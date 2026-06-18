在GEO这个新兴赛道上，先行者已经尝到了甜头。当大多数企业还在观望时，一批敏锐的品牌已通过系统化的GEO优化，实现了在AI问答中的高频曝光，进而带动了真实的业务增长。AIBase的GEO优化服务，正是他们背后的推手。

数字说话:看得见的优化效果

根据AIBase官方展示的数据，其GEO优化服务效果显著:服务超过5000家企业客户，累计优化超过100000个关键词，为客户实现了平均300%的AI提及率提升和2.3倍的客户转化效果增长。这些数据表明，在AI搜索场景中被“优先推荐”，能直接转化为商业价值。

客户案例:三个行业，同样的增长逻辑

官网展示了来自不同行业的三个代表性案例:

成功背后的逻辑:系统化策略与专业执行

这些案例的共同点在于，它们都采用了AIBase提供的系统化GEO策略。这套策略并非追求单一关键词的排名，而是围绕品牌词、产品词、服务词构建起立体的内容矩阵，并针对豆包、DeepSeek等不同AI平台的特性进行差异化优化。例如，针对豆包平台，会重点整合抖音、今日头条等字节跳动生态内的内容，提升品牌在该信息源中的活跃度与权威性。这种“生态内容整合+权威性建设”的模式，是提升AI提及率的有效路径。

从案例看趋势:GEO是新营销的必选项

这些来自不同行业的成功故事揭示了一个共同趋势:无论B2B还是B2C企业，GEO优化都能成为撬动新流量的杠杆。享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。正是依托享联科技在数据监测与网络服务领域的技术积累，AIBase才能为企业提供从策略咨询、内容优化到效果监测的全链条GEO服务。

当AI逐渐成为信息的第一道过滤网，品牌在AI回答中的“出场率”将成为衡量其市场竞争力的关键指标。这些先行者的案例表明，率先行动，才能在新流量格局中占据有利位置。

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