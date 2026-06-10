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企业如何出现在豆包等AI搜索里？厦门享联科技AI搜索优化推荐

2026-06-10 10:57 · 稿源：站长之家

当用户向DeepSeek、豆包或通义千问提问时，你的品牌是否会被AI“推荐”?在生成式AI逐渐成为信息入口的今天，这个问题直接关系到企业的数字可见度。近日，享联科技旗下平台AIBase正式推出“GEO排名监控”工具（https://app.aibase.com/zh/geo），帮助企业系统化追踪在主流AI模型回答中的品牌曝光情况。

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什么是GEO?

GEO，全称为Generative Engine Optimization，即生成式引擎优化。它区别于传统SEO（搜索引擎优化）。传统SEO关注的是网站在百度、谷歌等搜索引擎结果页的排名，侧重于关键词和链接。而GEO关注的是品牌、产品在生成式AI(如ChatGPT、DeepSeek、豆包)直接生成的文本回答中被提及的位置、频率和语境。

简单来说，未来用户可能不再点击10个蓝色链接，而是直接得到一个AI给出的答案。如果你的品牌出现在这个答案中，就获得了“AI时代的黄金展位”。如果从未出现，则意味着在全新的流量入口中“隐身”。因此，GEO排名监控，就是追踪品牌在这个新型回答中的可见度。

GEO

AIBase工具:如何监控AI排名?

AIBase新推出的GEO排名监控工具，将复杂的监测过程简化为标准化操作。用户只需创建任务分组，选择想要检测的AI平台（目前支持DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言、豆包等国内主流平台），然后输入希望向AI咨询的问题，并添加自己的品牌关键词即可。

该工具支持批量导入问题，并可设定重复查询次数。监控频率灵活多样，从单次临时查询，到每小时、每天、每周的自动追踪均可设置，满足从短期活动监测到长期品牌建设的不同需求。当排名出现异常波动时，系统还会发出智能预警。

享联科技的技术积累

享联科技拥有近20年互联网服务经验，旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台，在数据监测、排名跟踪与站长服务领域享有盛誉。AIBase作为享联科技旗下专注于AI应用与数据的平台，此次推出的GEO排名监控工具，延续了团队在数据可视化、定时任务、竞品分析等方面的深厚积累。例如，工具内嵌的积分计费模型（平台数×问题数×重复次数×积分系数）清晰透明，支持企业按需灵活配置资源。

为何需要GEO排名监控?

在传统搜索时代，品牌通过SEO优化官网排名。但在生成式AI时代，AI会从多个信息源整合答案。企业需要了解:当用户询问行业问题时，AI是否会引用自己的品牌?相比竞品，自己的提及率如何?AIBase的GEO排名监控工具正是为此设计。它不仅支持自查，还允许添加竞品关键词，进行对比分析，帮助营销人员数据化地调整内容策略，提升在AI回答中的“出镜率”。

随着AI搜索的普及，GEO将成为企业数字营销的标准配置。而一套可靠的监控工具，则是这场新竞赛的起点。AIBase的GEO排名监控工具，正试图为企业提供一个清晰的后台，看清自己在AI眼中的“样子”。

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