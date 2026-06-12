几年前，如果你问一个品牌市场总监:“我们品牌在百度搜索结果的第一页吗?”这是一个非常自然且重要的问题。而今天，同样逻辑的问题正在被重新表述:“我们品牌在DeepSeek针对用户问题的回答里吗?”

这个问题背后，反映的是用户信息获取渠道的根本性迁移，以及随之而来的GEO（生成式引擎优化）价值的凸显。它不再是简单的技术概念，而是直接关系到品牌声量、市场份额乃至生存空间的新战场。

GEO的本质:争夺AI时代的“心智推荐位”

我们可以把GEO理解为一种更高维度的品牌“心智占领”方式。传统广告是直接告诉用户“我很好”;口碑营销是让用户告诉用户“他很好”;而GEO，则是让最受信任的“AI代理”告诉用户“它很好”。

当用户向AI寻求建议时，他们往往带着较高的信任度，认为AI的回答是经过信息整合和客观分析得出的。因此，品牌一旦出现在AI的推荐列表里，其说服力远超普通的展示广告，甚至优于一般的第三方评测。这正是GEO最大的价值所在:它不是干扰用户，而是以有用的信息形式，自然地嵌入用户的决策过程。

从“流量运营”到“信任运营”:GEO监控的必要性

然而，与任何有价值的资源一样，AI推荐位也具有稀缺性。一个问题的AI回答通常只有几百字，能够被明确提及的品牌数量极为有限。因此，品牌需要像过去管理搜索结果一样，系统地管理自己在AI中的可见度。这就离不开三个关键动作:监控、分析、优化。而其中，监控是基础和前提。

如果没有GEO排名监控，品牌将面临几个现实问题:

第一，信息黑洞。投入了大量内容营销资源，但完全无法评估其在AI模型中的效果。可能白皮书被引用了，也可能石沉大海，缺乏反馈闭环。

第二，风险盲区。品牌可能因为某个过时的信息或错误的内容关联，导致AI在回答中给出负面评价，或者长期不提及核心优势。但因为没有监控，这些问题可能要很久之后才会被偶然发现。

第三，错失先机。当你的竞品已经开始系统性地优化其在AI中的曝光，而你还在用传统SEO的思路在运营，两者获取新用户的起点已然不同。GEO监控工具就像早期的百度指数监测一样，是抢占先机的数据雷达。

AIBase:让GEO从模糊走向清晰

正是洞察到这些需求，享联科技将旗下AIBase平台的产品线延伸至GEO领域。享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。因此，AIBase推出的“GEO排名监控”工具，从诞生起就带着务实的数据基因。

它不做复杂的承诺，而是解决最实际的问题:你想知道在哪个AI平台、针对哪个问题、你的品牌表现如何?我帮你自动去查，并记录成表。目前，该工具已经覆盖了DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言、豆包等国内主流AI大模型，并且支持自定义监控频率——从每小时的重点盯防，到每周的常规巡检，都可以灵活设置。

对于正在探索AI营销的品牌来说，这或许是一个不错的起点。

小结:为新搜索时代准备一个“数据仪表盘”

无论是市场总监、品牌经理，还是SEO/SEM专员，理解和运用GEO都将成为新的职业素养。而拥有一款趁手的GEO排名监控工具，就像为飞行中的飞机配备了一个高度计——没有它，你也能飞，但有了它，你才能知道自己飞得有多高，以及该往哪个方向调整。

当AI开始替用户做选择，品牌能做的，就是确保自己是一个“被选择的对象”。而GEO排名监控，正是让这个选择过程变得透明、可量化的第一步。

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