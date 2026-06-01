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AI流量革命已来，布局GEO，抢占6亿用户决策入口！

2026-06-01 10:47 · 稿源：站长之家

3月24日国新办新闻发布会，国家数据局发布重磅数据:截至2026年3月，我国日均Token（词元）调用量已突破140万亿，较2024年初1000亿增长超1000倍，较2025年底100万亿三个月提升40%+。AI全民化、商用化全面爆发，流量向AI集中已成定局，能被AI优先看见、合规安全、可量化效果，成为品牌与服务商的核心竞争力。

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为匹配AI产业高速增长，GEO优化系统迎来V2.0全面升级，AI可见度诊断、违禁词检测、实名认证、全新UI四大核心更新同步上线，搭配原有全能能力，打造AI时代更稳、更强、更好用的GEO优化工具。

V2.0四大核心升级

01、

AI可见度诊断（即将上线）

一键开启「AI内容可见度诊断」，精准锁定品牌在AI领域的数字踪迹，用数据量化声量，让影响力一目了然。

02、

违禁词检测功能（全新上线）

自动识别内容违规词、敏感词、平台违禁词，提前规避审核风险，保障内容安全过审，不踩坑、不降权。

03、

实名认证功能（全新上线）

支持账号实名认证，提升使用权限，强化账号安全与可信度，贴合监管要求，商用运营更稳妥。

04、

全新UI界面（全面优化）

整体视觉重构，布局更清晰、操作更简洁、加载更流畅，降低上手门槛，日常使用效率大幅提升。

经典核心功能

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