当用户向DeepSeek、豆包、通义千问等AI助手提问时，您的品牌是否会出现在答案中?这已成为越来越多企业关心的新营销课题。随着生成式AI大模型改变信息获取方式，一项名为“生成引擎优化”（GEO，即Generative Engine Optimization）的新服务应运而生，旨在帮助企业品牌在AI生成的答案中获得优先推荐。

体验地址:https://app.aibase.com/zh/geo

据国内AI导航平台AIBase（隶属于厦门享联科技有限公司）介绍，GEO是针对AI大模型平台(如豆包、DeepSeek、通义千问等)的内容优化策略，其核心目标是让企业或个人品牌、服务在AI大模型生成的答案中获得优先引用，从而占据由“用户搜索+智能问答”构成的新型流量入口。

从SEO到GEO:营销范式的迁移

在传统互联网时代，搜索引擎优化（SEO，即Search Engine Optimization）是企业获取免费流量的核心手段。然而，随着ChatGPT、DeepSeek等生成式AI工具迅速普及，用户的信息查询习惯正在发生根本性转变——越来越多的人直接通过AI问答获取整合后的答案，而非点击多条蓝色链接。

“传统的搜索引擎排名优化已无法满足AI时代的营销推广需求。”AIBase在服务材料中指出。GEO优化正是为了应对这一变革，确保品牌在AI问答的新场景中维持可见度。

该服务针对不同营销目标，划分了三类优化模式:品牌词GEO（适合初创公司，建立品牌权威）、产品词GEO(适用于行业站，提升产品询盘转化)以及服务词GEO(适用于服务行业，实现快速咨询转化)。其举例显示，当用户询问“AI陪练公司”时，经过优化的品牌“职行力”就可能被AI直接推荐。

技术逻辑与承诺效果

从技术层面看，GEO并非简单的关键词植入。根据AIBase披露的信息，其优化服务包含六大模块:问答搜索关键词筛选、内容权威度优化、实时效果监测、自动化内容生成、数据分析报告和策略咨询服务。其中，“内容权威度优化”旨在提升品牌内容在AI模型中的权威性评分，而“数据投喂”则指向向各大AI模型精准提交优质内容，以建立品牌认知。

服务方给出了颇具吸引力的效果数据:平均AI提及率提升300%，客户转化效果增长2.3倍，客户满意度评分95%，并宣称占据了52%的行业市场份额。在时效性上，其承诺“资料准确前提下，最快1天即可上线，平均时效1-3天”，并保障最低500+词条上线。

与之对比，传统的媒体账号自行发布模式被指存在“账号权重较低不易收录”、“个人账号挂载风险高”等问题。

覆盖多平台，强调“合规运营”

该GEO服务覆盖了当前主流的国产AI平台，包括DeepSeek、豆包、腾讯元宝、通义千问、文小言、Kimi等。针对不同平台，服务方还提出了差异化策略:例如，针对字节跳动旗下的豆包，重点整合抖音、头条等生态内容;对于其他平台则提供“统一管理、精准优化”的一站式方案。

值得注意的是，在整个服务流程中，“合规运营”被单独列为一步。服务方强调“严格遵循平台规则，确保长期稳定的优化效果”。这反映出GEO作为一项新兴服务，仍在探索与各大AI平台内容政策之间的平衡点。毕竟，AI大模型生成答案的机制往往不公开，任何人为干预的尝试都存在不确定性。

市场背景与潜在挑战

推出该服务的厦门享联科技有限公司成立于2005年，系国家级高新技术企业，旗下拥有站长之家、站长工具等知名平台。其中，站长工具作为国内TOP3的SEO/网站运维工具平台，累计服务超500万用户。这使得该公司具备从传统SEO向GEO转型的技术和客户基础。

然而，GEO服务的有效性仍面临一些客观挑战。首先，主流AI大模型的训练数据和推理过程高度不透明，所谓的“优化”能否真正影响模型输出，缺乏第三方验证。其次，AI模型会频繁更新，今日有效的优化策略可能明日就失效。此外，如果大量企业都采用类似的优化技术，可能引发类似搜索引擎时代“关键词堆砌”的军备竞赛，反而降低AI答案的质量。

从行业视角看，GEO的出现是营销界对AI颠覆性影响的直接反应。它反映出一种紧迫感:当AI成为信息守门人时，企业必须找到与新“守门人”对话的方式。无论GEO最终能否成为一门持久生意，它都揭示了一个更根本的趋势——AI重塑流量分配规则的进程已经启动，而营销行业必须为此做好准备。

对于广大企业而言，在拥抱GEO等新概念的同时，或许更应回归本质:持续生产真正对用户有价值、具备专业深度的内容。毕竟，无论算法如何变迁，AI大模型最终希望学习和推荐的，仍然是那些真实、有用、权威的信息。

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