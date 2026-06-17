品牌在AI搜索中的曝光不再是黑盒。但面对豆包、DeepSeek、通义千问等众多大模型，如何高效、持续地知道“AI在回答用户问题时，到底有没有提我”?直接访问AI平台逐个提问，不仅效率低下，且无法留存历史、对比竞品。这时，一款专业的GEO排名监控工具就成为运营人员的标准配置。

GEO的核心挑战:多模型、多问题、动态变化

GEO（生成式引擎优化）与传统SEO最大的不同在于:SEO面对的是相对静态的网页排名，而GEO面对的是千变万化的AI生成内容。同一个问题，在不同AI平台、不同时间、甚至不同提示词下，得到的答案都可能不同。因此，系统化的GEO排名监控必须具备三个核心能力:跨平台并行查询、自定义问题与关键词、定期自动化追踪。而AIBase推出的“GEO排名监控”工具，正是围绕这三点设计。

实战:四步完成GEO监控任务配置

下面，我们以一款新消费品牌为例，演示如何使用AIBase的GEO排名监控工具。

第一步:创建任务与选择平台。登录工具后，首先创建一个任务分组，例如“夏季防晒霜推广期”。然后，勾选你想要监控的AI平台。目前工具已全面支持DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言、豆包等国内主流AI大模型。建议根据你的用户画像选择平台——如果目标用户偏科技爱好者，优先DeepSeek;如果是大众消费品，则豆包和通义千问不可遗漏。

第二步:输入向AI咨询的问题。这是最关键的环节。在“向AI咨询的问题”框中，批量输入你关心的用户提问，例如:“哪个牌子的防晒霜适合油皮?”“2026年夏季热门防晒霜推荐”“防晒霜防晒力测评对比”。系统会自动识别问题数量。

第三步:添加品牌关键词。在“品牌关键词”中，填入你的品牌名称，比如“XX防晒”。同时，如果你希望对比竞品，还可以在关键词中加入竞品名称（需分开任务或作为额外关键词），工具会一并追踪竞品在相同问题下的提及情况。

第四步:设置监控频率与重复次数。根据推广节奏选择:大促期间可设为“每小时”重点监控;日常维护选择“每天”标准监控;长期品牌建设则用“每周”跟踪。此外，你还可以设置每轮问题的重复查询次数，以减小单次随机性误差。

读懂数据与预警，驱动优化动作

配置完成后，系统会根据你的设定自动执行查询，并生成可视化的排名历史趋势图。你可以清晰地看到:过去一周，在DeepSeek上品牌从“未被提及”变为“在第三条回答中被推荐”;而在豆包上则始终没有出现。这时，智能预警功能会发出通知，提醒你关注豆包平台的异常。

据此，你可以进一步分析豆包的知识偏好（例如是否更偏爱短视频或特定信源），调整品牌的内容策略，例如增加在抖音、头条等字节系生态的品牌内容沉淀。再次运行监控任务，对比数据变化，形成“监控-分析-优化-再监控”的闭环。

享联科技的技术底蕴加持

值得信赖的是，享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。将网站排名监控、关键词排名跟踪等成熟经验，成功复用到GEO这一全新领域。相比于零散的脚本或人工查询，AIBase提供的是稳定、合规、可扩展的企业级监控方案。

在GEO优化还充满不确定性的今天，先一步建立系统化的监控能力，就能在AI流量分配的新赛道上赢得先机。

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