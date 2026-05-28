【预售】2026出海必抢新风口｜海外GEO系统，抢占AI搜索流量

2026全球出海黄金期，海外 GEO（生成式引擎优化）系统全网重磅首发预售!瞄准 ChatGPT、Gemini、Claude、Grok 四大全球主流 AI 大模型，专为出海企业打造 AI 搜索推荐专属方案，让品牌直入 AI 答案、抢占全球用户心智，解锁万亿级海外新增量!
AI 流量重构，出海布局已成必然
全球流量格局正在剧变!AI 搜索已成为海外用户获取信息、选购产品的核心渠道。2026年全球 AI 搜索流量占比达15%，2027年将飙升至38%。谷歌 AI Overviews 全面落地后，传统 SEO 流量持续分流，竞争对手已抢先占位 AI 搜索结果 ——布局 GEO 不再是加分项，而是出海企业的生存必修课!错过 AI 搜索风口，等于直接放弃全球最大新兴流量池。
真海外 GEO，四大核心优势领跑行业
✅顶尖算法加持:内置全球领先优化算法，适配四大国际大模型，实现快速收录、稳定排名。
✅ 多语种覆盖:支持中、英、西、法、德、日、韩等10+ 主流语言，适配全球多区域市场推广需求。
✅全球数据支撑:部署在北美、欧洲、亚太等媒体，确保内容快速被当地大模型抓取，抓取效率翻倍。
✅智能信任评估: AI 信任度评分系统，实时监测内容可信度，精准输出优化方案，提升 AI 收录优先级。
七大核心功能，一站式搞定 AI 出海营销
01
四大 AI 模型全覆盖
深度适配ChatGPT、Gemini、Claude、Grok四大主流平台:覆盖全球90%+ 互联网用户，兼顾普通用户流量、企业级长文本需求与实时社交生态流量，全方位抢占 AI 搜索曝光位。
02
全球社媒矩阵免费发布（网络梯子需自行搭建）
一键联动Facebook、Instagram两大顶流社交平台（X、TikTok 功能即将上线），月活覆盖30亿 + 全球用户，低成本触达精准海外客群，快速积累社媒口碑。
03
权威媒体背书，筑牢 AI 信任
整合全球100+ 权威媒体资源（北美美联社、欧洲每日邮报、亚太环球旅行等），支持一键付费发布品牌新闻稿，权威内容被 AI 优先标记为高可信来源，显著提升 GEO 排名权重。
04
SEO+GEO 双引擎，流量翻倍
打破单一优化局限，深度融合传统谷歌 SEO:关键词挖掘、网站排名监控、技术 SEO 修复、高质量外链建设一步到位。双引擎优化品牌，AI 引用率比单一优化高4.5倍，传统流量 + AI 流量双向增收。
05
全球广告平台一键投放（即将上线）
一站式管理 Facebook、谷歌广告全生态，精准覆盖200+ 国家地区用户;实时追踪投放效果、智能优化预算，输出 ROI 分析报告，让广告投放高效可控。
06
超级 AI 审核，内容安全无忧
自建大模型驱动99% 高审核率，7×24小时实时监控内容，精准拦截涉政、色情、诈骗等违规信息，从源头规避合规风险，守护品牌出海口碑。
07
全能辅助工具，降本增效
内置大模型收录排名查询、多语言 AI 内容创作、实时数据报表、批量自动采集全球相关爆文并改写、关键词自动拓展、一键批量发布等功能，无需额外采购工具，一人即可搞定全流程运营。
硬核技术+ 超值预售，抢先锁定商机
01
技术配置
PHP8+Linux+Nginx+MySQL 架构，独立部署加密源码，支持总后台、商户后台、OEM 代理后台多端口交付。
02
开发进度
预计6月8日正式上线，现在开启预售。
03
预售福利
￮前30名:5980元
￮30-40名:6980元
￮40-50名:7980元
￮首年免费更新，次年更新仅1500元
￮系统正式上线后恢复正常售价:15800元
￮预售地址:
https://tuan.chinaz.com/goods_detail/5968
04
预售规则
交付前可随时退款;上线后可看演示，不满意全额退;源码交付后不支持退款。
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