豆包官方回应收费：基础功能保持免费 专业版仍处于测试阶段

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:字节跳动旗下的AI产品豆包，今天正式对外界热议的收费传闻作出回应。官方发布了一份名为《关于豆包即将推出专业版的说明》，承认正在规划一项面向专业人群的新服务，但同时划清了一条明确的边界:普通用户目前日常使用的各项功能，不会受到影响。

豆包方面表示，计划推出的“豆包专业版”，瞄准的是软件开发、数据分析、专业设计、流程自动化、金融分析以及科学研究等高阶生产力学场景，用以满足专业人群更深度的需求。这一版本目前仍处于测试阶段，完整信息会在正式上线时通过官方渠道统一发布。

对于更广大的普通用户，豆包给出了清晰的承诺。日常高频使用的搜索问答、写作生图、语音和视频对话等功能，将继续维持现有的免费服务模式，用户的使用体验和习惯不会因此发生改变。官方还补充称，未来会持续为免费用户提供新的模型、能力与更好的使用体验，即便是后续的专业版服务，也会在一定额度内开放免费使用。

此外，说明中特别驳斥了近期网络上出现的一类集中言论。豆包注意到，有大量来源相同、内容高度一致的营销账号在传播一种说法，称豆包将主动降低基础功能的使用体验，以推动用户转向付费会员。对此，官方以“完全不实”四个字给予了明确否认。整份说明试图在规划付费服务与安抚现有用户之间，找到一个清晰的平衡点。

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