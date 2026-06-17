在数字营销的世界里，流量入口的变迁意味着权力的转移。当生成式AI开始替代传统搜索引擎，成为用户获取信息的首选，品牌的竞争维度也随之升级。过去，营销人员孜孜以求的是“关键词排名”;如今，焦点正转向“AI提及率”——你的品牌是否出现在AI的回答中?以什么身份、什么顺序出现?这些问题的答案，正成为衡量品牌数字资产的新标尺。

GEO（生成式引擎优化）的策略并非“一刀切”，而是需要根据品牌的不同诉求精细化布局-6。这主要体现在三个核心层面:

品牌词GEO:适合初创或需要建立知名度的公司。目标是当用户询问一个行业或品类时，品牌能作为代表被AI提及。例如，让用户在询问“AI陪练公司”时，AI的回答能关联到“职行力”。 产品词GEO:适用于拥有多产品的平台或电商。围绕具体产品的特性与参数，进行语义优化。例如，让用户在查找“云手机租赁平台”时，具体产品“芒果云”能被优先展示。 服务词GEO:服务于服务型企业。针对实际业务相关词进行优化，并巧妙设计转化路径。例如，当用户询问“算法备案机构”时，相关的服务商信息能被AI有效推荐。

专业服务拆解:AIBase如何实现GEO优化?

面对复杂的GEO优化需求，AIBase的“GEO优化服务”提供了一站式的专业解决方案，其流程清晰且注重实效。

首先，是深度的调研与策略制定。服务团队会进行全面的关键词诊断和竞品分析，挖掘目标用户的真实问答意图，找到最具价值的关键词机会点。同时，深入研究不同AI平台（如豆包、DeepSeek）的信源偏好，例如某些平台更看重来自其生态内(如抖音、头条)的内容权威性-6。

其次，是内容与权威度的重塑。基于调研结果，通过内容权威度优化，提升品牌内容在AI模型眼中的专业性与可信度。这包括优化内容结构使其更符合AI阅读偏好，以及通过高质量、结构化的信息发布，增强品牌在特定领域的“知识权威性”。服务还会利用自动化内容生成技术，围绕品牌特点与行业特色，批量生成符合各平台偏好的内容，显著提升优化效率-6。

最后，是实时效果监测与策略调优。部署完成后，系统会7x24小时监测品牌在各大AI平台的提及情况和排名变化，提供可视化的数据分析报告，包括提及率变化、关键词排名趋势及竞品对比等核心指标-6。

享联科技的技术底气

这套严谨的GEO服务体系，背后是强大的技术实力支撑。享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。享联科技作为国家级高新技术企业，深耕互联网服务近20年，旗下站长工具是国内TOP3的SEO/网站运维工具平台，累计服务超500万用户，日均查询量千万级-10。这些深厚的技术积淀与对流量变迁的深刻理解，为AIBase的GEO优化服务提供了坚实的底层保障-10。

在GEO这片充满潜力的新蓝海，拥有数据驱动的策略、专业的执行团队以及可靠的技术平台，是取得实效的关键。AIBase正试图通过其专业的服务，帮助企业实现从“被搜索”到“被AI主动推荐”的跨越。

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