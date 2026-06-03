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教你如何用AI对话问题挖掘，输入核心关键词，智能推荐热门提问词

2026-06-03 15:06 · 稿源：站长之家

不知道大家发现没有， 2026 年的今天，AI已经不是什么新鲜事了。上到写商业计划书，下到给猫起名字，谁还不会调戏几句ChatGPT或Claude？

但随之而来的是一个让人抓狂的“围城现象”：

外面的人觉得AI无所不能，里面天天和AI打交道的人（比如在座的各位运营、文案、营销老司机）却在深夜抱头痛哭。

“为什么我喂给AI一堆关键词，它吐出来的全是一堆正确的废话？”

“为什么别人能用AI写出刷屏爆文，我用AI写出来的东西，一股扑面而来的‘机味’和塑料感？”

原因很简单：你的Prompt（提示词），根本没有戳中用户的真正高潮点。

一、 别自我感动了！你根本不懂你的用户

做营销和内容创作，最忌讳的就是“我觉得”。

  • 我觉得用户喜欢性价比。

  • 我觉得搞美妆的妹子都关心成分。

  • 我觉得在线教育的家长都在焦虑买学区房。

结果呢？你兴冲冲地把这些“我觉得”变成关键词输入给AI，AI非常听话地给了你一篇平庸至极的稿子。发出去之后，阅读量250，点赞2.5（其中两个还是你自己的小号）。

这不叫创作，这叫“闭门造车式”的自我感动。 真正厉害的操盘手，在跟AI对话之前，早就把用户的“真实搜索意图”摸得底裤都不剩了。但问题是，全网的数据那么散，今天去小红书抓热搜，明天去百度看指数，后天去微信看指数，等你好不容易把数据拼凑完，热点早他妈凉透了。

二、 降维打击：如何用一个搜索框，白嫖全网用户的“真实窥探欲”？

为了拯救我日益后退的发际线，最近我挖到了一个神仙级的高效摸鱼（啊不，是高效生产）工具——AIBase平台的“AI对话问题挖掘”。

刚看到这个页面的时候，说实话，我觉得它干净得像个“刺客”。没有花里胡哨的弹窗，就一个冷酷无情的搜索框。

image.png

但我试着输入了几个关键词（比如美妆、多智能体、装修公司）之后，我直接好家伙，这玩意儿简直是把用户的脑回路给“现场直播”了。

它最硬核的地方在于，直接帮我们解决了三大世纪难题：

1. 精准定位：别在文件夹里当“考古学家”了！

以前为了找一个高价值的主题词，我们要在各种文档、历史案例、竞品报告里翻箱倒柜，跟考古一样。而AIBase这个工具，能直接通过核心关键词，智能推荐出用户在全网最热门的提问词。它直接告诉你：“看，用户现在最想知道的是这个！”内容创作直接有的放矢，一击必中。

2. 打破信息孤岛：全平台数据，一网打尽

做过SEO和GEO（生成式引擎优化）的人都知道，散落在各处的代、文档、全平台任务是最难整合的。这个工具最骚的操作是，它构建了一个完整的关键词生态图谱，把那些零散的真实搜索意图拧成一股绳。你不需要化身“跨平台跳跃者”，在一个框里，就能看清整个市场的需求全貌。

3. 辅助决策：用“热度指数”代替“拍脑袋”

总监问你：“下个季度的营销主线定什么？”

以前的你：拍脑袋，凭感觉。

现在的你：直接甩出AIBase的热度指数分析。海量数据支撑，洞察用户需求趋势。用数据说话，方案通过率直接拉满，逼格瞬间和普通的底层文案拉开差距。

image.png

三、 降本增效的终极奥义：让AI更懂AI

说白了，现在大家都用AI，拼的已经不是“谁有AI”，而是“谁更会驱动AI进行深度对话”。

你给AI输入一个干瘪的词，它只能回报你一段脱水的文字。

但如果你通过这个AI对话问题挖掘工具，挖掘出高价值的热门提问词，再作为Prompt喂给AI——相信我，AI吐出来的内容，绝对能让你惊呼：“卧槽，它比我更懂我老板想看什么！”

如果你也是正在被KPI折磨的B端运营人、内容创业者，或者想让自家公司的营销ROI再翻几倍，听我一句劝，少走弯路。

直接把这个链接收藏起来，或者输入你现在的业务关键词试一下：

👉AIBase AI对话问题挖掘工具直达

别等你的同行用它产出了一大堆爆款，你还在那里抓着头发想：“今天到底该写点啥？”

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