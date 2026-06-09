当越来越多的用户习惯于向DeepSeek、豆包、通义千问等AI助手直接提问，传统搜索引擎的“蓝色链接”排名正逐渐让位于AI生成的一句话答案。在这一变革中，一种名为GEO（生成引擎优化）的新型数字营销服务悄然兴起，旨在帮助企业品牌在AI问答中成为被优先推荐的那个答案。

总部位于厦门的国家级高新技术企业——享联科技，近期通过其平台AIBase推出了专门的GEO优化服务（https://app.aibase.com/zh/geo）。该服务能让企业“在用户通过AI获取答案时，确保品牌出现在推荐列表中”，从而抢占这个由人工智能驱动的全新流量入口。

从SEO到GEO:营销范式的转移

GEO的定义明确指向针对AI大模型平台的内容优化策略。与几十年来企业熟悉的搜索引擎优化不同，GEO并非致力于提升网站在谷歌、百度等搜索引擎结果页的排名，而是影响像豆包、DeepSeek这类生成式AI的内部知识库与内容引用机制。

享联科技在服务介绍中指出，传统的搜索排名优化已无法满足AI时代的营销需求。用户搜索和获取信息的入口已经改变，当AI直接整合信息给出唯一或有限的几个答案时，品牌如果在其中缺席，无异于在数字世界中“隐身”。

该服务根据不同营销目标，划分出三个核心类别:品牌词GEO，适合初创公司快速建立AI领域的品牌权威;产品词GEO，针对多产品行业站，围绕产品特性进行批量关键词排名;服务词GEO，则服务于服务类行业，通过在答案中巧妙设计转化路径，引导咨询。

技术逻辑与服务承诺

支撑这一服务的是一套结合了AI语义分析、内容权威度评估与实时监测的技术体系。服务流程始于关键词诊断，利用AI语义分析技术挖掘用户的真实问答意图。随后进入内容调研与数据整理阶段，将企业的核心信息构建成符合AI偏好的内容资产。最后通过持续的数据投喂和策略调优，提升品牌在AI模型中的“权威性评分”。

享联科技方面提供了颇具吸引力的效果指标:平均可为客户提升300%的AI提及率，转化效果增长2.3倍，并声称其优化效果在3-7天内即可快速展现。在服务模式上，区别于一些要求客户自行注册媒体账号进行发布的同行，该公司提供“高权重媒体账号的人工发布服务”，保障收录效果，并承诺最低500条词条上线，最快1天即可生效。

其覆盖范围也相当广泛，除了DeepSeek、豆包、腾讯元宝、通义千问、文小言等主流中文AI平台外，其技术方案据称能适配15个以上的主流AI平台。

案例佐证与市场背景

为证明效果，该服务展示了一系列行业案例。某美妆品牌CEO反馈，经过GEO优化，其品牌在AI问答中的出现频率显著提升，带来了大量高质量潜在客户，AI提及率增长300%，转化率提升230%。一家汽车集团CMO则表示，该服务为其在竞争激烈的市场中找到了新的突破口，销售线索质量明显改善。

从更宏观的视角看，GEO的兴起是生成式AI重塑信息分发模式的必然结果。据市场研究机构预测，到2026年，传统搜索流量可能因AI问答的普及而下降25%以上。这也解释了为何像享联科技这样拥有近20年互联网服务经验（旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台）的公司，会果断切入这一赛道。

挑战与未来展望

然而，作为一个新兴领域，GEO也面临着挑战。目前业界缺乏统一的评估标准，各大AI平台的内容引用算法尚不透明且持续变化。此外，如何确保优化过程符合平台的合规运营要求，避免被视为操纵内容，也是服务商需要审慎处理的问题。

尽管存在不确定性，但抢占AI问答入口的竞赛已经鸣枪。对于企业而言，当用户的下一个“搜索”行为变成向AI提问时，能否成为那个被选中的答案，可能将决定其在下一个数字时代的商业命运。厦门享联科技的这一布局，无疑为中国企业在AI营销的探索中，提供了一个具体而前沿的样本。

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