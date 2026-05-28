首页 > 业界 > 关键词  > GEO系统最新资讯  > 正文

【预售】2026出海必抢新风口｜海外GEO系统，抢占AI搜索流量

2026-05-28 10:50 · 稿源：站长之家

2026全球出海黄金期，海外 GEO（生成式引擎优化）系统全网重磅首发预售!瞄准 ChatGPT、Gemini、Claude、Grok 四大全球主流 AI 大模型，专为出海企业打造 AI 搜索推荐专属方案，让品牌直入 AI 答案、抢占全球用户心智，解锁万亿级海外新增量!

AI 流量重构，出海布局已成必然

全球流量格局正在剧变!AI 搜索已成为海外用户获取信息、选购产品的核心渠道。2026年全球 AI 搜索流量占比达15%，2027年将飙升至38%。谷歌 AI Overviews 全面落地后，传统 SEO 流量持续分流，竞争对手已抢先占位 AI 搜索结果 ——布局 GEO 不再是加分项，而是出海企业的生存必修课!错过 AI 搜索风口，等于直接放弃全球最大新兴流量池。

图片

真海外 GEO，四大核心优势领跑行业

顶尖算法加持:内置全球领先优化算法，适配四大国际大模型，实现快速收录、稳定排名。

✅ 多语种覆盖:支持中、英、西、法、德、日、韩等10+ 主流语言，适配全球多区域市场推广需求。

全球数据支撑:部署在北美、欧洲、亚太等媒体，确保内容快速被当地大模型抓取，抓取效率翻倍。

智能信任评估: AI 信任度评分系统，实时监测内容可信度，精准输出优化方案，提升 AI 收录优先级。

长海报.jpg

七大核心功能，一站式搞定 AI 出海营销

01

四大 AI 模型全覆盖

深度适配ChatGPT、Gemini、Claude、Grok四大主流平台:覆盖全球90%+ 互联网用户，兼顾普通用户流量、企业级长文本需求与实时社交生态流量，全方位抢占 AI 搜索曝光位。

02

全球社媒矩阵免费发布（网络梯子需自行搭建）

一键联动Facebook、Instagram两大顶流社交平台（X、TikTok 功能即将上线），月活覆盖30亿 + 全球用户，低成本触达精准海外客群，快速积累社媒口碑。

03

权威媒体背书，筑牢 AI 信任

整合全球100+ 权威媒体资源（北美美联社、欧洲每日邮报、亚太环球旅行等），支持一键付费发布品牌新闻稿，权威内容被 AI 优先标记为高可信来源，显著提升 GEO 排名权重。

04

SEO+GEO 双引擎，流量翻倍

打破单一优化局限，深度融合传统谷歌 SEO:关键词挖掘、网站排名监控、技术 SEO 修复、高质量外链建设一步到位。双引擎优化品牌，AI 引用率比单一优化高4.5倍，传统流量 + AI 流量双向增收。

05

全球广告平台一键投放（即将上线）

一站式管理 Facebook、谷歌广告全生态，精准覆盖200+ 国家地区用户;实时追踪投放效果、智能优化预算，输出 ROI 分析报告，让广告投放高效可控。

06

超级 AI 审核，内容安全无忧

自建大模型驱动99% 高审核率，7×24小时实时监控内容，精准拦截涉政、色情、诈骗等违规信息，从源头规避合规风险，守护品牌出海口碑。

07

全能辅助工具，降本增效

内置大模型收录排名查询、多语言 AI 内容创作、实时数据报表、批量自动采集全球相关爆文并改写、关键词自动拓展、一键批量发布等功能，无需额外采购工具，一人即可搞定全流程运营。

硬核技术+ 超值预售，抢先锁定商机

01

技术配置

PHP8+Linux+Nginx+MySQL 架构，独立部署加密源码，支持总后台、商户后台、OEM 代理后台多端口交付。

02

开发进度

预计6月8日正式上线，现在开启预售

03

预售福利

￮前30名:5980元

￮30-40名:6980元

40-50名:7980元

￮首年免费更新，次年更新仅1500元

￮系统正式上线后恢复正常售价:15800元

￮预售地址:

https://tuan.chinaz.com/goods_detail/5968

04

预售规则

交付前可随时退款;上线后可看演示，不满意全额退;源码交付后不支持退款。

图片

图片

——添加客服微信领取活动优惠——

图片

联系我们

扫码添加客服微信

获取内部优惠价

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：Claude Opus 4.8上线；小红书PC端上线AI搜索助手点点；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash 大模型

    今日AI领域亮点：Anthropic发布Claude Opus 4.8，性能提升且价格大降；小红书PC端上线AI搜索助手“点点”，基于真实笔记提供对话式交互；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash模型，专注智能体生产化；拼多多加强AI治理，打击涉考作弊工具；Grok Build 0.2.7更新，新增多代理共享终端；小米宣布MiMo旧版模型2026年6月下线；阿里云百炼全面CLI化并开源；腾讯混元推出Hy-Memory智能记忆插件，提升记忆密度与效率。

    ​AI日报 ​Claude ​Opus

  • 拥有属于自己的GEO系统，助您成为专业GEO优化服务商

    2026年春节，各大AI平台投入超45亿元，推动生成式AI用户规模突破6亿，普及率达42.8%。除夕当天仅豆包平台互动量达19亿次，千问、元宝等也跻身“亿级俱乐部”。超80%用户已习惯直接向AI提问获取答案，流量正从传统搜索向对话式AI不可逆迁移。布局GEO（生成引擎优化）成为抢占流量新C位的关键，让品牌入驻AI核心答案库，精准锁定6亿高信任度用户的决策链路。

