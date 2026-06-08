当用户向Deepseek或文心一言提问时，AI会自动推荐产品。你的品牌有没有被“点名”?现在，终于有一款工具能查到了。

你有没有想过这样一个场景:

一位潜在客户打开Deepseek，输入“性价比高的无线耳机推荐”。AI迅速生成了一段回答，里面提到了三个品牌。很遗憾，你的品牌不在其中。客户满意地关掉页面，去搜索那三个品牌了。

你失去了一次销售机会，但你可能永远都不知道——因为没有点击、没有浏览、没有传统的搜索排名可查。

这就是AI时代营销人面临的新挑战。

传统SEO还没研究透，GEO又来了

过去，我们讲搜索引擎优化。企业在百度、谷歌上拼命做排名，就为了挤进搜索结果的第一页。

可现在，情况变了。

越来越多人开始直接向AI提问。不管是豆包、文心一言、Deepseek，还是通义千问、腾讯元宝，用户发现，让AI直接给答案比翻网页快得多。

当AI成为信息的第一入口，一个核心问题就冒出来了:AI到底会不会推荐我的品牌?

这个问题，以前没人能回答。AI的回答不是固定的，每次可能都不一样;你也不可能天天去问AI一百个问题，然后手动记录。

直到最近，一款名为“GEO排名查询工具”的产品悄悄上线，引起了营销圈的注意。

揭开AI“黑盒”:你的品牌在AI眼中排第几?

这款工具的界面很简洁。打开后，你可以先选择要检测的AI平台——目前支持豆包、文心一言、Deepseek、通义千问、腾讯元宝这五家。

接着，输入你想测试的问题。比如“推荐适合写论文的笔记本电脑”，或者“国产护肤品哪个牌子好用”。

最后，填上你的品牌关键词，可以同时输入多个。点一下查询，系统就开始模拟真实用户的提问过程，自动去各个AI那里问一遍。

几分钟后，你会得到一份报告:在Deepseek的回答中，你的品牌出现了没有?在第几句被提到的?和竞争对手相比，谁被推荐得更频繁?

背后的原理并不复杂，但很实用。工具模拟真人搜索，收集AI生成的回答，分析品牌被提及的情况，统计推荐频次和排位，最后把竞品的表现也摆在你面前。

说白了，就是帮你偷看了AI的“偏好”。

谁做出了这款工具?一家有近20年经验的老牌公司

这款工具的背后，是一家叫“厦门享联科技”的公司。名字你可能不熟，但说到它旗下的产品，很多人就知道了。

站长之家、站长工具，国内做网站、搞SEO的人几乎没有不知道的。站长工具提供了200多款免费工具，服务过超过500万用户，每天查询量上千万次，是行业里的头部平台。

享联科技成立于2005年，国家级高新技术企业，在互联网服务领域摸爬滚打了近20年。

近年来，他们又推出了AIBase平台，定位是中国领先的AI导航，已经收录了超过10000个AI模型和工具。这次的新工具，就挂在AIBase上面。

从传统网站SEO到AI时代的GEO，这家老牌公司踩在了新风口上。

什么是GEO?为什么说它是下一个营销必争之地?

GEO的全称是生成式引擎优化。别被这个词吓到，它的意思很简单。

以前做SEO，你关心的是网站在百度搜索结果页排第几。现在做GEO，你关心的是在AI直接生成的回答里，你的品牌有没有被提到。

这两者有天壤之别。

在传统搜索里，用户看到十个蓝色链接，自己点进去看。你的网站排名低，用户可能翻两页还能看到你。

但在AI问答里，用户只得到一个答案。AI把信息消化、整合、提炼，最后吐出一段话或者几个要点。你的品牌如果没出现在这段话里，就等于完全消失了。

没有翻页，没有第二屏，没有补救机会。

更关键的是，AI的推荐正在直接影响消费决策。当用户让AI推荐餐厅、手机、保险、旅游路线时，AI说的话，用户很容易当真。

所以，越来越多的品牌开始重视GEO。他们想知道:在AI的训练数据里，我的品牌占比多少?在AI的推荐逻辑里，我排在什么位置?我的竞争对手是不是已经在悄悄做优化了?

这些问题，以前没法回答。现在，这款工具提供了一个检测手段。

它能用来做什么?这四种场景最实用

根据官方介绍，这款工具主要适用于四个场景。

第一，品牌知名度监测。定期查一查，看看在不同的AI平台上，自己品牌被提及的频率和正面程度有没有变化。

第二，竞品分析对比。这不光是看自己，更要知道对手在AI眼中表现如何。为什么隔壁新品牌总被推荐?他们做了什么内容?

第三，GEO优化效果评估。当你调整了官网内容、发布了更多权威媒体报道、优化了百科词条之后，这些努力有没有让AI更青睐你?用工具检测一下，数据说了算。

第四，营销策略制定。检测结果可以指导内容方向——既然AI偏爱引用某些类型的信源，那就多在那上面下功夫。

这个工具靠谱吗?它的局限在哪里

任何新工具都不完美，这款GEO查询工具也不例外。

首先要明白，AI的回答具有不确定性。同一个问题问十遍，可能得到九种不同的回答。因此，单次查询的结果只能作为参考，长期、多次的趋势监测更有价值。

其次，工具目前只覆盖五款国产AI平台。虽然这五家是国内主流，但对于关注ChatGPT、Gemini等海外AI的品牌来说，覆盖面还不够。

再者，检测效果取决于模拟提问的质量。如果输入的问题不精准，或者关键词设置不合理，得到的数据参考意义就打折扣。

不过，工具官方也表示会提供“专业优化建议”，这意味着他们不只是卖检测报告，更希望参与到企业的GEO策略制定中去。

谁应该关注这款工具?

如果你是品牌方市场部的负责人，或者负责数字化营销、社交媒体运营，这款工具值得你试一试。

尤其适合这几类企业:面向大众消费者的品牌、新消费创业公司、电商卖家、以及任何依赖线上获客的企业。

对于传统B2B企业来说，GEO的重要性目前还不及B2C领域，但趋势值得关注——因为越来越多的企业采购决策者也开始用AI做前期调研了。

写在最后:AI营销，从“可见”开始

以前我们讲“酒香不怕巷子深”。后来巷子变成了搜索引擎，大家拼命做SEO。

现在，巷子又一次被重构了。AI成了那个站在巷口给大家指路的人。

他指谁，谁就有人来。他没指到的，再香的酒也无人问津。

GEO排名查询工具的价值，就是让你能站到AI身边，听听他是怎么向行人指路的。听到自己的名字，那继续保持;听不到，那就该做点什么了。

毕竟，在AI主导的新世界里，被看见，是一切商业的开始。

附:工具基本信息

工具名称:GEO排名查询工具

上线平台:AIBase（享联科技旗下）

检测范围:豆包、文心一言、Deepseek、通义千问、腾讯元宝

公司背景:厦门享联科技有限公司（站长之家、站长工具母公司）

主要功能:品牌提及检测、竞品分析、优化效果评估

适用人群:品牌营销人员、SEO从业者、企业决策者

温馨提示:你可以直接访问https://app.aibase.com/zh/tools/geo-ranking体验该工具。

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