首页 > 热点 > 关键词  > 小米17T最新资讯  > 正文

小米17T Pro发布 国补价3499元起

2026-06-08 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:小米于今天下午正式发布17T Pro，官方将其定位为“长焦大师”。作为小米在国内市场推出的首款徕卡天玑旗舰，该机型首次最新一代徕卡影像系统与天玑9500平台相结合。

价格方面，新机提供三档配置。12GB+256GB版本官方定价4299元，首发价3999元，国补后为3499元;12GB+512GB版本官方定价4799元，首发价4499元，国补后3999元;16GB+512GB版本官方定价5099元，首发价4799元，国补后4299元。值得一提的是，针对高考学生群体，小米还额外提供了100元的学生专属优惠。

国补价 3499 元起！小米17T Pro发布：国内首款徕卡天玑旗舰

外观设计上，小米17T Pro提供黑色、罗兰紫和深蓝三种配色。机身厚度为8.25毫米，重量219克，采用四曲包裹金属中框搭配直屏的方案。正面是一块6.83英寸的1.5K大屏，采用超窄四等边的OLED面板和超椭圆大R角设计。该屏幕由小米首发144Hz刷新率，手动最高亮度600尼特，全局激发亮度2000尼特，25% APL局部激发亮度可达3500尼特，最低亮度控制在1尼特。此外，屏幕支持480Hz触控采样率、3500Hz瞬时触控采样率、12bit色深以及全亮度类DC调光。

性能配置上，小米17T Pro搭载了天玑9500旗舰芯片，采用1+3+4的全大核架构，最高主频达到4.21GHz。官方数据显示，其GPU性能提升33%，功耗降低42%，光线追踪性能大幅增长199%。配合LPDDR5X和UFS4.1的存储组合，整体性能表现处于行业前列。

国补价 3499 元起！小米17T Pro发布：国内首款徕卡天玑旗舰

续航方面，该机内置一块7000mAh的金沙江电池，采用硅碳材质。充电规格支持100W有线快充、50W无线快充以及22.5W有线反向充电。官方给出的典型续航约为1.88天，充满电需要48分钟。

影像系统是本次发布的核心焦点。小米17T Pro配备了徕卡Summilux镜头，主摄采用5000万像素的光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸大底、f/1.67光圈以及OIS光学防抖，原生动态范围达到13.5EV。长焦部分为一颗5000万像素的5倍OIS潜望式长焦镜头，等效焦距115毫米，支持10倍无损变焦和120倍AI超分变焦，并具备30厘米微距拍摄能力。超广角则为1200万像素。此外，新机首发了徕卡Live动态照片功能，支持徕卡经典和徕卡生动两种专属画质，并新增了徕卡Live Moment水印。前置摄像头为3200万像素，采用三星S5KKDS传感器，尺寸为1/3.42英寸。

其他功能配置上，小米17T Pro还支持Wi-Fi7、蓝牙6.0、NFC、双频GPS和四频北斗定位，并配备立体声双扬声器、IP68级别防尘防水、X轴线性马达以及红外遥控等。

国补价3499元起！小米17T Pro发布：国内首款徕卡天玑旗舰

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米17T Pro官宣搭载天玑9500处理器 将于6月8日发布

    小米官方今天确认了即将发布的17T Pro国行版的核心芯片配置，新机将搭载联发科天玑9500旗舰芯片，与此前海外版公布的规格保持一致。发布会定在6月8日，届时小米17T和小米17T Pro将同时亮相。 天玑9500基于台积电N3P3纳米工艺制造，采用1颗主频4.21GHz的C1-Ultra超大核、3颗3.0GHz的C1大核和4颗2.0GHz的C2小核构成的全大核架构。小米方面给出的数据显示，对比上一代，这颗芯片的GPU性�

    ​小米17T ​Pro ​天玑9500芯片

  • 小米17T Pro官宣搭载天玑9500：光追渲染性能提升199%

    小米17T系列将于6月8日发布，包括17T和17T Pro两款机型。Pro版搭载天玑9500旗舰芯片，采用台积电3nm工艺，GPU性能提升33%，功耗降低42%，光追性能提升199%。配备6.83英寸1.5K 144Hz直屏、7000mAh电池及100W有线+50W无线快充，后置徕卡三摄（主摄5000万像素）。标准版采用天玑8500 Ultra处理器，6.59英寸120Hz屏、6500mAh电池及67W快充，同样配备徕卡影像系统。

    ​小米17T ​天玑9500 ​小米17T

  • 徕卡影像旗舰干到3000元以内！王腾预祝小米17T大卖

    小米17T系列今日发布，起售价2999元。该系列定位全能影像旗舰，是T系列回归国内市场的首款产品。标准版配备6.59英寸1.5K直屏、天玑8500-Ultra芯片及徕卡三摄；Pro版升级6.83英寸大屏、天玑9500旗舰芯片及更强影像规格。全系标配徕卡Summilux镜头，支持5倍光学变焦和Live动态实拍，在元器件涨价背景下将全焦段徕卡影像下放到3000元以内价位，极具竞争力。

