市场部的小李最近遇到一件怪事。

他们的品牌在行业里算得上头部，官网流量稳中有升，社交媒体互动也不错。但销售同事反馈，最近几个季度的新客户调研里，越来越多的人说“是在DeepSeek上看到推荐才了解的”，而不是通过官网或公众号。

小李自己去试了试。打开DeepSeek，输入“国货精华液哪个牌子适合干皮”，AI的回答里果然出现了他们品牌，但排在第二位。排第一的，是一个之前没太注意过的竞品。

他又试了豆包，结果更意外——豆包的回答里根本没有提到他们，而是推荐了另外两个品牌。

“我们明明投了那么多内容，为什么在不同的AI眼里，差别这么大?”小李很困惑。

这个场景，正在越来越多的公司里发生。它指向一个被忽视的事实:品牌在传统搜索引擎里的排名，和它在AI模型回答中的“出场率”，已经是两件不同的事。

重新理解GEO:AI如何决定“推荐谁”?

GEO（生成式引擎优化）的核心，不是优化网页，而是优化品牌在AI知识体系中的“可信度”和“关联度”。

当用户向AI提出一个开放性问题时，AI并不会自己去网上实时搜索（即使联网搜索，也会经过筛选和重写）。它的回答基于训练数据中的语料、权威信源、以及回答时的上下文逻辑。因此，一个品牌如果在行业报告、百科词条、权威媒体报道中频繁出现，并且内容结构清晰、信息一致，就更容易被AI“记住”并在回答中调用。

反过来，如果品牌内容散乱、信息冲突，或者只在低质量渠道中出现，AI就可能忽略它，即使它在搜索广告上花了很多钱。

这就是GEO独特的价值:它不是在优化“链接”，而是在优化“被引用的资格”。

竞品监控为什么变得如此紧迫?

回到小李的困惑。他的品牌在DeepSeek里排名第二，在豆包里完全消失。这说明两个平台的知识偏好不同。如果不做监控，他可能永远发现这个差异，更谈不上调整策略。

更关键的是，竞品可能正在有意识地进行GEO优化。他们会主动去补充百科资料、发布高质量白皮书、争取在权威媒体上的品牌露出。这些动作短期看不到效果，但几个月后，就会体现在AI的回答频率上。

等到你的品牌在多个AI平台上被竞品全面压制时，再想追赶，成本就会高得多。

因此，系统化的竞品GEO监控，已经成为品牌防御的必选项。你需要知道:

· 在核心问题下，竞品被哪些AI平台提及?

· 竞品出现的位置是第1、第2，还是末尾?

· 竞品被提及的上下文是正向推荐，还是仅作为对比案例?

· 过去一个月，竞品的可见度是在上升还是下降?

这些信息，人工几乎无法持续获取。你需要一个自动化的“AI观察哨”。

AIBase GEO排名监控:让竞品动态一目了然

享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。如果你用过站长工具，就知道他们在数据监控和排名追踪上有长期积累。这次他们推出的“GEO排名监控”，可以看作是这套经验在AI时代的延续。

工具网址:https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking

针对竞品监控，它的操作非常直接:

创建任务时，在“品牌关键词”一栏同时输入自己的品牌和竞品名称。 选择一组行业核心问题，比如“家用咖啡机哪个牌子性价比高”“半导体制冷技术哪家强”。 勾选需要监控的AI平台（支持豆包、DeepSeek、通义千问、文心一言、腾讯元宝等）。 设定监控频率，比如每周一自动执行一次。

系统会并行查询，并生成一份直观的对比报告。你可以看到:在同一组问题下，不同品牌的提及次数、平均位置、趋势变化。如果竞品在某次查询中突然出现频率大增，预警功能会第一时间通知你。

有了这些数据，你可以反向分析:竞品最近是不是做了哪些内容动作?是发布了行业报告，还是被某家权威媒体深度报道了?然后，你可以针对性地优化自己的内容策略。

从被动应对到主动布局

竞品监控的目的不是制造焦虑，而是提供参照系。在GEO这个新领域，没有现成的“最佳实践”，大家都在摸索。通过持续观察竞品的动态，你能更快地发现哪些平台值得优先投入、哪些内容形式更受AI青睐。

更重要的是，这套监控机制本身就在构建一个宝贵的数据库:不同AI平台对你们行业的“观点”是如何随时间演变的。未来，当GEO成为数字营销的标配时，你已经拥有了几个月甚至一年的趋势数据，这就是决策的底气。

小李后来开始用工具定期跑监控。他发现，在豆包上消失的那几周，正好是竞品密集发布了一系列技术测评视频，而这些视频被字节系的内容生态大量收录。他立刻调整了下一季度的内容规划。三个月后，他们品牌的提及率在两个平台上都回到了前列。

看不见的竞品战场，其实可以被看见。只要你找到正确的观测方法。

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