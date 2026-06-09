在人工智能快速改变用户获取信息方式的今天，一个全新的搜索战场已经拉开帷幕。当越来越多用户通过豆包、DeepSeek、通义千问等AI对话模型直接获取答案，传统搜索引擎的流量格局正在被重塑。品牌如何在AI生成的回答中获得可见度?如何确保自己的产品或服务被这些“智能大脑”优先推荐?

近日，享联科技旗下AIBase平台正式推出“GEO排名监控”工具，为企业和品牌主提供了一套应对生成式搜索时代的专业解决方案。

GEO，即生成式引擎优化（Generative Engine Optimization），正成为继SEO之后又一关键的数字营销阵地。不同于传统网页排名，GEO关注的是品牌在AI模型直接生成的文本回答中的提及情况、位置和情感倾向。AIBase此次推出的新工具，正是为了精准捕捉这一变化:它能够模拟真实用户向主流AI平台提问，并系统记录品牌在回答中是否出现、以何种顺序和方式被提及。

该工具目前已实现多平台覆盖，支持豆包、DeepSeek、通义千问、文心一言、腾讯元宝等国内主流AI大模型。用户只需在后台设置需要监控的问题、目标品牌关键词以及检测频率（从每小时到每周灵活可选），系统便会自动执行查询任务，并可视化展示排名历史变化趋势。这意味着，市场人员不再需要手动一个个向AI提问并记录结果，而是可以通过自动化监控，持续掌握品牌在多个AI平台上的曝光表现。

对于竞争激烈的行业来说，这项工具的价值更为直接:它不仅支持自有品牌监控，还能添加竞品关键词，进行横向对比分析。例如，一家美妆企业可以同时监控自家品牌与主要竞争对手在“适合油皮的洗面奶推荐”这类问题中的被提及率及排位变化，从而及时调整产品描述、内容素材或推广策略。此外，系统还提供智能预警功能——一旦某个关键词的排名出现异常波动，团队会即时收到通知，便于快速响应。

在计费模式上，“GEO排名监控”采用灵活的积分消耗制，根据平台数量、问题数量及重复查询次数综合计算，并提供从单次查询到长期跟踪的多档监控频率，满足不同规模企业的预算与需求。目前，用户可以直接在AIBase官网（https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking）的“工具”栏目下找到该功能并在线提交需求。

作为这一工具的出品方，享联科技拥有近20年互联网服务经验，旗下运营着站长之家、站长工具等在国内拥有深厚用户基础的知名平台。这些平台长期为互联网从业者、站长及企业提供数据查询、行业资讯与技术服务，积累了庞大的数据洞察与用户需求理解能力。AIBase正是享联科技在人工智能时代的前沿布局，聚焦AI应用与模型生态，致力于降低AI工具的使用门槛，连接开发者、企业与普通用户。此次推出的“GEO排名监控”工具，进一步丰富了其产品矩阵，将服务维度从传统Web延伸至生成式AI领域。

随着大模型技术加速渗透到搜索、推荐、客服等核心交互场景，品牌的“AI可见度”很可能成为下一个决定流量与转化率的关键指标。对于希望在新一轮技术浪潮中保持领先的企业而言，尽早建立GEO监测机制，或许就是赢得未来用户心智的第一步。

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