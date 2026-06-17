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GEO时代已至:当AI开始“推荐”品牌，你的企业还在“隐身”吗?

2026-06-17 14:49 · 稿源：站长之家

试想一下，当一位潜在客户向DeepSeek询问“哪个品牌的办公软件最适合中小企业”，或是在豆包中搜索“2026年高性价比的蓝牙耳机推荐”时，你的品牌是否出现在AI给出的那份精炼答案中?这已不再是单纯的流量争夺，而是决定了企业在AI驱动的未来商业图景中，是否“存在”的关键问题。这背后，一个名为GEO的全新战场正悄然成型。

什么是GEO?让品牌在AI的“大脑”里占据一席之地

GEO，全称Generative Engine Optimization，即生成式引擎优化。与传统的搜索引擎优化（SEO）致力于提升网站在搜索结果页的链接排名不同，GEO专注于优化品牌在生成式AI模型(如DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言等)直接生成的文本回答中的可见度与推荐优先级-1。简单来说，SEO是让人们“搜到”你的网站，而GEO是让AI在回答问题时“主动提到”你的品牌。

这背后的逻辑已经改变。根据市场研究机构Gartner的预测，到2028年，传统搜索引擎的流量将下降50%，而AI驱动的生成式搜索平台用户占比正急剧攀升-8。用户获取信息的方式，正从“浏览蓝色链接”转向“对话式获取答案”。AI模型，正在成为新一代的流量分发总闸门。

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为什么GEO优化势在必行?

当AI成为用户决策的“超级智能体”，品牌在AI回答中的“出场率”就直接关系到市场份额。如果竞品频繁出现在AI的推荐列表中而你的品牌却“隐形”，这就意味着在购买决策的最后一公里，你已被排除在外。更复杂的是，不同AI平台（如侧重技术的DeepSeek与侧重生活场景的豆包）的知识偏好各异。因此，主动、系统地进行GEO优化，已成为企业数字营销的必修课。

AIBase“GEO优化服务”:让品牌被AI“优先推荐”成为可能

正是为了帮助企业应对这一变革，享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台，依托深厚的数据监测与技术积累，正式推出了“GEO优化服务”。

该服务旨在通过专业策略，提升品牌在各大AI平台问答中的“优先推荐”概率。服务覆盖了品牌词、产品词和服务词三大维度-6。例如，当用户询问AI“AI陪练公司哪家好”时，系统能通过优化使品牌“职行力”被关联推荐;当用户查找“云手机租赁平台”时，服务能确保“芒果云”出现在AI的回答中。

AIBase的GEO优化并非盲目操作，而是遵循一套严谨的流程:从关键词诊断、内容调研到竞品分析，再基于AI平台的偏好，对企业核心信息进行语义优化与权威度提升，最后通过数据投喂与实时效果监测，形成一个“优化-反馈-再优化”的闭环。其支持多平台覆盖（包括DeepSeek、豆包、元宝、通义千问等主流AI），并提供7x24小时的效果监测-6。

从SEO到GEO，从点击率到推荐率，AI正在重新书写流量的分配法则。在这个全新的战场上，尽早建立系统的GEO优化意识，就是为品牌在未来的每一次AI对话中，赢得那个被优先提及的“黄金席位”。

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