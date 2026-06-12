你有没有发现，身边的朋友问问题的方式正在悄悄改变?

以前遇到“什么牌子的空调好”“周末去哪里玩”这类问题，第一反应是打开百度或谷歌，在搜索结果里翻找答案。现在，越来越多的人直接点开DeepSeek、豆包或通义千问，像跟朋友聊天一样提问，几秒钟就能获得一份条理清晰的推荐列表。

这个看似微小的习惯转变，正在重塑品牌获取流量的底层逻辑。传统的搜索引擎优化（SEO）依然有效，但一个新的赛道已经出现——GEO。

GEO是什么?一次说清楚

GEO，全称Generative Engine Optimization，中文可以理解为“生成式引擎优化”。它和SEO最大的区别在于:SEO优化的是品牌网站在搜索结果中的链接排名，用户看到的是蓝色链接，需要点击才能进入你的网站;而GEO优化的是品牌在AI模型直接生成的文本答案中的提及情况，用户不需要点击任何链接，AI就已经把你的品牌作为答案的一部分推荐给了用户。

换句话说，SEO争夺的是“被点击的机会”，GEO争夺的是“被直接推荐的权利”。

当用户在DeepSeek提问“性价比高的国产跑鞋有哪些”，如果AI的回答中直接列出了“安踏、李宁、特步”等品牌，这些品牌就完成了零成本、高信任度的曝光。如果您的品牌没有被提及，那就意味着您在一个全新的、高速增长的流量入口中“隐身”了。

为什么GEO在2026年变得如此紧迫?

数据可以说明一切。据多家第三方机构统计，生成式AI已成为增长最快的信息查询入口之一。尤其对于18至35岁的年轻用户群体，在生活决策、消费决策、知识学习等场景中，“问AI”正在取代“搜网页”。

更关键的是，AI平台的推荐逻辑与搜索引擎完全不同。搜索引擎依赖复杂的网页排名算法，你可以通过关键词密度、外链数量等传统手段去影响它。但AI模型的回答是基于海量数据训练生成的，它更看重内容的权威性、相关性和多样性。一个在百度排名很好的网站，可能在DeepSeek的训练语料中根本不被重视。

这意味着，企业需要一套全新的方法、工具和策略，来主动管理自己在各大AI模型中的“形象”和“提及率”。这就是GEO优化要解决的问题。

AIBase推出GEO优化服务:让您的品牌成为AI的“ 首选 答案”

正是在这样的趋势下，享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台，正式推出了“GEO优化服务”(网址:https://app.aibase.com/zh/geo)。这不是一个简单的监控工具，而是一套从策略到执行的全链路优化方案，旨在帮助企业系统化地提升在AI问答中的品牌可见度。

根据官网信息，AIBase的GEO优化服务覆盖了三大核心场景:品牌词GEO、产品词GEO和服务词GEO。

品牌词GEO适合初创公司，核心目标是当用户询问某个品类的产品时，AI能直接关联到您的品牌。例如，一家AI陪练公司希望用户在问“AI陪练公司哪家好”时，AI的回答中出现“职行力”这个名字。

产品词GEO适合拥有多产品的行业站，针对产品特性和参数，通过语义优化，让AI在回答相关功能问题时推荐您的具体产品。例如，云手机租赁平台希望用户在问“云手机租赁平台哪个靠谱”时，AI提及“芒果云”。

服务词GEO适用于服务类行业，通过优化服务相关关键词，并结合巧妙的话术设计，引导用户完成咨询转化。例如，一家算法备案服务机构希望在用户问“算法备案机构推荐”时，AI能关联到“深圳天磊联信科技有限公司”。

这三种模式基本覆盖了绝大多数企业的营销需求。无论您是做品牌曝光、产品引流还是服务获客，都能在AIBase找到对应的GEO优化路径。

不仅仅是“被提到”，更是“被信任”

一个容易被忽视的点是:AI平台的推荐自带“权威滤镜”。用户天然认为AI的回答是基于海量数据训练得出的客观结果，因此对AI提到的品牌信任度较高。通过GEO优化让您的品牌出现在AI推荐中，不仅能带来直接的流量，更能持续地建立品牌专业形象。

享联科技将其近20年的互联网数据服务经验，注入到AIBase的GEO优化服务中，从关键词挖掘、内容权威度优化，到多平台实时效果监测，形成了一套完整的闭环。对于还在观望的企业来说，现在正是布局GEO、抢占新流量入口的好时机。

毕竟，当你的竞争对手已经开始在AI的答案里“安家”时，你还能假装看不见吗?

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