    ​小米17T ​天玑芯片 ​徕卡影像

  • T系列国内首秀！小米17T/Pro双机齐发：天玑+徕卡 价格成唯一悬念

    小米17T和小米17T Pro两款新机，将在今天下午2点正式亮相发布。小米集团总裁卢伟冰表示，这是T系列回归国内市场之后推出的首款产品，经过多年的长期技术积累与市场深耕，T系列已经成长为全球知名的高端旗舰产品线。 在多个主流海外市场直接和苹果iPhone、三星Galaxy S系列展开同台竞争，实打实向全球用户证明了中国品牌打造真正高端智能手机的硬实力。 截至目前，小米T

    ​小米17T ​小米T系列 ​高端旗舰

  • 一图看懂小米17T系列：徕卡影像全系标配 最低仅需2549.15元

    今天下午，小米17T系列正式面向国内市场发布，起售价是2999元，叠加国补之后最低价只要2549.15元，性价比远超同档位其他机型。 这是T系列回归国内市场的首款影像旗舰，产品线包含小米17T和小米17T Pro两款定位不同的机型，供不同预算的用户自由选择。 两款机型全系标配徕卡三摄，其中小米17T Pro的影像硬件拉满，搭载5000万像素光影猎人950高动态主摄、5000万像素徕卡5X潜望�

    ​小米17T ​徕卡三摄 ​长焦拍照

  • 国补价2549元起！小米17T发布：同档罕见徕卡三摄 5X潜望

    小米17T国行版正式发布，官方起售价2999元，国补后到手价2549.15元起。新机配备6.59英寸OLED屏、天玑8500-Ultra处理器、7000mAh金沙江电池及67W快充。后置徕卡三摄系统含5000万像素主摄和5X潜望长焦，支持IP68防水。提供黑、紫、幻彩白三色，12GB+256GB版本国补价2549.15元，12GB+512GB版本2999元。

    ​小米17T ​天玑8500-Ultra ​国补价格

  • 小米17T Pro搭载徕卡光学专业三摄：拥有5倍潜望长焦

    小米17T系列国行版将于6月8日发布，今天官方公布了小米17T Pro的影像配置。 小米17T Pro将搭载徕卡光学专业三摄，拥有徕卡光学Summilux镜头，画质纯净通透。

    ​小米17T ​徕卡影像 ​潜望长焦

  • 小米17T系列正式发布：小米最强天玑旗舰来了 5900元起

    今日晚间，小米面向海外市场正式发布主打高端影像体验的17T系列旗舰新机，直接覆盖欧洲等主流海外消费市场的中高端手机需求。 售价方面，标准版小米17T起售价为749欧元，折合人民币约5900元，高配版小米17T Pro起售价899欧元，折合人民币约7100元。 硬件配置上，小米17T搭载6.59英寸120Hz高刷屏，核心性能部分选用联发科天玑8500-Ultra处理器，影像部分标配后置徕卡三摄组合，

    ​小米17T ​徕卡三摄 ​天玑处理器

  • 小米17T系列宣布将首发徕卡live动态照片

    小米17T系列在发布前一周宣布搭载“徕卡Live动态照片”功能，支持徕卡经典与徕卡生动两种画质风格，并配有全新水印。该系列均配备徕卡Summilux镜头，但传感器有所区分：17T Pro采用光影猎人950大底传感器（1/1.31英寸，f/1.67光圈，OIS防抖），搭配5000万像素5倍OIS潜望长焦和1200万像素超广角；17T标准版则采用光影猎人800传感器（1/1.55英寸，f/1.7光圈），副摄为1200万像素超广角和5000万像素5倍OIS潜望长焦。其他硬件上，17T配备6.59英寸120Hz屏、天玑8500-Ultra芯片及6500mAh电池（67W快充）；17T Pro升级至6.83英寸144Hz屏、天玑9500旗舰芯片、7000mAh电池（100W有线和50W无线快充）。两者均致力于将徕卡影调延伸至动态影像，并提升长焦与续航至各自档位上限。

    ​小米17T ​徕卡Live动态照片 ​光影猎人950

  • 小米17T全系标配徕卡5X潜望长焦：支持30cm长焦微距

    小米17T系列回归国内市场，推出17T和17T Pro两款机型，全系标配徕卡5X潜望长焦，支持5倍光学变焦、10倍无损变焦及120倍超级变焦，并具备30cm长焦微距功能。Pro版搭载天玑9500旗舰芯片，配备6.83英寸144Hz高刷屏，后置徕卡全焦段三摄（含5000万像素潜望长焦），内置7000mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。

    ​小米17T ​徕卡潜望长焦 ​5X光学变焦

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM