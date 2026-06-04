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月之暗面通用型本地Agent Kimi Work宣布内测

2026-06-04 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:月之暗面在6月3日宣布，一款名为Kimi Work的通用型本地Agent正式开启内测。该产品随Kimi最新的测试版Mac和Windows客户端一同推出，主要面向知识工作者群体。

Kimi Work的底层由一套称为Kimi Code的内核驱动，负责提供本地Agent所需的基础能力，包括安装和使用各类技能、执行定时任务等。在此基础上，Kimi Work继承了在线版Kimi Agent已经具备的专业技能，例如建站和PPT制作，同时接入了金融、科研、法律等领域的专业数据库。其内置的Kimi WebBridge方案，使得它能够直接操控浏览器完成相关操作。

月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了

这款产品的一个重要特性，是支持Agent集群。面对复杂任务时，Kimi Work可以自主创建最多包含300个子Agent的虚拟团队，用于处理步骤繁多、耗时较长的工作。用户的交互方式也发生了变化，不再需要打开终端、编写命令或手动配置环境，只需用自然语言描述清楚目标，Kimi Work就会在电脑上自动拆解任务，并行执行，调用所需工具，操作浏览器，并完成文件夹的创建和整理。

最终，它能够交付文档、表格、PPT等具体的工作产物。覆盖的场景包括日常办公、研究分析、内容创作和资料整理等多个知识工作领域。这标志着AI工具在个人电脑上的角色，正从单纯的对话式助手，转向能够直接动手完成任务的执行者。

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