客新渠道

对于服务型B2B企业而言，获取精准的销售线索是永恒的主题。一家提供算法备案咨询服务的公司发现，传统广告渠道成本高企，且线索质量参差不齐。但他们注意到，越来越多企业法务人员开始习惯用AI助手（如通义千问）查询“算法备案机构推荐”。遗憾的是，他们的公司信息在AI回答中基本是空白。

通过AIBase的服务词GEO专项优化，他们重点强化了在专业法律科技内容领域的权威信号，并在合规的前提下，优化了联系方式等信息的展现方式。很快，效果开始显现。咨询后台陆续收到新线索，询问“是否提供算法备案代办服务”。这些客户几乎都提及，是通过AI助手的推荐了解到他们。这正是GEO的价值所在:在用户产生明确需求的瞬间，通过AI的回答完成品牌与客户的精准连接。

为什么选择AIBase的GEO优化服务?

这些成功并非偶然。其背后是AIBase体系化的服务能力支撑:

技术领先:作为国内GEO技术的先行者，拥有自主研发的AI内容分析引擎，深度研究各主流AI平台的算法和内容偏好。

效果可期:依托服务5000+企业客户的经验，能提供从核心词拓展到问题词排名的全面优化，并保障最低500+词条上线，最快1-3天即可看到初步展现。

专业保障:享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台，这份深厚的行业积淀，为GEO优化服务的稳定性和专业性提供了坚实保障。

在AI重塑信息分发的浪潮中，这些品牌的实践表明:主动管理品牌在AI世界中的“人设”与“可见度”，已成为数字营销的必然选择。而AIBase正致力于为更多企业提供这把开启AI流量之门的钥匙。

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