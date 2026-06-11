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企业为什么要做GEO优化？福建GEO监控多少钱

2026-06-11 14:47 · 稿源：站长之家

你有没有发现，身边的朋友遇到问题，第一反应不再是打开浏览器敲关键词，而是随手点开一个对话框:DeepSeek、豆包、通义千问……

“帮我推荐几款适合通勤的无线耳机。”

“国产数据库里，哪家技术比较成熟?”

“2026年夏天去海边旅行，哪里人少景美?”

这些问题，AI会直接给出一个答案。可能是一段简洁的总结，可能是几个品牌的对比，也可能是某款产品的名字被自然地嵌在回复里。

如果你的品牌恰好被AI“选中”了，那相当于每天有成千上万个潜在客户，在决策前就听到了你的名字。如果没有呢?那你的品牌就像在一个越来越重要的房间里，持续地“隐身”。

这不再是危言耸听。它催生了一个全新的优化领域——GEO。、

GEO

什么是GEO?

GEO，全称Generative Engine Optimization，中文常译为“生成式引擎优化”。简单理解，它和SEO是近亲，但目标完全不同。

· SEO（搜索引擎优化）关注的是:我的网站排在百度、Google的第几页?用户点不点我的链接?

· GEO（生成式引擎优化）关注的是:在AI直接生成的文本回答里，有没有提到我的品牌?提到了几次?是在第几句提到的?是被正面推荐，还是只作为背景举例?

传统搜索引擎展示的是链接列表，用户需要自己点进去筛选信息。而AI模型直接给出“答案”，用户往往不再点击跳转。这意味着，品牌不能只满足于“网站排名好”，还必须努力成为AI知识库里的“优等生”——当AI被问到相关问题时，能优先想到你、推荐你。

从“链接”到“答案”，从“点击率”到“提及率”，这就是GEO带来的根本变化。

一个正在加速的挑战

然而，GEO比SEO复杂得多。

首先，AI平台的回答不是固定不变的。同一个问题问DeepSeek和豆包，可能得到完全不同的答案。甚至今天问和明天问，结果也不一样。

其次，你无法像查看搜索引擎快照那样，直接“看到”品牌在AI里的排名。除非你手动一个个去问、去记录——但面对数十个核心问题、多个AI平台、每周变化的数据，人工根本不可行。

最后，最让人焦虑的是:你不知道自己什么时候“掉线”了。可能上周AI还在推荐你的产品，这周就因为某些语料的更新，你的品牌消失了。而你毫无察觉。

这就引出了一个现实需求:有没有一种方式，能持续、自动地观察“AI眼中的世界”，看看自己的品牌到底出没出现?

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AIBase的解法:让GEO可见、可测、可追踪

正是在这样的背景下，享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台，推出了一款名为“GEO排名监控”的工具。它想解决的核心问题很简单:让品牌方知道，自己在主流AI模型的回答里，究竟处于什么位置。

网址是:https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking

这个工具的核心逻辑并不复杂，但很实用:

  1. 你选择想要监控的AI平台，比如DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言等。

  2. 你输入一组真实用户可能会问的问题，比如“哪个品牌的智能手表心率监测最准”。

  3. 你提交自己的品牌关键词，以及想对比的竞品名称。

  4. 系统会模拟真实用户，定期向这些AI提问，并记录你的品牌是否被提及、出现在回答的第几个位置。

同时，它还支持定时监控——你可以设定每小时、每天或每周自动执行一次查询。所有历史数据会生成可视化图表，排名出现异常波动时，工具会主动发出预警。

这样一来，品牌运营人员就不必每天手动去问AI“你提到我了吗”，而是打开仪表盘就能看到趋势变化:上周在豆包里排名第2，这周跌到了第5;在DeepSeek上一直表现不错，但在通义千问里始终未被提及。

有了这些信息，GEO优化就不再是盲人摸象，而是有明确方向的数据工作。

为什么这件事值得现在关注?

因为绝大多数品牌还停留在SEO时代，GEO仍是一片蓝海。谁先建立起系统化的监控能力，谁就能更早地发现内容缺口、抢占AI推荐的高地。

而GEO优化的门槛并没有想象中那么高。很多时候，AI更倾向于引用权威媒体、百科类信息、高质量行业报告中的内容。品牌只需有针对性地在这些信源里增加专业内容，就有可能提升被AI提及的概率。关键是要有数据来指导方向——而这正是监控工具的价值所在。

当用户习惯不可逆转地从“搜索”转向“问答”，品牌在AI答案中的每一次出现，都是一次免费的、精准的、高信任度的曝光。别等到所有竞品都上线了，才发现自己还停留在上个时代的玩法里。

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