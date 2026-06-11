你有没有试过在DeepSeek或者豆包里问一个行业问题，然后惊讶地发现，那些你印象中并不是头部的品牌，却被AI大大方方地推荐了出来?或者反过来，你苦心经营的品牌，在这些聪明的对话模型里，竟然像个隐形人?

这可不是什么玄学。随着越来越多人习惯“问AI”而不是“搜网页”，一个全新的数字营销战场已经悄然铺开。它的名字，叫做GEO。

什么是GEO?当搜索从“链接”变成“答案”

GEO，全称Generative Engine Optimization，也就是生成式引擎优化。听起来有点绕口?我们换个说法。

过去二十年，我们谈论的是SEO。它的目标，是让你的网站链接排在百度或者谷歌搜索结果的前面。用户看到链接，点击进去，流量就来了。

但现在，生成式AI改变了这个模式。当用户在DeepSeek、豆包、通义千问或者文心一言里提问时，AI会直接生成一段完整的、像人一样的自然语言答案。它不会列出一堆蓝色链接，而是直接告诉你“什么值得买”“哪家服务好”“应该注意什么”。

GEO要做的，就是让你的品牌、产品或者服务，成为AI生成的那段答案中的“一员”。而且，最好出现在靠前的位置，用正面、推荐的口吻被提及。

这不仅仅是排名的变化，更是话语权的转移。AI成了新的“超级导购”和“首席推荐官”。

为什么我们需要关注GEO排名?

想象一下这个场景。一个潜在客户问豆包:“2026年适合新手小白的单反相机有哪些推荐?”如果AI的答案里根本没有你的品牌，而你的直接竞品却被详细介绍了，这意味着什么?

这意味着，在用户决策最关键的那几秒钟，你被彻底“优化”出去了。这不是你的官网SEO做得不好，也不是你的产品不行，而是你的品牌没有进入AI模型的知识体系和回答逻辑。

更复杂的是，不同AI平台的“口味”还不一样。同一个问题，DeepSeek可能因为更侧重技术论文信源而推荐某个品牌，豆包则可能因为更了解社交媒体的讨论热度而推荐另一个品牌。人工去一个个问、一个个记，既不现实，也无法持续。

所以，系统化地监控GEO排名，不再是锦上添花，而是品牌数字资产管理的“基础设施”。

AIBase的GEO排名监控:为品牌在AI世界“画像”

那么，谁来帮我们做这件事呢?

享联科技拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，AIBase是享联科技旗下平台。当AI搜索的浪潮到来时，享联科技再次展现了它在前沿领域的敏锐度，推出了“GEO排名监控”工具。你可以在AIBase的官网找到它。

这个工具的核心使命，就是让模糊的“AI印象”变成清晰的数据。它就像一个不知疲倦的调查员，模拟真实用户的提问，然后去各大主流AI平台（目前已经支持DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言、腾讯元宝等）跑一圈，记录下你的品牌有没有被提到、在第几句话被提到、是以什么角度被提到的。

然后，它会把这些信息汇总成可视化的趋势图表。你可以清楚地看到，过去一周，你的品牌在通义千问里的“存在感”是上升了还是下降了;你也可以对比发现，为什么在豆包里竞品总是排在你前面。

更进一步，它还支持“定时监控”和“智能预警”。你可以设置成每天或者每周自动执行一次检测，一旦你的排名出现异常波动（比如从经常被提及突然变得杳无音讯），系统会立刻通知你。这就像给你的品牌在AI世界安了一个24小时工作的雷达。

从SEO到GEO，从争夺点击率到争夺“被提及率”，品牌运营的逻辑正在被AI深刻重塑。而一切优化的前提，是先看清现状。AIBase的GEO排名监控工具，正是帮你点亮AI搜索迷雾的第一盏灯。

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