想象一下:你的目标客户正通过DeepSeek咨询“2026年性价比最高的办公软件有哪些”，而你的产品完全符合条件，却从未出现在AI的回答中。更令人担忧的是，你可能对此一无所知，因为传统的SEO排名工具无法监测到这个“隐秘的角落”。

这个“隐秘的角落”，就是由生成式AI构建的新流量世界。衡量品牌在这个世界中的可见度，正是GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）的核心。GEO专注于监控品牌在AI模型(如豆包、通义千问等)直接生成的答案中的提及率、排名位置和情感倾向，它关乎品牌在下一代搜索引擎中的“生死存亡”。

对于市场部门、公关团队和品牌运营者而言，一个迫切的需求由此产生:如何像过去监控百度排名一样，系统化地监控品牌在各大AI平台中的表现?答案，或许就在AIBase最新推出的“GEO排名监控”（https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking）工具中。

这款工具的背后，是享联科技——一家拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司。AIBase作为享联科技旗下专注于AI数据服务的平台，此次推出的“GEO排名监控”工具，将深厚的排名监控基因延续到了AI时代。

让我们通过几个具体的应用场景，来理解这款工具的实操价值。

场景一:新品发布的AI声量监控。

当你的品牌发布一款新产品时，自然希望行业AI助手能在相关提问中推荐它。你可以通过AIBase工具，预先设置“XX品牌XX产品有哪些优势?”、“与竞品Y相比，XX产品值得买吗?”等问题，并设定高频率（如每天）监控多个平台。一旦品牌排名出现异常波动(如从稳定出现变为未被提及)，工具会智能预警，提醒你立即检查内容分发或品牌信息源是否存在问题。

场景二:竞品动态的持续追踪。

GEO排名监控不仅能看到自己，也能追踪竞品。你可以在品牌关键词一栏输入主要竞争对手的名称，观察他们在同样问题下的被提及频率和位置。如果竞品突然在某平台的回答中排名上升，你可以反向分析:是竞品近期发布了重磅新闻?还是其在某些权威网站的内容被AI更有效地抓取了?这为你的优化策略提供了明确的数据指向。

场景三:内容营销效果的跨平台评估。

一篇深度白皮书或一篇高管署名文章发布后，它对品牌在AI眼中的权威性有何影响?你可以通过持续监控，观察自内容发布后，品牌在相关专业问题下的被提及率是否提升。这为内容营销的ROI提供了一个全新的评估维度。

使用AIBase的“GEO排名监控”工具，流程非常简洁。登录AIBase平台，进入工具页面，第一步创建任务分组;第二步选择你想监控的AI平台（支持豆包、DeepSeek、腾讯元宝、文心一言等主流模型）;第三步输入你关心的一系列问题，支持批量操作;第四步输入你的品牌关键词;最后，设置监控频率，即可开始。系统会根据你选择的问题数、平台数和重复次数，按透明公式(平台数×问题数×重复次数×15积分)计算消耗。

享联科技近20年的互联网服务经验，确保了该工具的稳定性和数据准确性。从站长时代到AI时代，变的是技术形态，不变的是对“数据可见性”的追求。在AI搜索浪潮方兴未艾之际，主动为你的品牌安排一次GEO体检，或许正是数字化营销转型中，一项极具前瞻性的必要投资。

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