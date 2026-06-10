在ChatGPT、DeepSeek、豆包等生成式AI席卷全球的今天，一个关键问题正摆在所有品牌营销者面前:当用户越来越习惯“问AI”而不是“搜网页”时，你的品牌还在被看见吗?

这引出了一个全新的概念——GEO。GEO，全称为Generative Engine Optimization，即生成式引擎优化。它是指针对生成式AI搜索引擎（如DeepSeek、豆包、通义千问等）进行的品牌可见度优化。与传统SEO关注网页链接排名不同，GEO关注的是:当用户向AI提出一个问题时，你的品牌名称、产品或服务是否会被AI主动提及、推荐，以及它在AI生成的文本回答中出现的位置和上下文。简单来说，SEO解决的是“在搜索结果列表中排名第几”，而GEO解决的是“在AI直接给出的唯一答案里，有没有你”。

随着AI对话模型成为新的信息入口，GEO正成为数字营销的必争之地。然而，如何量化、监控和优化品牌在各大AI平台中的“隐形排名”，成为市场面临的全新挑战。

在此背景下，享联科技——这家拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，敏锐地捕捉到了这一趋势。其旗下平台AIBase正式推出了“GEO排名监控”工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking），旨在为企业提供系统化的解决方案，帮助品牌在生成式搜索时代抢占流量先机。

这款工具的核心价值在于，它模拟真实用户的提问方式，在豆包、DeepSeek、通义千问、文心一言等主流AI平台上进行自动化查询，并精确记录品牌是否出现、出现在回答的第几位、以何种形式被提及。用户只需简单五步:设置任务分组、选择检测平台、输入向AI咨询的问题、添加品牌关键词、设定监控频率（支持每小时、每天、每周或自定义），系统便会自动执行监控任务。

从SEO到GEO，并非简单的技术迭代，而是信息获取范式的根本转变。传统搜索引擎返回的是链接列表，用户需要自行筛选、比对、判断信息。而生成式AI直接返回一个经过整合、推理后的答案。在这个过程中，被引用的品牌获得的是“权威背书”式的曝光，其影响力和转化潜力远超传统的蓝色链接。因此，GEO优化的核心不再是关键词密度，而是品牌内容的权威性、结构化和与用户意图的深度匹配。

AIBase的“GEO排名监控”工具，正是这场范式转移中的重要观测站。它不仅提供了多平台覆盖、趋势追踪和智能预警功能，让品牌第一次能够量化自身在AI世界中的“存在感”，更重要的是，它支持竞品监控。企业可以输入竞品品牌关键词，在同一问题下对比分析，从而洞察行业格局，找到内容优化的突破口。

享联科技近20年的互联网数据服务经验，为AIBase这一创新工具提供了坚实的技术底座。正如其旗下的站长工具曾帮助无数站长理解传统搜索世界一样，AIBase的“GEO排名监控”有望成为企业探索生成式AI新大陆的“导航仪”。在AI重塑信息分发的当下，率先建立GEO监控与优化体系的品牌，无疑将在未来的消费者心智争夺战中，占据一个有利的起跑位置。

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