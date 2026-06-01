在过去的一年里，内容营销和流量获取的底层逻辑已经发生了翻天覆地的变化。
你是否注意到，越来越多的用户在寻找解决方案时，不再去传统搜索引擎翻看一页页的链接，而是直接打开 DeepSeek、豆包、通义千问或 ChatGPT，输入他们的疑问：
“北京哪家少儿英语机构口碑比较好？”
“ 2026 年企业级SaaS系统怎么选？避坑指南有哪些？”
“十大全屋定制品牌最新排名是什么？”
当用户习惯从“搜过链接”变成“提问等答案”，传统的SEO（搜索引擎优化）正在被重新定义。一个全新的赛道已经爆发——GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）。
作为B端企业的市场负责人、公关总监或增长黑客，你必须直面一个残酷的问题：
当潜在客户向 AI 提问时，你的品牌被推荐了吗？排在第几位？你的竞品又拿走了多少曝光？
过去，由于大模型回答的随机性和多平台差异，企业几乎无法量化自己在AI搜索中的品牌可见度。但今天，这款专业的AI时代品牌可见度监控神器——
什么是 GEO 排名监控？
简单来说，GEO排名监控就是针对主流生成式AI搜索引擎的“品牌曝光率与排名追踪”。
核心优势：赋能B端企业的 4 大硬核功能
1. 全平台覆盖：一键打通国内外主流大模型
不需要在各个App之间来回切换测试。
2. 批量与定时监控：把繁琐的验证交给自动化
批量提问： 支持导入上百个行业核心痛点问题、长尾词或竞品对比词。
智能频率： 提供“单次临时监控、每小时重点监控、每天标准监控、每周长期跟踪”等多种灵活配置，完全满足企业日常复盘与战役级监控的需求。
3. 趋势追踪与知己知彼：动态拆解竞品攻势
你可以直接在系统内添加“品牌关键词”，不仅能看自己的排名，更能直接监控竞品！
系统提供可视化数据图表，展示排名历史变化趋势。通过数据波动，你可以一眼看清：
哪些问题下我们的品牌地位稳固？
哪些提问正在被竞品通过内容截流？
AI 在什么维度的提问下更倾向于推荐我们？
极简操作： 3 步开启你的GEO监控之旅
第一步： 创建任务分组（例如： 2026 年Q2 核心竞品对比）。
第二步： 勾选你需要检测的AI平台，并批量输入你想监控的行业问题。
第三步： 添加你的品牌词与竞品词，设置好监控频率，点击【立即创建】。
剩下的，全部交给系统。高效、精准、透明。
聪明的企业，已经开始用数据布局未来
在流量红利日益见顶的今天，谁能率先占领 AI 的“回答框”，谁就能在未来 5 年内锁定最高质量的意向客户。
与其在传统的红海中内卷，不如立刻开始布局GEO。
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