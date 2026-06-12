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厦门GEO优化公司推荐 福建GEO监控工具服务商有哪些？

2026-06-12 13:41 · 稿源：站长之家

“我们上周刚发了一篇深度技术白皮书，你说DeepSeek回答行业问题时会引用吗?”

“竞品好像在豆包里很火，好几个用户说AI推荐了它，我们要不要也试试?”

“市场部想评估一下我们在各大AI平台的露出效果，但完全没法统计啊……”

在日常工作的群聊里，这些关于“AI搜索曝光”的对话正变得越来越常见。想法很多，困惑更多，但大家最终往往会卡在同一个问题上:到底该怎么知道，AI有没有提到我?在哪里提到了我?提到了几次?

这正是AIBase“GEO排名监控”工具试图解决的核心问题——把看不见的AI推荐，变成看得见的数据报表。

GEO

工作场景一:市场运营的“效果验证器”

张敏是一家新消费品牌的社交媒体运营。上个月，她团队花大力气优化了品牌的百科词条，并在多个行业垂直网站发布了高质量的测评文章。大家都很期待，这些努力能否让品牌在AI问答中“露脸”。但是，如何验证呢?难道每个人每天都要去豆包、DeepSeek、通义千问上手动输入几十个问题，然后逐字阅读AI的回答吗?这显然不现实。

现在，她的做法是打开AIBase的GEO排名监控工具。她创建了一个名为“Q2内容效果验证”的任务组，勾选了需要监控的AI平台，然后批量导入了十几个和品牌相关的用户提问，比如“敏感肌适用的粉底液”“适合通勤的平价彩妆”等。在关键词一栏，她填入了自己的品牌名和两款核心产品名。最后，她将监控频率设置为“每周”。

从此，每周一早上，张敏的邮箱里就会收到一份自动生成的报告。她可以清晰地看到:在过去的七天里，针对“敏感肌粉底液”这个问题，她的品牌在DeepSeek的回答中出现在第二位;但在豆包中，前五位都没有出现。这份报告直接指导了她下一阶段的工作重点——去研究豆包的内容偏好，进行针对性优化。

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工作场景二:品牌策略的“竞品望远镜”

如果说验证自己是防守，那么观察别人就是进攻。对于品牌策略负责人李涛来说，他更关心竞争对手。他发现，竞争对手近期的销量有上升，但常规的站内搜索指数并没有明显变化。他怀疑，对手可能是在AI回答中获得了额外的推荐流量。

他使用了AIBase工具的竞品监控功能。在同一任务中，他除了填入自己的品牌，还加入了两个主要竞品的名称。工具会在同一轮查询中，并行追踪所有关键词的可见度。几周后，趋势图清晰地显示:在一个关于“智能门锁安全性”的核心问题上，竞品A在通义千问中的提及率突然上升，从长期不出现跃升至首位。李涛顺着这个线索，去分析了该竞品同期在安全认证、权威媒体报道方面的动作，为自己的品牌找到了可以借鉴的内容方向。

工作场景三:决策者的“风险预警系统”

对于企业高层而言，更担心的可能是负面信息的突然出现或品牌曝光的莫名消失。AIBase工具的“智能预警”功能正是为此设计。一旦系统在预定监控中，发现某个关键问题的品牌提及位置出现大幅下滑（比如从前三跌出前十），或者干脆不再被提及，就会立刻通过邮件或应用内通知发出警报。这让品牌方有了第一时间发现、响应和修复问题的可能。

享联科技的数据基因

这些流畅的使用体验和功能背后，离不开可靠的技术支撑。享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。从追踪网站排名到追踪AI排名，享联科技将其在数据爬取、稳定性保障、反爬策略应对等方面的深厚经验，注入到了GEO监控这一全新产品中。

当营销的世界被AI重新划分，我们或许需要一个新的工具视角——不仅是看自己的网站排名，也要看自己在AI对话里的“出场次数”。AIBase的GEO排名监控，正是这样一副让隐形可见的眼镜。

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