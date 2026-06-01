在生成式AI重塑营销产业的今天，AI营销已从“可选工具”升级为品牌“核心竞争力”。利欧数字作为国内最早布局AI营销的企业之一，其核心优势体现在三大维度：自研技术底座、全链路商业落地能力和生态协同规模效应。自研技术方面，利欧构建了完整的AI营销技术体系，开发超1000个垂直场景AI智能体，率先推出支持MCP协议的广告工具；全链路能力上，实现“品效销”一体化