    ​AI搜索 ​品牌话语权 ​GEO优化

  • GEO大爆炸时代，品牌都在怎么做AI营销

    AI给品牌生意带来的改变还在继续。 3·15曝光「AI投毒」乱象后，品牌做GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）的热度不降反升。 今年3月底，有商学院相关负责人提到，「做GEO培训的老师根本忙不过来」。尤其教育、医药类企业对GEO投入更积极、效果也更显著，有的企业「点击率一下能翻三四倍」。 通俗来讲，GEO指的是，品牌方针对豆包、Deepseek等主流生成式 AI 大�

    ​GEO优化 ​品牌AI营销 ​生成式引擎

  • 给换装疯狂堆料月入超千万，最“华丽”的Merge-2出海新品来了

    和最近爆款玩法不断涌现的混休游戏不同，传统的三消与合成发展时间较久、底层机制已经定型，大家在拼的主要是题材、副玩法与常态化运营。 之前点点互动的三消「Truck Star」把修复/改装车这个副玩法做出了花，加上了丰富的自定义选项以及精美的细节，定向“狙击”男性玩家（详见文章《月流水超3500万，男性向三消出海也跑出成绩了》）。

    ​三消游戏 ​合成玩法 ​出海新品

  • 易宝支付携一站式跨境支付方案亮相GGE跨境出海博览会，助力企业出海破局

    在全球贸易一体化加速的背景下，中国企业“走出去”成为必然趋势。4月25日，深圳GGE跨境出海博览会举办，易宝支付携一站式跨境支付解决方案亮相。作为央行首批持牌机构，易宝支付深耕B端行业20余年，提供全球收款、高效结汇、智能汇率管理等服务，覆盖200余个国家和地区，支持100余种币种实时兑换，累计服务超5万家跨境企业。针对“收款难、到账慢、成本高”等痛点�

    ​跨境支付 ​易宝支付 ​出海企业

  • 短剧出海“狂飙”，谁在幕后稳稳收割红利？

    在很多人都在感慨，“短剧一年走完了长剧十年”的后短剧时代，出海已然成为短剧从业者必须深耕开拓的赛道。 DataEye发布的《2026年海外微短剧市场洞察》显示，2025年是海外微短剧爆发元年，市场规模突破40亿美元，2026年预计突破50亿美元（约350亿元人民币）;当前海外微短剧月活用户达1亿，对比全球18亿短视频用户，增长空间巨大。 然而，激增的数字背后是一场惨烈的“�

    ​短剧出海 ​微短剧市场 ​短剧竞争

  • 多语言、多渠道、跨时区：出海企业如何选择智能客服系统

    本文指出，在海外市场，智能客服系统是用户留存、品牌口碑和隐私合规的关键。文章梳理了出海场景下客服选型的五大核心标尺：全球渠道汇聚、多语言深度理解、全天候服务、数据合规与隐私安全、部署灵活性与生态集成。并以中关村科金旗下Instadesk为例，展示其如何通过统一工作台、多语种NLU引擎、智能路由、本地化合规及云原生架构，为全球化服务提供扎实解决方案。实践案例表明，该系统能显著提升客户满意度、降低退货率并高效处理数据合规请求，是出海企业理性选择。

    ​出海智能客服 ​客服系统选型 ​隐私合规

  • 出海增长，不止“走出去”：销售易AI CRM四步实现智能客户经营

    出海企业面临四大客户经营痛点：广告投放难优化（平台只看到点击，无法追踪成交ROI）、WhatsApp沟通难沉淀（个人手机记录易断档）、邮件跟进难闭环（互动数据与CRM割裂）、AI赋能难落地（工具仅停留在翻译层面）。销售易CRM通过对接海外广告平台、集成WhatsApp、邮件互动闭环及NeoAgent AI能力，打通从广告线索到成交的全链路，让出海增长从“粗放推进”升级为“可衡量、可协同、可优化”的智能化经营。

    ​出海增长 ​客户经营 ​广告投放优化

  • Google搜索迎25年来最大改版！搜索框彻底变了

    Google于北京时间今日凌晨1点召开I/O 2026开发者大会，作为以搜索引擎起家的公司，Google将最重要的更新交给了搜索业务。 Google宣布，全新的AI搜索体验正式上线，官方称这是搜索框自25多年前诞生以来最大的一次升级。 变化首先体现在搜索框本身，过去用户输入关键词、获取网页链接的传统模式正在被重构，新版搜索框已转变为一个支持理解、推理、追问和执行任务的AI交互�

    ​AI搜索 ​Google ​I/O

  • AI 驱动公域增长 小鹅通 GEO 增长引擎正式上线

    用户获取信息方式从主动搜索转向AI推荐，品牌曝光逻辑被重构。商家面临私域流量增长空间有限、获客成本攀升的挑战，需构建系统化公域增长体系。小鹅通GEO增长引擎正式上线，提供内容生产、媒体分发、效果验证一体化方案，助力品牌在多公域触点获得稳定曝光。产品涵盖内容中心、媒体资源、效果测试模块，形成闭环管理，帮助商家在AI时代夯实公域竞争力。

    ​AI公域增长 ​私域获客 ​品牌曝光

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM