如果你是一位负责品牌或内容运营的从业者，过去两年你应该已经被反复告知:“要做SEO”“要优化关键词”“要提高网站权重”。这些建议都没错，但它们正变得越来越不够用。

因为用户的搜索行为正在分流。一部分人仍然在百度或Google输入关键词、点击链接;另一部分人——尤其是年轻、高知、追求效率的用户——已经开始习惯直接问AI。

后者是一个正在高速增长、但绝大多数品牌还未真正重视的流量池。而想要进入这个池子，你需要了解GEO。

重新理解GEO:它不是SEO的替代，而是补充

GEO，全称Generative Engine Optimization，中文常称作“生成式引擎优化”。它和SEO并不是非此即彼的关系，而是并行的两条线。

SEO解决的是“当用户搜索时，能不能找到我的网站”。

GEO解决的是“当用户问AI时，AI会不会主动提到我的品牌”。

一个用户可能会这样使用AI:先问DeepSeek“3000元预算买什么手机”，AI推荐了三四款，他选了一款再去百度搜具体评测。在这个过程中，GEO决定了品牌能否进入初选名单，SEO决定了品牌能否在二次验证中胜出。

忽视GEO，意味着你在AI主导的初选阶段就可能被淘汰，后面官网流量再高也无济于事。

为什么GEO排名监控是运营人员的刚需?

假设你现在决定重视GEO，第一个问题就是:如何知道当前的表现?

传统的SEO工具有很多，可以帮你查关键词排名、网站反链、页面加载速度。但对于GEO，这些工具都失效了。因为AI的回答没有固定的URL，没有点击率，没有明确的“排名第几”的标签。

你需要的是一个能模拟真实用户、向不同AI提问、并结构化记录结果的工具。而且，这个工具还必须能应对几个难点:

· 多平台:你不能只看DeepSeek，因为你的用户可能也用豆包、通义千问、文心一言。

· 多问题:你不能只测一个问题，因为用户问法千变万化。

· 时效性:AI的知识在不断更新，今天的结果明天就可能变，你需要持续追踪。

手动做这件事不现实。以一个最简单的场景为例:3个平台 ×10个核心问题 × 每周查1次，就是30次查询，每次还要复制粘贴、手动记录结果。一个月下来，光记录就要花掉大半天时间，而且数据容易遗漏、难以横向对比。

这就是为什么需要专业的监控工具。

AIBase GEO排名监控:为数字营销人量身打造

享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。如果你是老站长，应该对站长工具不陌生——查网站收录、关键词排名、域名历史，是很多人的日常必备。AIBase可以看作是这个工具箱在AI时代的延伸。

网址:https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking

这个“GEO排名监控”工具，从设计上就贴近运营人员的使用习惯:

批量处理:你可以一次性上传几十个常见用户问题，系统会依次向选定的AI平台提问。 灵活调度:支持单次查询、每小时、每天、每周多种频率，适用于大促期重点监控或日常标准跟踪。 直观可视化:所有查询结果会生成趋势图，一眼就能看出品牌在哪个平台表现好、哪个时间段有下降。 智能预警:当品牌从“被提及”变为“不被提及”，或者排名大幅下滑时，系统会自动发送通知，不需要你时刻盯着。

运营人员每天要处理的工作已经很多。一个好的工具不应该增加负担，而应该把重复劳动自动化，让你把精力集中在分析和策略上。

从监控到优化:一个真实的工作流

使用AIBase GEO排名监控工具后，一个典型的GEO优化流程可以是这样的:

周一早上，系统自动完成了上周的监控任务。你打开报告，发现品牌在DeepSeek上的提及率下降了15%。点击详情，看到是在某个具体问题上（比如“智能门锁哪个品牌故障率低”）从被提及变成了不被提及。

你调出上周的监控记录，对比发现竞品恰好在那几天发布了一份第三方测评报告，并被多个科技媒体转载。很可能这份报告被AI平台收录，影响了回答。

于是你决定做两件事:一是联系行业媒体，准备发布一份更详细、更新鲜的自家产品数据报告;二是更新官网的产品技术页面，补充权威测试数据。

两周后，再次运行监控。品牌在同一个问题下重新被提及，而且位置比之前还提前了一位。你把这个过程记录下来，作为团队GEO优化的标准化案例。

这个闭环——监控、洞察、行动、再验证——正是数字营销中最有效的工作方式。GEO排名监控工具，就是让这个闭环能够运转起来的第一步。

现在开始，不算早，也不算晚

GEO现在还处于早期阶段。没有几个品牌建立了专门的GEO团队，大部分人都还在观望。但也正因为如此，现在是积累数据、摸索方法的好时机。

等三五年后，当每个品牌都开始重视GEO时，你可能已经拥有了一套成熟的优化流程、一份详实的历史趋势数据、以及一群熟悉这个领域的人。这份先发优势，会成为品牌数字资产里很有分量的一部分。

如果你负责品牌的线上增长，不妨现在就去了解一下AIBase的GEO排名监控工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking）。不一定立刻购买，但至少可以注册个账号，试着创建一个任务，跑一次查询，看看你们品牌在主流AI眼里的样子。

那个结果，可能会让你有点意外。没关系，看见问题，就是解决问题的开始。

（举报）