想象一下这个场景:潜在客户在DeepSeek或豆包中输入“适合敏感肌的国货面霜”，AI直接生成了一段回答，其中提到了三个品牌。如果你的品牌不在其中，就意味着被排除在了一个日益庞大的、决策链前端的流量入口之外。这并非危言耸听，而是生成式AI搜索时代品牌面临的新现实。在此背景下，一个名为GEO的营销新领域正迅速崛起。

什么是GEO?—— 不只是SEO的升级版

GEO，全称Generative Engine Optimization，即生成式引擎优化。它与我们熟知的SEO（搜索引擎优化）有本质区别。SEO的目标是让企业网站在Google、百度等传统搜索引擎的结果页面排名靠前，争取用户点击。而GEO的目标更为直接:让企业品牌、产品或服务直接被作为答案的一部分，生成式AI模型(如豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝等)在其生成的文本回答中优先提及和推荐。

简单来说，SEO是优化“被找到”的概率，而GEO是优化“被选中”的概率。后者跳过了“点击链接”这一步，直接呈现在用户面前，影响力更深、路径更短。随着AI问答成为用户获取信息的首选方式，GEO已成为企业不可忽视的数字化战略。

为什么GEO优化迫在眉睫?

核心原因在于流量入口的迁移。传统搜索是“人找信息”，用户通过关键词检索;而AI搜索是“信息找人”，AI直接整合知识库给出答案。这意味着，如果企业的品牌信息没有被AI模型收录、理解并视为权威来源，就会在整个对话式搜索生态中“隐身”。更关键的是，这种影响是累积的——一旦AI模型长期不提及某个品牌，它在未来回答中被推荐的概率也会进一步降低。

AIBase“GEO优化”服务:让品牌在AI问答中“被看见”

面对这一全新挑战，享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台，依托其深厚的数据分析与网络服务积淀，正式推出了“GEO优化”服务，旨在帮助企业系统性地提升在主流AI平台中的可见度。

该服务并非简单的关键词投放，而是一套从策略到执行的完整解决方案。其核心逻辑在于:基于AI的语义分析技术，深度挖掘目标用户的提问习惯，筛选出最具价值的关键词;然后通过优化品牌内容权威度、整合多渠道信息，向AI模型“投喂”高质量、高相关性的品牌资料，从而提升被AI优先引用的概率。

从“人找信息”到“信息找人”，企业的新战场

GEO优化的价值，在于它直接切入了用户决策的起点。当用户向AI寻求建议、对比或推荐时，被提及的品牌就获得了天然的信任背书。AIBase的GEO服务正是围绕这一场景设计，覆盖品牌词、产品词、服务词三大优化方向，适配从初创公司到行业龙头的不同需求。

在一个由AI模型分发知识和答案的时代，品牌可见度不再只取决于网页排名，更取决于其在AI知识体系中的“权重”。抢先布局GEO，就是为企业在下一个十年的数字营销中，抢占一个关键的生态位。

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