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你还在靠感觉和AI“聊天”？ 这个工具让你精准驱动 AI 深度产出

2026-06-03 15:28 · 稿源：站长之家

AI时代的内容创作，输入决定输出。AIBase「AI对话问题挖掘」工具，让每一次与AI的对话，都成为高价值内容的起点。

你有没有遇到过这样的困境?

打开 ChatGPT、Claude 或任何 AI 工具，脑子里一片空白——不知道该问什么，或者问了半天，得到的都是套话与泛泛而谈。

这不是 AI 的问题，而是提问方式的问题。好的 Prompt，是撬动 AI 深度输出的杠杆。而找到那个精准的问题，往往比写答案更难。

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AI对话问题挖掘:你的智能提问雷达

AIBase 推出的「AI对话问题挖掘」工具，核心逻辑极其简单却强大:输入一个核心关键词，系统自动挖掘并推荐围绕它的热门提问词——这些问题，正是真实用户在向 AI 发起的高频对话。

输入"美妆护肤"，立刻获得数十条用户正在问 AI 的真实问题，带热度指数，帮你精准锁定内容方向，驱动 AI 输出你真正需要的深度内容。

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三大能力，让内容创作从"碰运气"变成"有依据"

谁最需要它?

  • 内容创作者 / 自媒体人:快速找到读者最关心的问题角度，用 AI 一键生成高质量选题与文章框架
  • SEO / GEO 运营专家:深度挖掘 AI 搜索中的高频提问，优化内容在 AI 引擎中的曝光率与被引用概率
  • 品牌营销团队:洞察目标用户真实痛点，指导产品文案、落地页和推广素材的精准创作
  • AI 重度用户:告别"不知道怎么问"的困境，掌握高效驱动 AI 深度输出的方法论

在 AI 时代，会问问题，就是核心竞争力。

GEO（生成式引擎优化）已成为继 SEO 之后内容营销的新战场。谁能让自己的内容被 AI 引用和推荐，谁就掌握了下一个流量红利。而这一切的基础，是对用户真实提问意图的深刻理解。

AIBase 的「AI对话问题挖掘」工具，正是这个时代内容人的必备利器——从关键词出发，到提问词挖掘，到 Prompt 驱动，再到理想内容产出，构建了一条完整的 AI 内容生产链路。

立即免费体验

输入你的行业关键词，发现用户正在向 AI 提问什么

https://app.aibase.com/zh/tools/geo-prompts

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