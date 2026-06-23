字节跳动发布豆包视频生成模型Seedance 2.5 预计7月初上线

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:字节跳动在今日开幕的2026火山引擎FORCE原动力大会上，正式发布了其最新的AI视频生成工具Seedance2.5。该模型目前仍处于企业内测阶段，预计将于7月初正式上线。

与上一代产品Seedance2.0相比，新版本在多个核心能力上进行了升级。最直观的变化是单次生成的视频时长从15秒翻倍至30秒，这使得创作者在处理连贯长镜头或完整小故事时，无需再依赖分段拼接，画面叙事的流畅度因此得到改善。

在素材处理能力上，Seedance2.5将单项目支持的参考素材上限从此前的12份提升至50份，且涵盖图文、音视频等全模态。这有助于在创作过程中更稳定地统一人物形象和画面风格。新版本还增强了局部修改的可控性，允许用户在不动原有视频的动作、机位和灯光的前提下，仅替换画面中的人物主体来完成二次创作。此外，新增的3D白膜预览功能可以提前模拟拍摄分镜和镜头走位，以减少反复生成的试错时间。

画质方面，Seedance2.5原生支持4K高清成片输出，官方也已将这一能力同步补给了旧版Seedance2.0。

大会现场还公布了一个配套的AI版权商用平台，导演周星驰成为首批合作IP。该平台将其多部经典电影制作为官方创作模板，用户可在剪映、即梦、豆包等工具中，使用这些合规模板改编经典影视片段。据悉，这类模板目前的单日创作量已突破10万次。

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