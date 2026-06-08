小米17T Pro发布 国补价3499元起

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:小米于今天下午正式发布17T Pro，官方将其定位为“长焦大师”。作为小米在国内市场推出的首款徕卡天玑旗舰，该机型首次将最新一代徕卡影像系统与天玑9500平台相结合。

价格方面，新机提供三档配置。12GB+256GB版本官方定价4299元，首发价3999元，国补后为3499元;12GB+512GB版本官方定价4799元，首发价4499元，国补后3999元;16GB+512GB版本官方定价5099元，首发价4799元，国补后4299元。值得一提的是，针对高考学生群体，小米还额外提供了100元的学生专属优惠。

外观设计上，小米17T Pro提供黑色、罗兰紫和深蓝三种配色。机身厚度为8.25毫米，重量219克，采用四曲包裹金属中框搭配直屏的方案。正面是一块6.83英寸的1.5K大屏，采用超窄四等边的OLED面板和超椭圆大R角设计。该屏幕由小米首发144Hz刷新率，手动最高亮度600尼特，全局激发亮度2000尼特，25% APL局部激发亮度可达3500尼特，最低亮度控制在1尼特。此外，屏幕支持480Hz触控采样率、3500Hz瞬时触控采样率、12bit色深以及全亮度类DC调光。

性能配置上，小米17T Pro搭载了天玑9500旗舰芯片，采用1+3+4的全大核架构，最高主频达到4.21GHz。官方数据显示，其GPU性能提升33%，功耗降低42%，光线追踪性能大幅增长199%。配合LPDDR5X和UFS4.1的存储组合，整体性能表现处于行业前列。

续航方面，该机内置一块7000mAh的金沙江电池，采用硅碳材质。充电规格支持100W有线快充、50W无线快充以及22.5W有线反向充电。官方给出的典型续航约为1.88天，充满电需要48分钟。

影像系统是本次发布的核心焦点。小米17T Pro配备了徕卡Summilux镜头，主摄采用5000万像素的光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸大底、f/1.67光圈以及OIS光学防抖，原生动态范围达到13.5EV。长焦部分为一颗5000万像素的5倍OIS潜望式长焦镜头，等效焦距115毫米，支持10倍无损变焦和120倍AI超分变焦，并具备30厘米微距拍摄能力。超广角则为1200万像素。此外，新机首发了徕卡Live动态照片功能，支持徕卡经典和徕卡生动两种专属画质，并新增了徕卡Live Moment水印。前置摄像头为3200万像素，采用三星S5KKDS传感器，尺寸为1/3.42英寸。

其他功能配置上，小米17T Pro还支持Wi-Fi7、蓝牙6.0、NFC、双频GPS和四频北斗定位，并配备立体声双扬声器、IP68级别防尘防水、X轴线性马达以及红外遥控等。

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