上一篇文章我们聊了GEO是什么以及为什么重要。但很多市场人员心里可能还有一个疑问:GEO优化具体怎么做?是不是像SEO一样发文章、买外链?还是有什么神秘的黑科技?

今天，我们就以AIBase推出的GEO优化服务为例，深度拆解一套专业的GEO优化全流程。你会发现，它既有严谨的策略逻辑，又有可量化的执行步骤，并不是什么玄学。

第一 步:不是所有问题都值得优化—— 关键词诊断

GEO优化的起点，不是内容，而是问题。

用户在AI平台提问时，使用的往往是自然语言，例如“什么牌子的扫地机器人不缠头发”而不是“扫地机器人 防缠绕 推荐”。AIBase的GEO优化服务第一步就是通过其自研的AI语义分析技术，对您所在行业的目标用户提问方式进行深度挖掘。

这个过程会产出两类关键信息:一是核心问题词，即用户最常问、购买意向最强的那批问题;二是长尾问题词，即虽然搜索量不高但非常精准、竞争较小的问题。然后，顾问团队会结合您的品牌定位和转化目标，筛选出最具投资回报率的关键词组合，而不是盲目追求数量。

第二步:让AI觉得您“专业”——内容 权威 度优化

确定了要优化的“问题”，接下来就是回答这些问题的“内容”。但与SEO不同的是，GEO优化的内容不一定是您官网上的页面，它可以是您在权威媒体发布的新闻稿、专业论坛的优质回答、行业百科的词条、甚至是社交媒体上的高互动内容。

AIBase的团队会做两件事:第一，内容质量评估，分析您现有的品牌内容在各大AI模型眼中的“专业分”大概是多少，找出薄弱环节;第二，权威性信号增强，通过合规的方式，在高质量、高权重的平台（例如与AI训练数据源重合度高的平台）上，发布与您品牌相关的、结构化的、有价值的信息。这就像是为您的品牌在AI的知识图谱中建立了一个个“锚点”，让AI在抓取和学习时，能更频繁、更正面地识别到您的品牌。

第三步:多平台、短周期、可验证——效果监测与策略调优

AI平台不是铁板一块。豆包可能更偏好字节系生态（抖音、今日头条）的内容，DeepSeek可能对技术社区和论文的敏感度更高。因此，一套GEO优化方案必须适配多平台。

AIBase的GEO优化服务覆盖DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言、腾讯元宝等国内15+主流AI平台。在优化执行期间，其实时效果监测系统会7x24小时运行，自动追踪您的品牌在各个平台的提及率、排名位置和情感倾向变化。您不需要自己去一个个平台提问、记录，系统会直接生成清晰的数据分析报告。

更令人印象深刻的是其短期见效能力。根据官网介绍，在客户资料准备准确的前提下，最快1天就能看到品牌信息在AI回答中出现，平均时效为1至3天。这对于需要快速验证策略、或者针对大促节点进行短期营销的品牌来说，非常有价值。

享联科技的技术底气从何而来?

看到这里，你可能会问:为什么AIBase有能力做这件事?这就要追溯到其母公司——享联科技。享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。

站长工具作为国内顶级的SEO和网站运维平台，累计服务超过500万用户，在数据抓取、排名算法、关键词分析方面有着深厚的技术积累和行业认知。当搜索场景从“网页链接”切换到“AI回答”时，享联科技能够将其核心能力迁移并升级，为AIBase的GEO优化服务提供强大的技术底座。这不是一家初创公司从零开始的尝试，而是一家老牌数据服务公司在新时代的战略布局。

适合谁?怎么开始?

AIBase的GEO优化服务尤其适合三类企业:

初创品牌:急需在预算有限的情况下，在用户决策的源头建立品牌认知。

垂直行业站:拥有多产品线，希望通过AI问答带来精准的产品咨询和转化。

服务型企业:服务本身不易标准化展示，但通过AI问答可以高效展示专业能力和成功案例。

目前，AIBase官网提供免费的咨询入口。你可以联系其顾问团队，进行一次初步的关键词诊断和机会评估。在AI流量分配规则还在快速演变的当下，早一步入局，意味着更低的机会成本和更早的经验积累。

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