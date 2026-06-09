苹果举行WWDC26 iOS 27调休闹钟上线

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:苹果于6月9日在WWDC26全球开发者大会上正式发布了Apple Intelligence与Siri AI两大人工智能功能，并同步公布了详细的设备适配清单、高阶模型限制规则以及区域上线安排。与此同时，苹果还推送了iOS27首个开发者测试版，其中最受中国用户关注的更新莫过于终于支持中国节假日闹钟。

从设备适配来看，苹果对不同品类设置了明确的硬件门槛。手机端仅限iPhone15Pro、iPhone15Pro Max、iPhone16及后续机型使用，老旧机型无缘体验。平板方面，iPad mini（A17Pro）以及所有搭载M1及以上芯片的iPad均可支持。Mac电脑需要配备M1或更新芯片。穿戴设备中，Apple Watch Series10、Apple Watch Ultra2及后续版本可直接使用，Apple Watch SE3则需与附近已开启该功能的iPhone配对才能解锁能力。Apple Vision Pro也将全面适配新功能。

而对于性能要求更高的最强端侧AI模型，苹果进一步收紧了硬件门槛。该高阶模型仅向iPhone Air、iPhone17Pro系列、M4芯片iPad、M3芯片及后续版本Mac开放，普通适配机型无法运行。这一限制与设备的内存容量密切相关——iPhone15Pro开始配备8GB内存，而iPhone Air和iPhone17Pro均达到12GB内存，这也成为不同AI模型之间的关键分水岭。

在系统更新方面，WWDC26结束后苹果火速推送了iOS27首个开发者测试版。从已升级用户的反馈来看，iOS27这次补上了一个长期被吐槽的短板:终于支持中国节假日闹钟。这意味着遇到调休需要周末上班时，iPhone用户将不再担心因系统无法识别工作日而导致闹钟不响、上班迟到。

过去，每当节假日调休，“iPhone闹钟没响”等相关话题就会登上热搜。原因在于，iPhone闹钟此前无法识别中国大陆法定节假日和调休安排，只能在周一到周日七天中固定选择，系统不会自动将调休的周末识别为工作日。相比之下，不少Android手机早已支持这一功能。等到今年9月iOS27正式版推送后，iPhone用户也终于不用再羡慕安卓用户了。

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